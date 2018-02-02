Патріарх бере участь у передвиборчій кампанії Путіна - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У п'ятницю, 2 лютого, західні ЗМІ підіймають наступні теми:

РПЦ в обіймах Путіна

Facebook на шляху змін

"Формула-1" без "грід-гьорлз"

Меган Маркл наслідує принцесу Діану?

The Economist: РПЦ в обіймах Путіна

Питанню відносин між Російською православною церквою (РПЦ) та владою у країні присвячує один зі своїх матеріалів The Economist.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін та Патріарх Кирило

У статті під заголовком "Російська церква в обіймах Володимира Путіна" видання проводить паралелі між роллю релігії у сучасному політичному житті Росії та її значенням за радянських часів.

Церква у Росії перетворюється на вартового державної ідеології

"Портрети Леніна замінили православними іконами, а замість річниці більшовицької революції нині святкують вигнання поляків-католиків з (православної) Росії у XVII столітті. Та ставлення залишилося радянським", - пише тижневик.

У країні регулярно відкривають кримінальні справи проти блогерів, які "ображають почуття вірян", з боку влади лунає критика на адресу митців та активістів, які висловлюються проти церкви, а патріарх Кирило "практично бере участь у передвиборчій кампанії" пана Путіна.

Ми бачимо, як церква у Росії перетворюється на "вартового державної ідеології", зазначає The Economist.

За словами священнослужителів, церква, як правило, завжди підтримувала державну владу. У XIX столітті православ'я включили до тріади державної ідеології разом з націоналізмом і авторитаризмом.

Пізніше ж, РПЦ співпрацювала з КДБ, а багато її архієреїв ставали інформаторами, пише видання.

Та якщо за радянських часів, священнослужителі були змушені співпрацювати з державними органами, то сьогодні вони роблять це з власної волі, підсумовує the Economist.

Facebook на шляху змін

Якщо ви проводите менше часу в Facebook, це не означає, що рекламодавці втрачають від цього прибуток, запевняє компанія своїх інвесторів.

Копирайт изображения Getty Images

Не так давно технологічний гігант оголосив про зміну політики появи повідомлень у новинній стрічці, намагаючись "зробити щасливішими" своїх користувачів. Це змусило нервувати власників компаній, які використовують Facebook як рекламний майданчик.

Відразу ж після оголошення новини, ціна акцій компанії впала, повідомляє Financial Times, але це не спинило менеджмент від впровадження змін.

За словами операційного директора соцмережі Шеріл Сандберг, компанія пішла на такий крок не через власні забаганки, а заради своєї аудиторії. І це може відкрити більше можливостей для монетизації компаній, каже вона.

Аналітики вважають, що зменшення часу проведеного у соцмережі, і як наслідок, зменшення потенційного простору для реклами, може призвести до підвищення ціни на неї, що допоможе Facebook утримувати прибуток на попередньому рівні.

За словами аналітика Брайана Візера, Facebook і надалі лишатиметься привабливою платформою для більшості компаній.

"Формула-1" без "грід-гьорлз"

Копирайт изображения Kevin Frayer Image caption Тепер на "Формулі-1" дівчат-моделей не буде

"Напевно, ми більше не в моді, і "не відповідаємо" сучасним цінностям", - так з Daily Telegraph прокоментувала одна з представниць "грід-гьорлз" відмови керівництва чемпіонату "Формули-1" від послуг дівчат. "Грід-гьорлз" (grid girls) - це дівчат модельної зовнішності, які зустрічають учасників змагань на старті .

Ми стоїмо там не просто для краси, ми представляємо бренди

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу з автогонок відмовляється з 2018 року від традиційного залучення дівчат до заходів.

Співрозмовниця видання зустрічала гонщиків на старті протягом восьми років і не згодна з таким рішенням керівництва змагань.

"Ці цінності не дозволяють жінкам виконувати роботу, яку вони люблять, і якою пишаються", - цитує видання "грід-гьорл".

За словами дівчини, більшість її колег фанатки мотоспорту, і добре знаються на ньому.

"Ми стоїмо там не просто для краси, ми представляємо бренди", - каже вона.

"Грід-гьорлз" - частина команди, яка багато часу проводить з учасниками гонок, і про нас завжди добре піклувалися, - додає дівчина. І переконує, що жодного разу за всю свою кар'єру не відчувала себе жертвою.

Меган Маркл наслідує принцесу Діану?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл у чорному смокінгу

Британська преса також сьогодні активно обговорює перший офіційний захід нареченої принца Гаррі Меган Маркл у статусі майбутнього члена королівської родини.

Для урочистої церемонії вручення нагород британським військовим, що зазнали травм під час бойових дій, американська акторка обрала вишуканий чорний смокінг від Александра Макквіна.

Daily Mail нагадує, що у 1981 році так само дебютувала і принцеса Діана. Тоді вона вперше з'явилася на публіці у тому ж Голдсміт холлі разом з принцом Чарльзом у довгій чорній сукні.

За словами експертів, що слідкували за життям подружжя, тоді вона не знала, що цей колір прийнятний у королівській родині тільки для траурних церемоній, зробивши своїм вибором своєрідну революцію.

Видання також провело паралелі з вбранням герцогині Кембриджської Кейт Мілдтон під час заходу у Норвегії, де вона разом з принцом Вільямом перебувають в офіційному турне по Скандинавії.

Вона обрала того самого дизайнера, проте зовсім інший стиль - блідо-рожеву сукню, підкреслює Daily Mail.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг