Британська преса: як наростає напруга між Лондоном та Брюсселем через Гібралтар

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Протести в Росії, відносини між Кремлем і Білим Домом та "битва за Гібралтар" - теми огляду британської преси.

Молодий протест

"Ніхто ані в Росії, ані поза її межами такого не очікував", - так тижневик Economist розпочинає матеріал про нещодавні протести проти корупції, які прокотилися багатьма містами сусідньої держави.

Справді, російська влада має цілковитий контроль над усіма політичними процесами в країні, опозиції відведена маргінальна роль, рейтинг Володимира Путіна закріпився на відмітці в 80 відсотків. Та раптом на вулиці від Владивостока до Москви вийшли десятки тисяч - це були наймасовіші протести з 2012 року. І безсумнівним лідером і натхненником цих демонстрацій став Олексій Навальний.

На думку видання, у Кремля є приводи для занепокоєння. Адже розширилися як географія, так і демографія народного невдоволення. Люди протестували проти корупції у промислових регіонах, у містах великих і економічно розвинених, провінційних та бідних - усюди.

А ще з часів Болотної, коли проти фальсифікацій на виборах вийшли переважно тридцятирічні, протести "помолодшали", веде далі часопис.

І ця молодь - проблема більш серйозна для російського керівництва. Бо в них, по-перше, нема радянського страху перед владою та зовсім інші, більш універсальні цінності. Вони вважають нинішню політичну еліту корумпованою, а інформацію отримують через інтернет, а не за допомогою підконтрольного режиму телебачення. Більш того, російська молодь, на відміну від своїх батьків, вірить, що від їх позиції і дій багато що залежить, додає Economist.

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Скеля розбрату

Брекзит ще фактично не розпочався, але напруга довкола "розлучення" Лондона і Брюсселя продовжує зростати. І невеличка скеля на півдні Піренейського півострова - британська заморська територія Гібралтар з населенням у 30 тисяч - може стати черговим предметом запеклих суперечок, попереджає Daily Telegraph.

Справа в тому, що в інструкціях щодо переговорів по виходу Британії з ЄС, які розробила Європейська Рада, є пропозиція фактично надати Іспанії право визначити долю Гібралтару, який по суті перебуває на її території.

Ця ідея вже встигла викликати обурення в Сполученому Королівстві. Один із тамтешніх чиновників назвав її "абсолютно неприпустимою".

Перед цим прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія ніколи не визнає суверенітет іншої держави над Гібралтаром "всупереч волі" його мешканців.

А Ендрю Розінделл, заступник голови парламентської групи, яка опікується цим клаптиком британської суші на півдні Європи, взагалі попередив, що Лондон не підпише жодної угоди про брекзит із ЄС, якщо в ній не буде чітко прописано статус Гібралтара.

"Британці мають бути і будуть разом. Ми не можемо дозволити, аби нас залякувала Іспанія", - сказав він.

Шеф-міністр Гібралтару також закликав Мадрид не використовувати територію як розмінну монету.

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Як за Холодної війни

Схоже, сподівання Кремля на покращення стосунків із Білим домом за президентства Дональда Трампа не справдилися - принаймні поки що, пише Daily Express.

Як днями заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, взаємини між двома країнами наразі "навіть гірші", ніж за часів Холодної війни.

Він нагадав, що відносини геть зіпсувалися, ще коли президентом був Барак Обама, бо за його правління проти Москви ввели санкції, а з США вислали російських дипломатів. Але пан Пєсков пожалівся на дії і чинного американського керівництва.

Втім, він додав: "Ми достатньо терплячі, аби почекати доти, поки не зрозуміємо підходи цієї адміністрації. Ми розуміємо, що їм, теперішній адміністрації, досі треба час, аби чіткіше сформулювати головні пункти порядку денного щодо Росії".

І в такій поведінці, варто визнати, є резон, адже заяви пана Трампа про Росію були доволі суперечливими весь час - від схвалювання до жорсткої критики, зазначає видання.

"Хмара безпорадності"

Independent інформує, що колишній радник Трампа з нацбезпеки, Майкл Флінн, заявив, що готовий свідчити щодо можливих зв'язків колишнього боса з Росією, якщо ФБР надасть йому імунітет.

Ця справа, вважає видання, є черговим свідченням того, що над Білим домом "нависла темна хмара скандалів та безпорадності".

Ситуація не покращиться, навіть якщо жодних доказів, що інкримінують президента не знайдуть.

А все тому, що глава держави поки не зробив нічого суттєвого за перші сто днів на посаді - йому навіть не вдалося скасувати закон попередника про охорону здоров'я, що було однією із його ключових передвиборчих обіцянок.

Копирайт изображения AFP Image caption Дональд Трамп із колишнім радником з нацбезпеки Майклом Флінном та керівник апарату Білого дому Райнс Прібус

І тому, кажуть джерела, президент дуже засмучений і все частіше критикує своїх підлеглих під час нічних телефонних розмов з найближчим колом друзів.

"І не дивно. Трамп рекламував себе як людину, що здатна укласти найскладнішу угоду на своїх умовах та осушити корумповане вашингтонське болото. Але схоже, що він не здатний зробити ані першого, ані другого", - констатує Independent.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.