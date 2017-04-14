Чому російська втрачає популярність - огляд ЗМІ

Копирайт изображения LEV ROMANOV Getty Image caption За останні 20 років російська втратила більше позицій, ніж будь-яка інша мова

Західна преса пише про переслідування геїв у Чечні, застосування "матері усіх бомб" проти "Ісламської держави", а також про падіння популярності російської мови у пострадянських країнах.

"Шокуюча операція"

Газета Guardian пише, що поспілкувалася із кількома чеченськими геями, які підтвердили безпрецедентну кампанію репресій проти представників ЛГБТ у республіці.

Першою такі дані оприлюднила російська "Новая газета". Видання заявило про вбивство щонайменше трьох чоловіків у рамках операції, яку начебто розпочала місцева влада. Постраждалих може бути кілька сотень.

Речник чеченського президента Рамзана Кадирова назвав ці звинувачення брехнею і заявив, що неможливо затримувати чи переслідувати людей, яких в республіці "не існує", нагадує Guardian.

Копирайт изображения AFP Image caption Акції на підтримку ЛГБТ у Росії є нечисленними, а в Чечні вони не проходять зовсім

Але два чоловіки, опитані кореспондентом газети Шоном Вокером, не тільки підтвердили факт переслідувань, але й навели "шокуючи" деталі. Один з них заявив, що його тримали у "неофіційній тюрмі", катували електричним струмом та систематично били - іноді для розваг, а іноді, щоб змусити його видати знайомих гомосексуалів.

"Йдеться про масове переслідування геїв; сотні людей були викрадені владою. Це безпрецедентно не тільки для Росії, але й для сучасного світу взагалі. Не може бути сумнівів, що йдеться про злочини проти людства", - цитує газета активіста з захисту прав ЛГБТ Ігоря Кочеткова, який намагається допомогти постраждалим у Чечні і побоюється, що багатьох врятувати вже не вдасться.

"В Чечні дуже консервативне та гомофобське суспільство, тож є побоювання, що деяких геїв могли вбити власні сім'ї", - констатує Guardian.

Не забувати про цивільних

Посилені авіаудари можуть бути ефективним засобом боротьби з угрупованням "Ісламська держава" (ІД), але треба пам'ятати про значний ризик для цивільних. Про це попереджає USA Today в редакційній статті про застосування "матері усіх бомб" в Афганістані.

Копирайт изображения USAF/GETTY IMAGES Image caption GBU-43 вперше випробували у 2003 році і раніше під час бойових дій не застосовували

Як зазначає газета, Дональд Трамп почав виконувати свою обіцянку "швидко та рішуче розбомбити ІД", і скидання найбільшої неядерної бомби на позиції бойовиків в Афганістані стало цьому підтвердженням. Але іншою стороною подібних операцій є людські жертви. Згідно з непідтвердженими даними, від авіаударів коаліції на чолі з США у Сирії та Іраку загинули вже 2 580 цивільних, пише видання.

Така ж сумна доля може спіткати і цивільне населення, що не може вибратися із Мосула - це контрольоване бойовиками ІД місто в Іраку, яке намагається відвоювати місцева армія. Чимало людей залишається і у так званій столиці "халіфату" - сирійському місті Ракка, нагадує видання.

"Трамп пообіцяв "стерти ІД з лиця землі". У такій операції неможливо запобігти смертям цивільних, особливо коли їх використовують самі терористи. Але треба пам'ятати, що за кожною невинною людиною, що гине від рук американських сил, залишаються ті, хто виживають. І вони починають ненавидіти Америку і прагнути помсти", - підсумовує USA Today.

Не все так погано?

Обіцянки Дональда Трампа покращити відносини з Росією ще зарано списувати з рахунків. Про це на шпальтах британської Independent пише оглядачка Мері Дежевські. Такі висновки вона зробила із деталей нещодавнього візиту держсекретаря Рекса Тіллерсона до Москви.

На її думку, поведінка обох сторін під час перемовин свідчить, що делегації намагалися уникнути будь-яких проявів неповаги. Зокрема, пан Тіллерсон навіть вирішив не повторювати на прес-конференції звинувачення у причетності Росії до ймовірної хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб, зауважує оглядачка.

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Тривалість перемовин та участь в них Володимира Путіна - "який навіть не змусив свого гостя чекати" - також свідчать про намагання сторін знайти порозуміння, продовжує пані Дежевські. Тож, якщо країни і не здійснять "стрибок у світле майбутнє" двосторонніх відносин, принаймні вони продовжать говорити одне з одним.

"Переговори Тіллерсона - це радше початок, ніж кінець. І хоча довгоочікувана зустріч Трампа з Путіним і досі під сумнівом, між Росією та США відбувається значно більше, ніж видно широкому загалу. Трамп може бути гарячим та непослідовним, але він не кидає незавершені справи. Він розпочав роботу над своїм російським проектом і дотримуватиметься плану", - резюмє пані Дежевські.

Російською спілкуються менше

Популярність російської мови у пострадянських країнах падає. Про це свідчать дані, зібрані організацією Euromonitor International та наведені у британській Financial Times. Як зазначає видання, за останні 20 років російська втратила там більше позицій, ніж будь-яка інша мова.

"Зменшення впливу цієї мови свідчить і про зменшення впливу Москви, тоді як президент Росії Володимир Путіна намагається підтвердити важливість колишньої супердержави на світовій арені за допомогою військових втручань у Сирію та Україну", - пише газета.

Найбільше ці процеси відчуваються у Казахстані, де 20% людей переважно спілкувалися вдома російською у 2016 році, тоді як ще 15 років тому таких було 33%. Зменшення кількості людей, що здебільшого вживають російську, спостерігається і у країнах Балтії, а також в Україні. У 1994 році таких було 33%, а минулого року - вже 24%.

Експерти пояснюють такі тренди політичними причинами, наголошує видання.

"Ці країни перебували у полоні радянської влади, тож після звільнення вони захотіли позбавитися від її атрибутів, в тому числі і мови", - цитує Financial Times Кріса Віфера із консалтингової компанії Macro-Advisory. "Частково це було спрямоване на те, щоб віддалитися від російського впливу у культурному та особливо у політичному сенсі через побоювання, що завдяки російській мові Москві буде легше впливати на їхню політику".

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC