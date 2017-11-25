Огляд ЗМІ: російські олігархи нервують через нові санкції

В огляді британських ЗМІ:

Нові санкції проти Росії: чому нервують олігархи

Напад на мечеть в Єгипті: спокою нема і не буде

"Чорна п'ятниця" в Британії: рекорди й цікаві факти

"Абсолютно ядерні" санкції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи буде адміністрація Дональда Трампа втілювати закон про санкції в повній мірі - під питанням

Нові санкції США проти Росії незабаром набудуть чинності і це неабияк турбує найближче оточення Володимира Путіна, пише британський тижневик Economist.

Часопис зазначає, що закон про нові санкції ще більше посилює економічний тиск на Росію.

"Він розширює обмеження на інвестиції в нові російські проекти з видобутку нафти й газу, а також на діяльність російських компаній в третіх країнах", - зазначає тижневик.

Проте російських високопосадовців та олігархів надзвичайно непокоїть та частина документу, де йдеться про обмежувальні заходи щодо конкретних осіб, - так звані вторинні санкції.

Їхня суть полягає в тому, що Америка може покарати будь-кого і будь-де за зв'язки з росіянами, внесеними в санкційний список, як от голову "Роснефті" Ігоря Сечіна чи близького до Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.

Часопис цитує неназваного російського чиновника, який називає закон "абсолютно ядерним".

"Він виходить за межі будь-чого, що ухвалювалося за часів Холодної війни", - розповів він тижневику.

Втім, веде далі Economist, залишається питання - чи буде адміністрація Дональда Трампа втілювати цей закон в повній мірі. Адже напружені стосунки між Конгресом США та Білим домом - відомий факт.

"Ми будемо спостерігати за ними, як яструби", - запевнив тижневик співробітник Сенату.

Ще один фактор, який послаблює дію американських санкцій, - це позиція Європи. Положення нового закону не торкнуться європейських компаній, пояснює Economist.

А російський газовий гігант "Газпром" не потрапив до санкційного списку через значні об'єми поставок газу європейським споживачам.

Не війшов до нього і проект "Північний Потік -2", проти якого виступає не лише Україна, а й Польща, Словаччина і Данія.

"Деякі американські посадові особи воліли б заблокувати і цей проект, але бажання зберегти єдність між Америкою та Євросоюзом виявилося сильнішим", - цитує Economist представника попередньої адміністрації США Деніела Фріда, який був автором першого закону США про санкції проти Росії.

Атака в Єгипті: спокою не буде

Копирайт изображения AFP Image caption Родичі жертв вибуху, які зібралися біля лікарні

Атака на єгипетську мечеть, в результаті якої загинули сотні людей, змусила британське видання Independent підняти питання - чи не передчасними були заяви країн про подолання угруповання "Ісламська держава".

"Убивства у сінайській мечеті доводять те, що багато хто в Єгипті підозрював протягом місяців: "ІД" поширюється на півострові... Тактична поразка в Іраку і Сирії означає лише зміну місцезнаходження "ІД", - додає видання.

"Зростання масштабної присутності "ІД" на Синаї вщент розбиває заяви низки країн - від Ірану до американців і британців - про те, що вони подолали цю організацію", - пише Independent.

Видання висловлює занепокоєння через те, що терористичні акти ширяться навіть до Шарм-ель-Шейха, "який начебто вважається безпечним туристичним курортом".

А президент країни, який прийшов до влади завдяки обіцянкам покласти край тероризму в країні, очевидно, невзмозі її виконати.

"Єгипет є очевидною наступною ціллю ("ІД". - Ред.). Напади на церкви в Каїрі, Олександрії та інших містах на захід від Нілу ясно показали, що "ІД" вже "перетнула річку". На Синаї ви більше не можете почуватися в безпеці. Так само, як ви не можете почуватися в безпеці в Каїрі", - наголошує Independent.

Рекорди "чорної п'ятниці"

Копирайт изображения AFP

У "чорну п'ятницю" 25 листопада британці активно відкривали гаманці, витративши на покупки рекордні 1,5 мільярда фунтів, тобто в середньому по 30 фунтів на кожного дорослого мешканця країни, повідомляє лондонська Times.

Проте замість походів по магазинах вони віддали перевагу шопінгу в інтернеті, зазначає газета.

Times пише, що у цей день універмаг "Джон Льюїс" зареєстрував найбільшу кількість покупок за всю історію свого існування. В період з 9:00 до 10:00 щохвилини любителі шопінга купували на його сайті в середньому 705 одиниць товару.

Amazon.co.uk повідомив, що за станом на 16:00 п'ятниці покупці замовили 400 тисяч товарів домашнього використання, а бестселерами продажів були Amazon Echo, електронний прилад, який може "розумно спілкуватися" зі своїм власником, відеоігри Gran Turismoand Call of Duty World War II та конструктор "Лего" Snow Chalet.

Times додає, що, за даними досліджень, один з десяти предметів, куплених у "чорну п'ятницю", ніколи не використовується.

А Асоціація екологічних служб поскаржилася, що зазвичай у грудні порівняно з листопадом кількість сміття збільшується на два мільйони тонн, "оскільки люди викидають старі товари та небажані подарунки", зазвичай придбані у "чорну п'ятницю".

Незадоволені інтернет-шопінгом у "чорну п'ятницю" й екологи Великої Британії.

Аби доставити покупцям все те, що вони придбали, постачальникам доведеться використати понад 80 000 дизельних фургонів та вантажних автомобілів, що призведе до збільшення викидів у повітря, зазначає Times.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС