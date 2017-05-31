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Борг перед прем'єром Нідерландів, Twitter-суперечка України і Росії, непохитний Макрон і незадоволений Німеччиною Трамп - в огляді західної преси.

Могорич для Рютте

Європейці та українці - в боргу перед прем'єром Нідерландів Марком Рютте, пише французька газета Echos.

Після того, як сенат Нідерландів остаточно схвалив Угоду про асоціацію з Україною, "юридичний цикл ратифікацій у Європі завершено", відзначає видання.

"Політичну операцію було проведено без шуму і з неабиякою майстерністю", - наголошує газета. І додає, що без Рютте вона була б неможливою.

"Партнери прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте винні йому могорич, оскільки без нього угода про асоціацію з Україною - ключовий важіль політики підтримки Європою цієї країни, яка відчуває на собі спроби Росії дестабілізувати її, - не могла остаточно вступити в дію", - пише Echos.

Видання нагадує, що угоду не підтримали на референдумі в Нідерландах минулого року, але Рютте знайшов вихід із ситуації. Документ не переписували, а лише уточнили окремі формулювання.

Війна твітів і мемів

Західні медіа смакують Twitter-дискусію між офіційними акаунтами України та Росії щодо приналежності Анни Ярославни.

Суперечка розпочалася після того, як Володимир Путін на прес-конференції у Версалі назвав київську княгиню "російською".

Акаунт України нагадав, що в 1051 році Анну коронували у Франції, і додав фото з березами й підписом: "Тим часом у Москві".

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Як пише британська Metro, пост натякав на те, що "Москва була незаселеним лісом, коли Україна вже була активно залучена в європейську політику".

Як пише сайт американського каналу CNN, Росія не забарилася із відповіддю.

Вона нагадала, що в ті часи у Великому Новгороді був збудований Софійський собор.

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Відповідь України на це "не потребує значних пояснень", відзначає CNN. Йдеться про відомий епізод із мультсеріалу Сімпсони, де змінюється табличка із написами "Росія" і "СРСР".

Metro пише, що Україна в цій суперечці "вирішила дати урок історії" своєму сусіду, адже той, на її думку, "намагався розмити територію між країнами".

"Якщо світова політика відтепер буде проводитися через Сімпсонів, буде і справді цікаво", - робить висновок видання.

Трамп і "погана" німецька політика

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп і Меркель на саміті Великої сімки в Італії

Про незадоволеного Німеччиною Дональда Трампа пишеGuardian.

Газета пише, що його нещодавній твіт, де американський президент називає німецьку політику "дуже поганою" для США, з'явився за кілька годин після висловлювань німецького глави МЗС Зігмара Габріеля. Той заявив, що "недалекоглядна політика" американської адміністрації ослаблює Захід.

Guardian зазначає, що весь минулий тиждень був "надзвичайно поганим для посилення згуртованості Заходу". Серед причин - неготовність Трампа чітко підтвердити принцип спільної оборони та його відмова підтримати угоду щодо клімату на саміті в Італії.

"Думаю, це був найменш ефективний візит будь-якого американського президента до Європи від 1940-х років", - цитує газета колишнього заступника держсекретаря Ніколаса Бернса.

Коментуючи слова Трампа про баланс у торгівлі між Німеччиною і США не на користь останньої, видання зауважує, що німецький експорт і справді зростає.

Але німецькі чиновники неодноразово говорили адміністрації Трампа, що концерни BMW і Mercedes виробляють більшість своїх авто для американського ринку саме у США, пише газета.

Урок для Путіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прес-конференція двох лідерів відбулася в Галереї битв Версалю - серед полотен, які прославляють військові перемоги Франції

"Мова жестів була більш промовистою, ніж слова", - так французька Monde описує зустріч президентів Еммануеля Макрона і Володимира Путіна.

У статті під заголовком "Урок Макрона Путіну у Версалі" видання пише, що французький лідер виглядав "упевненим у собі і випромінював енергію", тоді як Путін був "більш напруженим, із беземоційним виразом обличчя".

"Макрон нагадав, що "діалог із Росією є надважливим для розв'язання всіх питань". Але здається, що діалог між двома лідерами, який тривав більше ніж годину, був щонайменше напруженим", - пише газета.

Monde додає, що вибір часу і місця зустрічі був символічним. Прес-конференція відбулася в Галереї битв Версалю - серед полотен, які прославляють військові перемоги Франції. "Навіть якщо підсвідомий, це був чіткий месседж", - відзначає видання.

Газета додає, що Макрон показав себе непохитним у низці питань, зокрема щодо конфліктів у Сирії та Україні. Він також "без вагань розніс на друзки російські медіа, які фінансуються Кремлем, RT і Sputnik", відзначає Monde.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC