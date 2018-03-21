Facebook робить Цукерберга "могутнішим за будь-якого диктатора" - ЗМІ

Теми огляду західної преси 21 березня:

Чому всім користувачам варто припинити ділитися особистою інформацією в Інтернеті

Чи доречним було привітання Дональда Трампа Володимиру Путіну

Чому діти з бідних британських сімей стали товстішими за заможніших однолітків

Прем'єра фільму про собак та для собак

"Тривожний дзвоник" для світу

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Припинити "виставляти своє життя напоказ" в Інтернеті - тільки так можна убезпечити себе від використання особистої інформації у комерційних та політичних цілях.

Такого висновку дійшов оглядач Daily Mail Макс Гейстінгс після скандалу з компанією Cambridge Analytica, яку звинувачують у несанкціонованому використанні даних користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році.

На думку автора, ситуація має стати "тривожним дзвоником" для світу. За його словами, дані, які мають Facebook, роблять голову соцмережі Марка Цукерберга "могутнішим за будь-якого диктатора", а зважаючи на політичну вагу лідерів Кремнієвої долини, ситуацію навряд чи вдасться змінити через законодавчі зміни.

Тож у цій ситуації єдиний дійсно ефективний вихід - спробувати захистити свою приватність самостійно.

"Новий скандал із Facebook має змусити кожного громадянина, і зокрема наших дітей, зрозуміти, наскільки божевільно розповідати все про себе онлайн. Не можна віддавати наші тіла та душі інтернету: як би не було важко, треба захищатися від безрозсудних та безвідповідальних гігантів, на які перетворилися соціальні мережі", - резюмує пан Гейстінгс.

Привітати Путіна - доречно чи ні?

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Розмова Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним викликала чимало критики у США.

На думку опонентів Кремля, тон бесіди був занадто стриманим - зокрема, господар Білого дому не згадав під час розмови про отруєного у Великій Британії екс-розвідника Сергія Скрипаля, пише Washington Post.

Навіть більше, за даними газети, пан Трамп вирішив не дослухатися рекомендацій своїх радників і все ж привітав пана Путіна з переобранням.

"Зробивши це, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, у якого відібрали право проголосувати на вільних та чесних виборах", - написав у Твіттері сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.

Але деякі інші республіканці заявили, що не варто надавати такого значення привітанню, а речниця Білого дому Сара Сандерс нагадала, що Барак Обама також вітав Путіна з перемогою на виборах у 2012 році.

Втім, рішення пана Трампа не згадувати про справу Скрипаля може обурити союзників Вашингтона у Лондоні, попереджає газета.

На думку Джулі Сміт, експерта з європейської безпеки, попри рішучу політику своєї адміністрації президент Трамп і досі підтримує Путіна - і це важко пояснити.

"Це особливо розчаровує у час, коли наші трансатлантичні партнери конче потребують активної підтримки. Європа сподівається, що ми візьмемо на себе лідерство у питанні Росії, і їхні сподівання не справджуються", - цитує її Washington Post.

Ожиріння в залежності від статків

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Діти з бідних британських сімей стали товстішими, ніж їхні заможніші однолітки, хоча ще 70 років тому ситуація була геть протилежною.

Про це розповідає Daily Telegraph з посиланням на дослідження, яке провели в Університетському коледжі Лондона.

Вчені нагадують, що раніше бідні діти частіше стикалися із недоїданням, тож залишалися переважно худорлявими. Але у 2015 році діти з незаможних родин важили у середньому на 2 кг більше, ніж з багатіших.

Що ж змінилося? Виявилося, що британці, чиє дитинство прийшлося на важкі післявоєнні часи, вживали багато овочів та обмежену кількість жирів та цукру. Але зараз смаколики, які тоді були надто дорогими, стали значно доступнішими.

Як результат - сучасні діти з зайвою вагою їдять на 500 кілокалорій більше, ніж раніше.

"Потрібні рішучі дії. Наприклад, треба заохочувати виробників продуктів зменшувати відсоток цукру та жирів у їжі та напоях, скорочувати обсяги реклами нездорової їжі для дітей та сімей, підтримувати продаж більш здорової альтернативи", - цитує Daily Telegraph доктора Девіда Бенна з команди дослідників.

Про собак та для собак

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Незвичну картину можна було побачити на передпрем'єрному показі нового фільму Веса Андрерсона "Острів собак" - головними глядачами були собаки, розповідає New York Times.

За словами газети, привести свого песика було однією з умов для тих, хто хотів відвідати показ в одному з кінотеатрів Сан-Франциско. Взяти приклад з цієї ідеї збираються і декілька кінотеатрів у Великій Британії.

"Для Чарлі Бакета цей був перший похід у кінотеатр, і вдягнувся він відповідно. Стильно вбраний у квітасту краватку-метелика, він оглянув історичний кінотеатр та занурився в атмосферу. Але потім без попереджень спробував залізти під сцену", - так описує видання пригоди 18-місячного тер'єра, який був одним з гостей показу.

Але подія була не суто розважальна. Господарі одноокого ши-цу на ім'я Пірат - досить популярного у мережі Instagram - закликали гостей не купляти собак, а брати їх з притулків, і звернути особливу увагу на старих псів.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC