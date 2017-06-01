ЗМІ: Білорусь матиме свої "Іскандери"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЄС та Китай домовляються про екологію

В огляді іноземної преси 1 червня:

доля Паризької кліматичної угоди,

як британські поліційні детективи шукають колег,

"периферійна" роль Польщі в ЄС

та білоруські аналоги російських "Іскандерів".

Нові зобов'язання

Китай та ЄС підтвердили свою "найвищу політичну готовність" щодо виконання Паризької кліматичної угоди - на тлі новин, що США за адміністрації Дональда Трампа готові взагалі вийти з домовленості, пише Guardian.

За словами видання, Пекін і Брюссель створюють новий альянс, щоби зменшити світові викиди вуглецю. Це має стати відповіддю на плани Дональда Трампа вийти з Паризької угоди.

Відповідно до заяви, яку мають оголосити на саміті Китай-ЄС цього тижня, новий альянс стане флагманом переходу до енергетики з низьким рівнем викидів вуглецю, відзначають журналісти.

Також очікують, що Китай і ЄС підштовхуватимуть усі країни підтримати Паризьку угоду.

На думку Guardian, ця заява вкотре вказує на бажання Китаю зайняти місце світового лідера, у той час як США дедалі більше намагаються ізолюватися та вийти з угоди, яку попередній американський президент Барак Обама назвав "потужним проривом для людства".

Хто хоче бути британським детективом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Справжня робота детективів відрізняється від тієї, яку показують у серіалах, попереджають у поліції

Британська поліція оголосила набір випускників усіх спеціальностей на роль детективів-стажерів, аби заповнити нестачу поліцейських, пише Telegraph.

Кандидати, які успішно пройдуть відбір, зможуть випробувати себе як детективи після 18-тижневої підготовки та не повинні будуть носити уніформу.

Щоправда, попередила поліція, їхня робота має мало спільного з тим, що пересічні громадяни бачать у детективних серіалах.

"Ми не сидимо по пабах, розмірковуючи про наступну підказку. Робота сучасних детективів є зовсім іншою", - розвінчує міф головний детектив Британії Стівен Клеймен.

Кількість офіцерів поліції критично знизилася в Великобританії за останні роки, пише видання, додаючи, що найбільше постраждали департаменти розслідувань.

Старі працівники поліції сприйняли ідею такого експрес-набору зі скептицизмом, пише видання.

Також представники союзу поліцейських висловили думку, що поліції в першу чергу слід закривати вакансії за рахунок внутрішнього конкурсу, а не набираючи нових людей.

Польщу відсувають на периферію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Польщі хвилюються через послаблення свого впливу на політику Євросоюзу

У коментарях для польського видання Rzeczpospolita оглядач Міхал Шульджинський вважає, що процеси, які зараз відбуваються в ЄС, відсувають Польщу на "периферію" спільноти.

На його думку, сьогодні тривають дискусії та ухвалюються рішення, які можуть повністю змінити Євросоюз. Країни єврозони домагаються тіснішої інтеграції, та вже сьогодні висувають пропозиції, шкідливі для Польщі.

Зокрема автор згадує ініціативу Брюсселя розглядати польських водіїв вантажівок як працівників у відрядженні, що підриває конкурентоздатність польської економіки.

А Німеччина роздумує над можливістю розподіляти кошти ЄС залежно від виконання країнами вимог та принципів союзу, що, на думку автора, є прямою погрозою на адресу польського уряду.

Оглядач додає, що польський уряд має "зв'язані руки" через суперечку з Єврокомісією щодо Конституційного Суду та запланованої реформи юстиції. Також Польща та ЄС мають значні розбіжності щодо мігрантів, які прибувають до Європи.

"Стверджуючи, що тільки Німеччина керує ЄС, Польща не відстоює свої інтереси. У результаті Німеччина має можливість наполягати на своїй точці зору, а Польща програє. Це тільки підсилює віру [голови керівної польської партії Ярослава] Качинського, що ЄС - лише інструмент в руках Німеччини. Коло замикається", - пише автор.

Білоруська відповідь "Іскандерам"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білоруси створили ракетний комплекс "Полонез" у співпраці з Китаєм

Розроблені в Білорусі ракети для комплексу "Полонез" можуть виявитися схожими за класом з ракетами російських "Іскандерів", вважає видання "Белорусские новости".

Їх розробили на основі китайського прототипу.

Презентація на нещодавній виставці озброєнь і військової техніки Milex-2017 у Мінську нової ракети білоруського комплексу "Полонез" привернула значну увагу військових експертів, породивши при цьому значні розбіжності в оцінках.

Видання зазначає, що поява в Білорусі потужного ракетного озброєння сталася не спонтанно: Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про бажання і навіть необхідність його набути.

Ще у листопаді 2008 року в інтерв'ю The Wall Street Journal білоруський лідер заявив: "Зараз у нас немає на це коштів, але отримати таку зброю - я зараз видам таємницю - ми плануємо".

А 16 червня 2016 року пан Лукашенко повідомив про перші бойові пуски ракет "Полонез" із полігону в Гомельській області через територію дев'яти районів - на полігон у Брестській області, пише видання.

Експерти погоджуються, що прототипом цього потужного озброєння є ракета китайського комплексу M20.

Водночас дехто вважає, що білоруси просто запозичили її у китайських партнерів. Інші ж наполягають, що Білорусь все ж створила власний продукт на базі вихідної конструкції.

У першому випадку, відповідно до міжнародних угод, дальність польоту ракети не може перевищувати 280 км, у другому ж може досягати 500 км.

"Таку зброю вже можна назвати євростратегічною", - підсумовує видання.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.