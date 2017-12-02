ЗМІ: чи пощастило Росії з суперником на ЧС-2018?

В огляді світових ЗМІ:

Чемпіонат світу з футболу -2018: чи справді господарям пощастило з групою?

Нові пріоритети британських органів безпеки

Чому євродепутат вважає Європу дзеркалом Росії

Обвинувачення проти екс-радника Трампа : що далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чемпіонат світу з футболу 2018 року відбудеться в Росії

Везіння чи пастка?

Почалося! Щойно закінчилося церемонія жеребкування Чемпіонату світу з футболу, світова преса вибухнула феєрверком статей про склад груп та імовірні сценарії на найочікуванішій спортивній події наступного року. Не обійшло цю тему й британське видання Independent.

Independent пише про обіцянку президента РФ Володимира Путіна, що це буде "великий спортивний фестиваль дружби та чесної гри", і запевнення очільника ФІФА Джанні Інфантіно про те, що на вболівальників футболу чекає "найкращий чемпіонат світу". Чи справдяться їхні прогнози - питання часу.

Independent висловлює сподівання, що слова обох поважних персон стануть реальністю.

А поки що видання звертає увагу на першу гру, що відкриє Мундіаль 14 червня, - двобій господарів турніру, росіян, із командою Саудівської Аравії.

Independent вважає, що, з огляду на рейтинги обох команд, це буде "найбільш прісний матч за всю історію" ігор, якими відкривалися чемпіонати світу.

Видання зазначає, що волею долі Росії дісталися далеко не найскладніші противники по групі - Саудівська Аравія, Єгипет та Уругвай.

"Хоча це може здатися найнуднішою групою, цілком може статися, що саме вона приверне найбільше уваги, оскільки серед її членів є господарі, які й будуть задавати тон усьому цьому святу", - пише Independent.

На перший погляд може здатися, що росіянам просто пощастило на жеребкуванні, веде далі видання. Однак такий склад групи таїть в собі й величезну небезпеку для команди Росії:

"З огляду на жахливу форму, в якій перебуває ця команда, на неї може чекати й найгірше з можливих принижень", - пояснює Independent.

Копирайт изображения TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images Image caption Робота російського митця Василя Слонова

Загрози зрозумілі, але ресурсів не вистачає

Статтю оглядача тижневика Economist Едварда Лукаса під назвою "МІ6 відкрито говорить про зростання російської загрози" публікує лондонська Times.

"Британія нарешті почала серйозно ставитися до загроз, що їх становить путінський режим, але їй страшенно не вистачає ресурсів, аби впоратися з ними. Після 25 років закривання очей, Британія ставиться до Росії як до своєї головної міжнародної загрози", - пише пан Лукас.

Він розповідає, що на зустрічі із представниками країн НАТО в Брюсселі минулого місяця очільник британської розвідки МІ6, Алекс Янгер, називав речі своїми іменами: що головна мета Росії - посіяти розбрат між країнами Заходу, розгорнувши проти них гібридну війну.

Свої цілі вона досягає на 80% завдяки інформаційній політиці та на 20% - через застосування зброї. Саме тому, за словами пана Янгера, уряд Об'єднаного Королівства додав Росію до списку країн так званої "першої категорії" - тих, що становлять найбільшу загрозу для Великої Британії.

Крім того, керівництво країни переглянуло безпекову стратегію, визначивши її нові пріоритети.

"Її елементи такі: підвищення військової спроможності вдома та в Східній Європі; протидія кремлівській пропаганді через "стратегічні комунікації"; обмеження зловмисних зусиль Росії в країнах колишньої Югославії; захист комп'ютерних систем наших компаній від просунутої російської кібер-зброї; ускладнення життя російської еліти та підтримка України", - пише Едвард Лукас.

Водночас автор переповідає занепокоєння пана Янгера через нестачу ресурсів у Великої Британії, необхідних для виконання цих пріоритетних завдань.

На його переконання, винні в цьому уряди країни, які протягом останніх 25 років не дослухалися до застережень тих, хто ще раніше ставив під сумнів щирість російського керівництва у закликах до співпраці із Заходом, і говорив про небезпеку російських грошей для британської фінансової системи.

Едвард Лукас наводить приклад експерта із питань діяльності російської розвідки, Віктора Мадейри, який той дав членам британського парламенту ще минулого року.

Виявляється, що всі разом взяті британські військові дипломати, розвідувальні служби і органи в усіх родах військ і поза ними, сили спеціального призначення, включно із морською піхотою і парашутним полком, - уся ця велика кількість людей, покликаних обороняти безпеку Великої Британії, дорівнює лише одній дванадцятій частині лише однієї з кількох розвідслужб Росії - військової розвідки, відомої як ГРУ.

Автор статті констатує, що навіть на тлі розуміння загроз і нових підходів, сили безпеки Великої Британії не підготовлені до протидії лихим намірам навіть середньої важкості.

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Європа як дзеркало політики Росії

Одна з провідних газет Іспанії El Pais публікує інтерв'ю з депутатом Європейського парламенту від цієї країни Естебаном Гонсалесом Пінсом про загрози, які становлять фейкові новини для ЄС.

Він також поділився своїм думками про причини, що спонукали Росію розпочати інформаційну війну проти Старого Світу і як це позначилося на ситуації в Каталонії.

Євродепутат розповів El Pais, що потоки фейкових новин про Каталонію почали з'являтися в іноземних ЗМІ задовго до осіннього референдуму про незалежність регіону.

"А під час референдуму ми побачили їхній сплеск. Природно, це викликало реакцію не тільки з боку іспанського уряду, але й з боку іспанських ЗМІ, які прагнули захистити правду", - зазначив він.

Такі новини розповсюджували російські ЗМІ. Вони розповідали, що Каталонія збирається визнати незалежність Кримської Республіки Естебан Гонсалес Пінс, євродепутат

"Вперше їх виявили ще в 2016 році. Такі новини розповсюджували російські ЗМІ. Вони розповідали, що Каталонія збирається визнати незалежність Кримської Республіки. Ми також бачили в російських новинах та у соціальних мережах розповіді про те, що, наприклад, в Каталонії іспанську мову вивчають як іноземну, або інтерв'ю із євродепутатом, який є прибічником незалежності Каталонії, який нібито стверджував, що іспанська армія знущається з людей", - цитує газета свого співрозмовника.

На запитання про цілі Росії в інформаційному двобої з Європою пан Пінс відповів:

"Росія зацікавлена, в тому, аби дестабілізувати Європейський Союз. Європейський Союз є головним конкурентом Путіна. В економічному, і, що важливіше, в ідейно-моральному плані. Ми - дзеркало, яке показує іншу реальність, створювану Путіним."

Іспанський євродепутат закликав політиків бути пильними.

"Ми повинні пам'ятати, що російські мережі впливали на голосування про "брекзит". Нам слід пам'ятати, що партія Марін Ле Пен у Франції фінансується російськими банками, і що за кілька днів до президентських виборів у Франції в мережі з'явилися електронні листи Еммануеля Макрона... Те, що відбулося в Каталонії, та фейкові новини з Росії не є винятком в Європі. І немає жодних причини вважати, що це був останній удар демократії в Іспанії", - підсумував він.

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Хто наступний після Флінна?

Куди приведуть свідчення Майкла Флінна, людини, яка обіймала третю за значущістю посаду в адміністрації Президента США - радника з питань національної безпеки, - таке питання ставить американська газета New York Times.

Як відомо, екс-раднику Дональда Трампа висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень ФБР, що вважається злочином.

Пан Флінн визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством, яке намагається встановити, чи дійсно Росія впливала на вибори-2016 і хто саме підтримував контакти з росіянами.

Газета припускає, що визнавши факт власної брехні, пан Флінн буде свідчити проти "когось, хто стояв над ним" під час виборів і перехідного періоду.

Коло таких осіб не надто широке, а відтак New York Times робить висновок, що наступними в центрі пильної уваги слідства буде зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, та син президента.

Обидва ці чоловіки вже неодноразово змушені були давати роз'яснення щодо їхніх контактів із російськими офіційними і неофіційними особами. Та чи розповіли вони все - це питання відкрите. Саме ці прогалини в інформації може заповнити пан Флінн.

Якщо саме так і станеться, у зятя і сина президента будуть "серйозні проблеми".

Зрозуміло, що рано чи пізно доведеться відповідати на питання слідчих і самому Дональду Трампу, пише далі New York Times.

Газета нагадує, що інша колись наближена до нього особа, Пол Манафорт, теж може підлити масла у вогонь. Що тоді робитиме президент? Знову, як колись, несподівано звільнить з посади спецпрокурора Роберта Мюллера?

New York Times висловлює сподівання, що пан Трамп зробив висновки із випадку з екс-очільником ФБР Джеймсом Комі і надалі буде більш розсудливим.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС