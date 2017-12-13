США експортують рекордний обсяг нафти - огляд ЗМІ

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Американської нафти по вінця

Джонс проти Мура

Червона лінія в Алабамі

Американської нафти по вінця

"Сполучені Штати експортують рекордний обсяг нафти й газу", - пише Bloomberg, аналізуючи дані за 2017 рік.

Про що б не йшлося - нафту, бензин, дизель, пропан або скраплений газ - усе продається на зовнішні ринки рекордними партіями, зауважує видання.

"Очікується, що до кінця року американці викачають з землі обсяг нафти, що є небаченим з початку 70-х років. Дедалі більше її йде на експорт, що додає головного болю ОПЕК, який обмежує власний видобуток", - відзначає Bloomberg.

Журналісти пишуть, що для США відкриваються нові великі ринки.

"Апетит Китаю до американської нафти невгамовний: у квітні Китай вперше купив більше сировини, ніж Канада", - додає видання.

На думку аналітика сировинних ринків Метта Сміта, США повністю інтегрувалися в глобальний ринок.

"Американська нафта надходить до Європи, а європейську продають куди-інде, тому що США також постачають сировину на найближчі до себе ринки", - зауважує Сміт.

Що ж до поставок скрапленого газу, то США почали продавати його навіть на Близький Схід, який сам є його постачальником.

"Це як продавати лід ескімосам", - жартує Сміт.

Джонс проти Мура

Копирайт изображения Reuters Image caption Даг Джонс - новий сенатор-демократ від штату Алабама

"Дякую, Алабамо!" Під таким заголовком публікує редакційну статтю Washington Post.

Видання коментує запеклу битву між кандидатами на сенаторське крісло Роєм Муром від республіканців і Дагом Джонсом від демократів.

Зрештою, вперше за останніх 25 років консервативний південний штат відправить у законодавчий орган демократа.

"Для багатьох виборців Алабами пан Джонс не є ідеальним кандидатом, зокрема що стосується його поглядів на аборти. Але він - достойна людина з чудовим послужним списком на державній службі, який провів кампанію, що заслуговує на повагу", - пише Washington Post.

Натомість, жодне з цих слів не стосується Мура, відзначає видання.

Зокрема, він двічі не виконував рішення суду, бо "вони йому не подобались". Серед іншого, Мур також закликав заборонити "гомосексуальну поведінку" і стверджував, що мусульманин не може бути сенатором, пише газета.

Колумніст британської Guardian Річард Вулф пише, що "приголомшлива поразка" Мура окреслює межі політики в стилі Дональда Трампа.

Він пише, що "якщо трампізм має якесь майбутнє", то "він має процвітати в Алабамі". Натомість цей штат "провів найчервонішу з червоних ліній".

Без паніки

Копирайт изображения PA Image caption Віталій Мутко каже, що Росія була готова до рішення про відсторонення її від Олімпіади

Видання Independent публікує інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром Росії Віталієм Мутком, де він коментує рішення про відсторонення його країни від Олімпіади в Південній Кореї.

"Геополітика взяла гору над здоровим глуздом", - заявив Мутко, додавши, що в Росії не більше допінгу, ніж в інших країнах.

На його думку, Олімпіада стала ще однією палицею, якою можна бити Москву.

При цьому чиновник відкидає будь-які заяви про розгубленість Росії після рішення щодо її участі в Іграх.

"Будь ласка, не пишіть, що у нас зараз панічні настрої, тому що їх немає. Ми добре підготувалися до рішення, яке було ухвалене", - цитує його Independent.

Видання нагадує, що в кар'єрі пана Мутка були як злети, так і падіння.

Серед успіхів - рішення про надання Росії права прийняти чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

А основними провалами є рекордно низька кількість медалей на Олімпіаді у Ванкувері, мельдонієвий скандал з тенісисткою Марією Шараповою та відсторонення збірної від Олімпіади 2018 року.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC