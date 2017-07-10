Спортогляд: повернення Руні і "м'ясорубка" на "Тур де Франс"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато зірок зійшли з дистанції під час "Тур де Франс"

Повернення нападника збірної Англії Вейна Руні до "Евертона", скандальні сходження з дистанцій під час "Тур де Франс" і скарги на траву під час Вімблдона - в спортогляді.

Поганому тенісистові заважає... трава

"Коли гра не йде, у всьому вини траву", - так Guardian пояснює скарги провідних тенісистів на якість газону у Вімблдоні. "Це найстаріша відмовка на турнірі", - додає видання.

В "особливо гучному хорі критиків" в цьому році виділяються голоси зірок - швейцарця Роджера Федерера, серба Новака Джоковича і британця Енді Маррея.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відомі тенісисти жаліються на якість покриття

Трава виявилася більш слизькою, ніж зазвичай, через суху і спекотну погоду.

Газета наводить слова керівника інституту, що займається підготовкою газону до змагань, Джеффа Вебба, який запевняє, що "корти у Вімблдоні були підготовлені до турніру у суворій відповідності до попередніх високих стандартів".

Парадоксально, але дощ, який очікується на початку цього тижня, може насправді поліпшити стан трави і зробити її менш небезпечною, додає видання.

Руні: Час повернутися додому

Славетний нападник збірної Англії Вейн Руні повертається додому - до клубу "Евертон", повідомляєDaily Telegraph. Футболіст відмовився від більш вигідних пропозицій із Китаю і США на користь свого першого клубу, який став трампліном для його більш ніж успішної 13-річної кар'єри в "Манчестер Юнайтед".

Копирайт изображения ВВС Image caption У 2002 році Руні підписав контракт з "Евертоном"

Коментуючи своє повернення, Руні в "пориві емоцій" зізнався, що навіть в роки гри за "Манчестер" носив вдома фірмову піжаму "Евертона". "Я тримав цю справу в таємниці останні 13 років, але вдома з дітьми я увесь цей час носив піжаму" Евертона ", - цитує Руні видання.

За твердженням джерел, близьких до гравця, Вейн хотів, щоби троє його синів побачили його на футбольному полі у формі "Евертона" перед тим, як він повісить бутси на цвях.

"М'ясорубка" на "Тур де Франс"

Перший тиждень однієї із найбільших спортивних подій року - багатоденних велоперегонів "Тур де Франс" - ознаменувався тим, що багато зірок зійшли з дистанції. Одного з головних конкурентів чинного чемпіона Криса Фрума, австралійця Річі Порта, в неділю забрала швидка після жахливого падіння на спуску, а інший іменитий гонщик, валлієць Герейнт Томас, вже із команди самого Фрума, не впорався з поворотом трохи раніше і зламав ключицю.

"М'ясорубкою" називають минулий "королівський" гірський етап Daily Telegraph і Daily Mail.

"Крису Фруму довелося пробиратися через уламки велосипедів і кісток, щоби збільшити свою перевагу у генеральній класифікації ще на чотири секунди", - додає емоцій Daily Mail.

Обидва видання цитують гірко-іронічний укол ірландського гонщика Дена Мартіна на адресу розробників підступного маршруту: "Схоже, організатори отримали те, що хотіли". Він сам в той день став жертвою крутих альпійських спусків, але уникнув серйозних травм.

Урок принциповості для "Формули-1"

Ще два скандальні сходження з "Тур де Франс" сталися кількома днями раніше, коли улюбленець публіки, відомий британський спринтер Марк Кавендіш, впав на фінішній прямій після контакту з не менш харизматичним чемпіоном світу зі Словаччини Петером Саганом.

Кавендіш, якого часто називають "Гарматним Ядром", не зміг продовжити участь у перегонах через травму, а Сагана дискваліфікували за відмах ліктем у боротьбі з британцем за позицію.

Копирайт изображения AFP Image caption Суддів "Формули-1" критикують за м'якотілість

Численні шанувальники словацької зірки вважають видалення Сагана з перегонів скандальним і несправедливим, але британська газета Sunday Express аплодує рішенню журі. Вона додає, що суддям автоперегонів "Формула-1" варто було б повчитися у "Тура" принциповості.

"Дискваліфікація Сагана була жорстким, але адекватним рішенням - який контраст із м'якотілістю організаторів "Формули-1 "у випадку з Себастьяном Феттелем, який навмисно врізався в Льюїса Хемілтона на нещодавному "гран-прі", - пише газета.

Геннадій Кот, Служба моніторингу ВВС