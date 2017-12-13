США експортують рекордний обсяг нафти - огляд ЗМІ
В огляді:
- Американської нафти по вінця
- Джонс проти Мура
- Червона лінія в Алабамі
Американської нафти по вінця
"Сполучені Штати експортують рекордний обсяг нафти й газу", - пише Bloomberg, аналізуючи дані за 2017 рік.
Про що б не йшлося - нафту, бензин, дизель, пропан або скраплений газ - усе продається на зовнішні ринки рекордними партіями, зауважує видання.
"Очікується, що до кінця року американці викачають з землі обсяг нафти, що є небаченим з початку 70-х років. Дедалі більше її йде на експорт, що додає головного болю ОПЕК, який обмежує власний видобуток", - відзначає Bloomberg.
Журналісти пишуть, що для США відкриваються нові великі ринки.
"Апетит Китаю до американської нафти невгамовний: у квітні Китай вперше купив більше сировини, ніж Канада", - додає видання.
На думку аналітика сировинних ринків Метта Сміта, США повністю інтегрувалися в глобальний ринок.
"Американська нафта надходить до Європи, а європейську продають куди-інде, тому що США також постачають сировину на найближчі до себе ринки", - зауважує Сміт.
Що ж до поставок скрапленого газу, то США почали продавати його навіть на Близький Схід, який сам є його постачальником.
"Це як продавати лід ескімосам", - жартує Сміт.
Джонс проти Мура
"Дякую, Алабамо!" Під таким заголовком публікує редакційну статтю Washington Post.
Видання коментує запеклу битву між кандидатами на сенаторське крісло Роєм Муром від республіканців і Дагом Джонсом від демократів.
Зрештою, вперше за останніх 25 років консервативний південний штат відправить у законодавчий орган демократа.
"Для багатьох виборців Алабами пан Джонс не є ідеальним кандидатом, зокрема що стосується його поглядів на аборти. Але він - достойна людина з чудовим послужним списком на державній службі, який провів кампанію, що заслуговує на повагу", - пише Washington Post.
Натомість, жодне з цих слів не стосується Мура, відзначає видання.
Зокрема, він двічі не виконував рішення суду, бо "вони йому не подобались". Серед іншого, Мур також закликав заборонити "гомосексуальну поведінку" і стверджував, що мусульманин не може бути сенатором, пише газета.
Колумніст британської Guardian Річард Вулф пише, що "приголомшлива поразка" Мура окреслює межі політики в стилі Дональда Трампа.
Він пише, що "якщо трампізм має якесь майбутнє", то "він має процвітати в Алабамі". Натомість цей штат "провів найчервонішу з червоних ліній".
Без паніки
Видання Independent публікує інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром Росії Віталієм Мутком, де він коментує рішення про відсторонення його країни від Олімпіади в Південній Кореї.
"Геополітика взяла гору над здоровим глуздом", - заявив Мутко, додавши, що в Росії не більше допінгу, ніж в інших країнах.
На його думку, Олімпіада стала ще однією палицею, якою можна бити Москву.
При цьому чиновник відкидає будь-які заяви про розгубленість Росії після рішення щодо її участі в Іграх.
"Будь ласка, не пишіть, що у нас зараз панічні настрої, тому що їх немає. Ми добре підготувалися до рішення, яке було ухвалене", - цитує його Independent.
Видання нагадує, що в кар'єрі пана Мутка були як злети, так і падіння.
Серед успіхів - рішення про надання Росії права прийняти чемпіонат світу з футболу у 2018 році.
А основними провалами є рекордно низька кількість медалей на Олімпіаді у Ванкувері, мельдонієвий скандал з тенісисткою Марією Шараповою та відсторонення збірної від Олімпіади 2018 року.
Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC