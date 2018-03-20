Чи вплине #DeleteFacebook на Цукерберга - огляд ЗМІ

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Facebook у немилості, репутація літаків і критика пластику з боку барменів - в огляді іноземних видань 20 березня:

Чи вплине #DeleteFacebook на долю компанії

Як не підхопити грип у літаку

Чому бармени кажуть #StopSucking

"Судан" пішов, але надія залишається

Мовчання Марка

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"Де Зак?" - запитує Guardian на тлі нестихаючого скандалу щодо використання даних користувачів Facebook приватною компанією Cambridge Analytica, яка зокрема надавала інформаційні послуги передвиборчому штабу Дональда Трампа.

"Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг зберігає мовчання вже понад 48 годин після того, як Observer викрив збір персональних даних 50 мільйонів користувачів. Попри те, що його компанія перебуває під тиском через розслідування, падіння цін на акції та кампанію у соціальних мережах під хештегом #DeleteFacebook (#ВидалиФейсбук - Ред.)", - пише The Guardian.

Попри офіційну заяву Facebook про плани перевірити Сambridge Аnalytica щодо зберігання несанкціонованих даних, це навряд чи заспокоїть політиків в США та Великій Британії, які вимагають, щоб Цукерберг дав свідчення щодо витоку даних, пише видання.

Як нагадує газета, експерти давно критикували політику Facebook щодо приватних даних, але це не стримувало ріст кількості користувачів мережі, яких наразі налічується більш ніж 2 мільярди у всьому світі.

За словами Guardian, час покаже, чи позначиться скандал із використанням даних на довірі користувачів, але вчора хештеги #DeleteFacebook і #WheresZuck (#ДеЗак) були серед трендів Twitter.

Біля вікна в безпеці

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Попри популярну думку, що літак є розсадником хвороб через обмеженість простору і насиченість людьми, результати нового дослідження показують, що це не зовсім так, пише Mashable.

Як стверджується, ви навряд чи підхопите грип від людини, яка сидить від вас далі, ніж за метр, оскільки він розповсюджується через великі краплі, які вилітають під час чхання або кашлю.

Вчені з Університету Еморі, Технологічного інституту Джорджії та компанії Boeing розсадили піддослідні пари з грипом через кожні чотири ряди крісел у економному класі літака з одним проходом. Експеримент повторювали на 10 трансконтинентальних перельотах у 2012 і 2013 роках. Всі переміщення хворих протягом рейсу записувалися за допомогою додатку для iPad.

Таким чином вчені змогли розробити модель контактів між пасажирами та стюардами.

"Результати вийшли приголомшливі. В середньому, заразний пасажир, розміщений в середній частині салону літака, потенційно може заразити ще 0,7 людини за рейс, - розповідає видання. - Однак, якщо заразний член команди вирішив не залишитися вдома і не прийняв ліки, аби стримати кашель, то він заразить 4,6 пасажира за рейс."

Таким чином, місце біля вікна та утримання від прогулянок салоном значно знижують ризик підхоплення грипу в польоті.

Бармени проти "соломинок"

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Все більше барменів, виробників алкоголю, зірок і захисників довкілля в США виступають проти масового використання пластикових "соломинок" у напоях, пише The Wall Street Journal.

"Вони стверджують, що занадто багато пластикових виробів для пиття - від великих "соломинок" для газованих напоїв до маленьких коктейльних паличок - зрештою потрапляють до океану", - пише видання.

Асоціація шотландського віскі, а також виробники горілки Absolut та джину Tanqueray вже оголосили про намір відмовитися від пластикових "соломинок" і паличок для розмішування під час корпоративних заходів.

Кампанія триває як у соціальних мережах під хештегом #StopSucking (#ГодіСмоктати), так і у реальному житті. Зокрема, правник з Каліфорнії подав законопроект, який пропонує заборонити безумовну подачу пластикових "соломинок" у напоях.

За даними виробника "соломинок" Fuling Global Inc., американські споживачі використовують 20 мільярдів трубочок щороку. Компанія вже розробила прототип "соломинок", які мають здатність розкладатися під дією мікроорганізмів.

Згасла зірка Tinder

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Останній північний білий носоріг чоловічої статі помер у Кенії у віці 45 років, повідомили працівники, які доглядали його останнім часом, пише USA Today.

Судан, як звали носорога, був зокрема відомий тим, що мав профіль у популярній програмі для пошуку партнерів Tinder, "аби спробувати зберегти свій вид від вимирання", згадує видання.

"Судана лікували від вікових ускладнень здоров'я, які призвели до дегенеративних змін у м'язах та кістках у поєднанні з великими ранами на шкірі. Його стан значно погіршився протягом останніх 24 годин, він не міг встати та страждав", - розповіли доглядачі. Аби полегшити його страждання, було вирішено вдатися до евтаназії.

Судан жив з останніми двома представницями підвиду, власною донькою Нажин та її донькою Фату.

Вчені сподіваються, що із розвитком технології запліднення "in vitro" зібраний генетичний матеріал Судана можна буде використати для запліднення яйцеклітин останніх двох самиць.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС