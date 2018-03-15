Огляд ЗМІ: чи обійдеться Британія без російського газу?

Західна преса 15 березня висвітлює такі теми:

В розпал політичного конфлікту, Британія може не обійтись без російського газу;

Польща почала шукати порушників нового закону про національну пам"ять;

ЄС вів секретні переговори з Північною Кореєю в надії зупинити ядерну програму Пхеньяну;

Доба тиші на Балі вперше пройде без мобільного інтернету

Без Газпрому не прожити?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британські ЗМІ пишуть, що в розпал конфлікту з Росією похолодання може "віддати Британію на милість російських газопостачальників"

Різке похолодання в Європі, яке очікується наступного тижня, може "віддати Британію на милість російських газопостачальників", пише видання Daily Mail.

У неділю та понеділок споживання газу в Британії та Європі може різко зрости, і додаткові обсяги газу з Росії можуть виявитися єдиним варіантом порятунку для європейських споживачів.

Адже інші джерела надходження газу і так зараз працюють практично на повну потужність, пише видання, посилаючись на експертів з S&P Platts.

Зараз резерви газу на континенті знаходяться на вкрай низькому рівні через нещодавні надзвичайні холоди. Закриття частини газосховищ в Британії також погіршило ситуацію.

"Беручи до уваги зростання попиту, російські постачальники газу є єдиною альтернативою за таких умов. Внутрішній видобуток та інші імпортні джерела вже фактично працюють на максимальну потужність", - стверджується у звіті, який цитує видання.

Така ситуація виглядає особливо суперечливою на фоні гострого політичного конфлікту між Британією та Росією, спровокованого отруєнням російського екс-розвідника Сергія Скрипаля на території Об'єднаного Королівства.

Британія імпортує приблизно 44% газу з Європи та Норвегії. Європа, в свою чергу, імпортує близько 35% газу з Росії.

На думку експертів, Британії буде важно утримати газовий баланс в разі дефіциту газу на континенті, а Росія буде єдиним джерелом, яке зможе оперативно збільшити постачання.

Буквально напередодні британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Британія шукає нових постачальників газу на фоні зростання напруги через отруєння Скрипаля, пише видання.

Польща шукає порушників

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Польщі ЗМІ повідомили про 44 заяви щодо порушення нового закону про Інститут національної пам'яті

Польська газета Rzeczpospolita стверджує, що комісія, відповідальна за виконання нового закону про Інститут національної пам'яті (ІНП), вже отримала 44 заяви щодо порушень закону.

Долю цих звернень вирішуватимуть прокурори, які отримуватимуть від комісії рапорти щодо конкретних порушень.

За словами видання, кілька заяв стосуються висловлювань, які були вжиті у фільмах.

Зокрема, йдеться і про роботу ВВС "Аушвіц: Нацисти та "остаточне вирішення".

Шестисерійний документальний фільм нібито згадує про "польське єврейське гетто", пише видання.

Саме це формулювання може коштувати автору фільму історику Лоуренсу Різу штрафу або навіть до трьох років за ґратами, згідно з новим польським законом.

Поки що невідомо, чи слідчі взагалі візьмуться за цю справу, пише газета. Можуть взагалі відмовитися від провадження, або тимчасово зупинити його на час, поки Конституційний суд не дасть своїх висновків щодо закону.

Юристи відзначають, що 44 заяви за два тижні існування нового закону - це забагато.

Адвокат Радослав Башук вважає, що така кількість вказує на цілеспрямований пошук так званих порушень з метою довести, що цей закон був справді необхідний, пише видання.

Таємні переговори з Пхеньяном

Копирайт изображения Getty Images Image caption Група депутатів Європарламенту повідомила, що вже три роки ведуть переговори з керівництвом КНДР

Делегація Європейського парламенту підтвердила, що вже три роки поспіль веде таємні переговори з Північною Кореєю, намагаючись переконати Пхеньян згорнути свою ядерну програму, пише Telegraph.

Група, яку очолює депутат з Британії Нірдж Дева, вже провела 14 зустрічей з північнокорейськими високопосадовцями. Ще одну готують в Брюсселі найближчим часом, пише видання.

"Ми таємно зустрічалися з північнокорейськими високопосадовцями 14 разів. Ми розуміємо їхні побоювання, а вони - наші", - зазначив Дева.

"Багато чого з моїми колегами ми зробили таємно. Зараз я розповідаю про ці зусилля в світлі запропонованих переговорів", - зазначив євродепутат, маючи на увазі нещодавно оголошену готовність Дональда Трампа зустрітися з лідером Північної Кореї.

За словами Нірджа Деви, його група зустрічалася з урядовцями зі США, Китаю, Японії та Південної Кореї, аби виробити підхід до денуклеаризації Корейського півострова.

На його думку, суворі санкції з боку ЄС щодо Північної Кореї стали важливим чинником, що підштовхнув Пхеньян до рішення погодитись на переговори.

"Однією з причин стало те, що санкції почали впливати й на бідних людей, не тільки на еліти", - сказав євродепутат.

Інтернет-тиша на Балі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Традиційна церемонія перед настанням "дня тиші" на Балі

Острів Балі залишиться без інтернету на 24 години, пише Guardian.

В суботу, 17 березня, індонезійський острів розпочинає святкування нового року за балійським календарем.

Цей день інколи називають днем тиші. Традиційно він призначений для самоспоглядання та медитації.

Не працює навіть аеропорт, а туристам заборонено відвідувати пляжі.

За словами видання, цього року влада острова попросила телекомунікаційні компанії долучитися до дня тиші, пише видання.

"Було погоджено, що інтернет на мобільних пристроях не працюватиме. Всі оператори погодилися з цим", - цитує видання міністра комунікацій.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Британський дайвер зафільмував, як красу острова Балі руйнують хмари пластику.

Це перше таке відключення інтернету на острові, пише видання, адже минулого року подібне прохання уряду відхилили.

Губернатор острова Маде Пастіка заявив, що нікому не зашкодить пожити один день без інтернету.

"Якщо відключити інтернет, ніхто не помре. Я, особисто, відключу свої гаджети на час свята", - сказав він журналістам.

Попри відключення мобільного інтернету, бездротовий доступ в готелях будуть надавати, роз'яснює видання. Також підключеними залишаться стратегічні служби, такі як безпека, контроль авіаруху, лікарні та аварійні установи, пише газета.

Телефонний зв'язок та передача SMS працюватиме. Але асоціація провайдерів Індонезії розглядає можливість тимчасово вимкнути бездротовий інтернет в приватних будинках.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.