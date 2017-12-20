Копирайт изображения Getty Images Image caption Напередодні Різдва ялинка у Римі обсипалась

Читайте в огляді західної преси за 20 грудня:

"Лиса" різдвяна ялинка з Рима

Ультраправі зберігають позиції у Європі

США відправлять надсучасні винищувачі до Європи

Таємниці легкого пробудження

Зіпсоване свято

Роздратування та обурення викликала у жителів Рима різдвяна ялинка, що з'явилася на Площі Венеції у центрі міста, повідомляє Guardian.

Через два тижні після встановлення, з символу свята обсипалися всі голки, через що містяни охрестили дерево "лисим".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Римі скандал - різдвяна ялинка обсипалась, звинувачують мера міста від популістської партії

"Це якийсь сором. Мені боляче дивитися на цю різдвяну ялинку", - цитує видання одного з місцевих жителів.

Дехто порівняв стан ялинки зі станом міста.

"Римське дерево всохло, воно було мертвим від самого початку. Це метафора стану, у якому перебуває столиця", - цитує газета коментар із соцмереж.

Чимало мешканців Рима звинуватили мера міста Вірджинію Раджі - члена популістської партії "Рух п'яти зірок". Вони вважають, що стан міста значно погіршився під час її перебування на посаді.

На ситуацію нарікав навіть папа Франциск, додає Guardian.

Європі не вдалося стримати ультраправих

Європі й досі не вдалося подолати загрози, що несуть посилення позицій ультраправих сил, пише Financial Times.

Останні новини з Австрії, де консервативна "Народна партія" Себастьяна Курца домовилася про створення парламентської коаліції з ультраправою "Партією свободи", підтверджують це припущення, зазначає видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник уряду Австрії Себастьян Курц взяв у коаліцію праворадикальну Партію свободи

Зокрема, члени "Партії свободи" очолять силові та зовнішньополітичне відомства країни.

Насправді, картина виглядає не так тривожно, з огляду на те, що серед них немає найбільш затятих партійних активістів та відвертих русофілів.

Натомість, занепокоєння викликає той факт, що 31-річний Курц матиме довірити управління державною системою безпеки політичній силі з радикальними поглядами, пише видання у своїй редакційній статті.

У деяких країнах, наприклад, Норвегії, популістів вдалося "приборкати", включивши їх до складу уряду. Проте, газета застерігає від узагальнень.

Адже французький Національний фронт, історія якого сягає ще колабораціоністів Віші, та фінські євроскептики, чи подібні до них групи у Данії, перебувають у різних категоріях, зазначає Financial Times.

США зміцнює авіабази у Європі

США посилюють свою військову присутність у Європі для стримування Росії, пише Times.

Наступного року Вашингтон планує відправити до Європи свої надсучасні винищувачі, з високим рівнем маскування, повідомляє видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США посилює військову пристуність у Східній Європі та Норвегії через загрози з боку Росії

У бюджеті Пентагону на 2018 рік закладено 200 мільйонів доларів на розширення авіабаз в Естонії, Угорщині, Норвегії, Румунії та Словаччині. Саме туди регулярно прибуватимуть літаки F-22 Raptor та F-35 Lightning II.

Times додає, що силове відомство США було вимушене переглянути свій план дій на випадок розгортання конфлікту у Європі, після анексії Криму Росією у 2014 році, "агресії за підтримки Москви" в Україні та, як наслідок, страху через те, що подібна загроза може нависнути і над країнами Балтії.

Секрети безболісного пробудження

Як полегшити собі життя та перетворити ранкові тортури у вигляді раннього підйому, особливо, коли за вікном і досі темно, на приємну рутину, розповідає Independent.

Видання ділиться порадами лікаря-сомнолога Неріни Рамлахан, які мають допомогти вам вилізти з ліжка, навіть якщо ви цього зовсім не хочете.

По-перше, підготуйтеся до підйому звечора. Складіть все необхідне: одяг, сніданок, гаджети, щоб ви могли піднятися відразу ж, як тільки почуєте дзвінок будильника.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для здорового сну варто виконувати низку порад лікарів

По-друге, відрегулюйте температуру у приміщенні. Спокуса залишитися під ковдрою набагато більша, якщо у кімнаті холодно. Тож, за можливості, встановіть на опалювальному приладі таймер, який увімкнеться за 10 хвилин до вашого пробудження.

По-третє, попіклуйтеся про правильне освітлення. Організм потребує сонячного світла аби отримати сигнал про початок нового дня. Не затуляйте вікна шторами, а на зимовий період придбайте спеціальний будильник, який поступово імітуватиме появу денного світла.

Пані Рамлахан також радить зосередитися на правильному харчуванні. Зокрема, лікар рекомендує утриматися від кави після 4 години вечора, бо це може ускладнити процес засинання, а також пити побільше води відразу ж після пробудження, аби запустити роботу організму.

І наостанок, залишайтесь оптимістами.

"Одним із найважливіших секретів, які допоможуть вам вилізти з ліжка вранці, є очікування чогось приємного протягом дня", - каже лікар-сомнолог.

Огляд преси підготувала служба моніторингу ВВС.