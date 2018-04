Культогляд: Шон Пенн подався у письменники

Цього тижня у культогляді про таке:

Нове пришестя "Ісуса Христа-Суперзірки"

Про що написав книгу актор Шон Пенн

Як хіт "Blurred Lines" порушив авторські права

Що думає про гучне прощання Елтона Джона Род Стюарт

Шон Пенн як літератор-сатирик

Оскароносний американський актор Шон Пенн подався в літературу, повідомляє британська газета Daily Telegraph. Найближчим часом на полицях книгарень з'явиться його перший роман під назвою Bob Honey Who Just Do Stuff.

Головний герой книги, написаної у жанрі політичної сатири, - такий собі звичайний американець і за сумісництвом найманий вбивця, який викликає на дуель самого президента США, аж надто схожого на нинішнього очільника Білого дому.

"Через біль і злість багато чудових американців проголосували за Вас", - заявляє йому Боб Хані. "Так само, як і багато росіян", - додає він.

У романі пана Пенна чимало інших алюзій на промови, заяви та дії Дональда Трампа.

Вони настільки обурюють головного героя, що той робить висновок: лише найманий вбивця може покласти край його діянням.

"А тепер давай, напиши мені щось у Twitter", - наостанок кидає Боб президенту своєї країни. У книзі знайшли зображення й інші політичні погляди самого автора, як от критика руху за права жінок, а також колишнього кандидата на пост президента США, Гілларі Клінтон.

Знаний письменник і володар Букерівської премії Салман Рушді доволі схвально сприйняв перше літературне творіння Шона Пенна. "Цей роман-антиутопія читається із задоволенням", - цитує його Daily Telegraph.

Поп-виконавці Фарелл Вільямс і Робін Тік мають сплатити за пісню Blurred Lines майже п'ять з половиною мільйонів доларів

За хіт доведеться заплатити

Судді нарешті поставили крапку у багаторічній судовій тяганині через мега-хіт 2013 року Blurred Lines, який виконали Фарелл Вільямс і Робін Тік.

Американська Феміда визнала, що обидва співаки порушили авторські права співака, композитора і продюсера Марвіна Гея, якого разом зі Стіві Вандером вважають одним із засновників ритм-енд-блюзу.

Суд підтримав скаргу родичів Марвіна Гея про те, що Blurred Lines мають багато спільного із його піснею 1977 року Got To Give It Up, і визнав факт порушення Фареллом і Тіком авторських прав.

Відтак обидва поп-виконавці мають сплатити власникам цих прав майже п'ять з половиною мільйонів доларів, повідомляє британське видання Independent. Родина пана Гея також отримуватиме 50 відсотків роялті від кожного виконання і програвання пісні Blurred Lines.

Варто зазначити, що "Ісус Христос - Суперзірка" пропонує доволі неоднозначне тлумачення подій останнього тижня земного життя Сина Божого

"Ісус Христос - Суперзірка" повертається

Легендарна рок-опера "Ісус Христос - Суперзірка" повертається. Після тривалої паузи її творці, британський композитор Ендрю Ллойд Вебер та автор віршів Тім Райс, відновлюють виставу в США.

Прем'єра оновленої "Суперзірки" відбудеться у католицький Великдень, 1 квітня.

Як повідомляє часопис Rolling Stone, лідерами зіркового складу рок-опери зразка 2018 року стануть один з провідних представників неосоула Джон Ледженд, який виконає партію Ісуса Христа. А цар Юдеї Ірод співатиме голосом ветерана світової сцени Еліса Купера. Роль Юди Іскаріота дісталася американському співаку й актору Брендону Віктору Діксону.

Rolling Stone зазначає, що попри значний вік "Ісуса Христа - Суперзірки", яка з'явилася на світ у вигляді подвійного вінілового альбому у 1970 році, продюсери та автори вистави сподіваються, що зможуть запропонувати глядачам "дещо нове, що знайде відгук серед тих, хто побачать її зараз".

Варто зазначити, що "Ісус Христос - Суперзірка" пропонує доволі неоднозначне тлумачення подій останнього тижня земного життя Сина Божого.

Автори розповідають про них через сприйняття Юди Іскаріота.

За версією творців рок-опери, Ісус Христос - жива людина, обрана вищими силами проти його волі, аби донести до простих смертних новину про Вічне Царство. Юда, розуміючи, що дії Христа призведуть до неминучої трагедії, наважується полегшити страждання Ісуса.

Він сподівається, що зрада принесе Ісусу легшу смерть, аніж муки на хресті. То ж спілкування людини, яка мимоволі стала месією, і його учня, який мимоволі став вбивцею, і є центральною темою рок-опери.

У 1970-му таке відтворення біблійного сюжету сприйняли далеко не всі.

Після виходу платівки навіть ВВС оголосила її богохульною. Але музика Ендрю Ллойда Вебера вкупі із віршами Тіма Райса у виконанні соліста гурту Deep Purple Єна Гіллана, а також тоді ще мало відомого співака Марея Хеда та інших музикантів швидко піднесли "Суперзірку" на перше місце чартів в США, а згодом і в Європі.

Відтоді "Ісус Христос - Суперзірка" посідає поважне місце в історії світової рок-музики.

Як закінчить кар'єру Род Стюарт

Один із найуспішніших виконавців в історії британської поп-музики, Род Стюарт, висловив скептицизм щодо планів його давнього товариша і колеги Елтона Джона залишити сцену, розповідає британська Daily Mail.

Газета пише, що на прохання прокоментувати рішення сера Елтона припинити гастрольну діяльність, пан Стюарт висловив припущення, що це лише PR-хід. "Це доволі схоже на спробу підняти продажі квитків", - цитує співака Daily Mail.

На захист Елтона Джона встала співачка Сінді Лопер. Вона переконана, що немає нічого поганого, коли виконавець оголошує про закінчення кар'єри, але потім змінює своє рішення. Проте Род Стюарт був категоричним: "Це нечесно. Це не по-рок-н-рольному."

Сам 73-річний співак переконує, що не збирається піаритися на рішенні завершити кар'єру. Він заявив, що коли прийде час, він просто "тихо зникне" зі сцени.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС.