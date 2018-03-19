Guardian: Путін має придумати "план втечі"

Провідні світові ЗМІ у понеділок пишуть про результати президентських виборів в Росії.

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США: росіяни "довіряють" Путіну

Американські ЗМІ зазначають, що попри деякі повідомлення про фальсифікацію виборів переконливу перемогу Путіна не можна ставити під сумнів.

New York Times пише, що владі не потрібно було вдаватися до великої кампанії фальсифікації через "справжню популярність" Путіна серед більшості виборців.

Єдине, чого Кремлю не вдалося досягти - збільшити явку у порівнянні з попередніми виборами 2012 року. Втім, російський аналітик Олексій Макаркін назвав явку доволі високою, адже питань щодо переможця ні в кого не було.

"Це мандат на проведення будь-якої політики. Суспільство довіряє Путіну і вірить, що він може впоратись із будь-якими внутрішніми та зовнішніми проблемами", - каже Макаркін.

Chicago Tribune пише, що головною амбіцією Путіна на зовнішній арені в наступні шість років буде "ще більше ствердження російської сили за кордоном".

Зокрема, Кремль не збирається знижувати свій вплив у Сирії, а також розглядає можливість примирення на Корейському півострові як "економічну можливість".

Що стосується внутрішніх справ, то головними завданнями стануть призначення наступника чи знаходження можливості піти на наступний термін, диверсифікація залежної економіки від газу і нафти та підвищення соціальних стандартів.

Велика Британія: "план втечі" для Путіна

Independent закликає не обговорювати, наскільки чесними були російські вибори, а повернутися до реальності, в якій Путін залишився президентом.

"Росія, яку куватиме Президент Путін наступні кілька років, буде більш сучасною версією авторитаризму, а не простою копією чи відродженням конкретної моделі з минулого Росії", - вважає видання.

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На думку Guardian, перше, про що має замислитися Путін після свого чергового переобрання, це "план втечі".

На думку журналіста Костянтина Гаазе з московського Карнегі Центру, оскільки політика Кремля перетворилась на "кривавий спорт", російському лідеру потрібно подумати про "передачу влади, яка б гарантувала безпеку його та достатньо великої кількості людей з його оточення".

"Думаю, для нього було б простіше просто залишитись довічним президентом", - каже Гаазе.

Водночас Times вважає, що "битва за наступника" Путіна вже розпочалась.

"Вже існують тріщини в політичній еліті, оскільки суперницькі клани борються за перевагу", - пише видання, називаючи серед претендентів прем'єра Дмитра Медведєва, спікера парламенту Володіна та представника молодої бізнес-еліти Сергія Іванова-молодшого.

Польща: "в найкращих радянських традиціях"

Польські ЗМІ порівнюють російські вибори з аналогічним подіями в СРСР.

Gazeta Wyborcza вважає, що російські вибори відбулися "в найкращих традиціях радянських виборчих фестивалів".

"Так, він не був єдиним кандидатом, але в нього не було суперників. Усі його опоненти у виборах були схвалені Кремлем чи фаворитом [Путіним] особисто", - пише видання.

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В коментарі для Rzeczpospolita колишній польський міністр внутрішніх справ Бартломей Сєнкєвіч каже, що перемога Путіна призведе до "подальшої конфронтації із Заходом".

"Росія вичерпала засоби для розвитку, і це означає, що зараз вона покладатиметься лише на силу та експансію", - вважає Сєнкєвіч.

Франція: "реванш"

Французькі ЗМІ наголошують на тому, що чергове переобрання Путіна відбулося в атмосфері погіршення стосунків з Європою та США.

Les Echos пише, що Путіна "було переобрано у кліматі Холодної війни".

"Володимир Путін виграв ставку, яку було неможливо програти - переобрання на фоні повномасштабної кризи з Заходом", - пише видання.

Le Figaro вважає перемогу Путіна "реваншем" за звинувачення Росії в спробі вбивства колишнього шпигуна в Британії.

"Через три дні після того як міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон назвав Путіна замовником отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, авторитарний російський лідер може вихвалятися тим, що взяв реванш вдома", - пише видання.

Німеччина: "прямий конфлікт із Заходом"

Німецькі ЗМІ попереджають, що після переобрання Путін намагатиметься поглибити конфронтацію із Заходом, а також сумніваються в тому, що він змінить політику попри усю шкоду, яку завдають російській економіці міжнародні санкції.

На думку Frankfurter Allgemeine, задля задоволення своїх виборців Путіну вже замало анексії Криму, військового конфлікту на Донбасі та активної ролі в сирійському конфлікті.

Тому, вважає газета, "прямий конфлікт із Заходом" може стати "сильнішою дозою націоналістичної інтоксикації" суспільства. "Питання в тому, наскільки далеко готовий зайти Путін", - пише видання.

Sueddeutsche Zeitung вважає, що після переобрання Путін опинився "в цугцвангу" (положення у шахах, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції, - Ред.) через проблеми російської економіки, яка за останні чотири роки суттєво погіршилася.

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"Втім, визначальним буде те, чи вирішать Путін та його уряд підтримувати власне суспільство в довгостроковій перспективі, чи радше нададуть перевагу контролю над ним. На жаль, зараз все говорить на користь останнього варіанту", - пише видання.

Поділяє таку думку й Handelsblatt. Видання вважає, що "сучасна Росія Путіна недалеко пішла від Радянського Союзу".

"Націлений в минуле порядок денний Путіна дає мало надії на оновлення його політики під час четвертого терміну. Якщо оборонний сектор стане двигуном модернізації Росії, то ми недалеко від Радянського союзу, в якому більшість бюджетних коштів завжди витрачалось на розвиток нової зброї, в той час як у всіх цивільних галузях домінував дефіцит", - передбачає газета.

Іспанія: "бренд Путіна"

Іспанська преса не висловлює жодного здивування переобранням Путіна.

"Путін без суперника та наступника гарантує собі наступні шість років у Кремлі", - пише АВС.

El Mundo назвала російського лідера "коктейлем мультивекторної сучасності та радянської ностальгії", зазначивши, що "бренд Путіна пропонує демократію без ризиків, але й без змін".

Видання закликало російського лідера "припинити бути альтернативою хаосу та шукати собі наступника без безладів", щоб дозволило "його спадщині посісти почесне місце".

Білорусь: "посягання" на цілісність

Білоруські опозиційні ЗМІ попереджають, що країна має готуватися до шести років мінливих стосунків із Кремлем.

Експерт Артем Шрайбман закликає офіційний Мінськ не розслаблятися.

"У наступні шість років Мінську краще уникати двох речей: тривалих конфліктів з Кремлем та появи ідеї, що суверенітет Білорусі - це формальність, за яку ніхто не боротиметься", - каже Шрайбман.

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Політолог Павло Усов не виключив "посягання" на цілісність Білорусі, зважаючи на "швидке погіршення стосунків між Росією та Заходом".

"Схоже на те, що спостерігаємо справжнє посягання на суверенітет Білорусі, тому що є індикатори, що політика Москви зміниться, і все націлене на підвищення градусу ворожості в стосунках з практично усім світом", - каже експерт.

Служба моніторингу ВВС