Як дізнатися, що партнер зраджує - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерт з відносин розповіла про індикатори зради

У понеділок, 26 березня, іноземні ЗМІ писали про такі теми:

Хто готовий вбивати російських дисидентів за кордоном?

"Сучасне рабство" в Британії

Як зрозуміти, що чоловік готовий "стрибнути в гречку"?

"Страховий поліс" Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через справу Скрипаля у Британії всерйоз занепокоїлися діяльністю російських спецслужб

"До 10 гарно підготовлених агентів під прикриттям, так званих "нелегалів", слідкують за діяльністю російських емігрантів у Британії", - пише Daily Mirror.

За інформацією джерел видання, вони "готові вбивати дисидентів та дезертирів, які критикують московський режим".

"Нелегали", веде далі видання, часто працюють поодинці, готові "виконувати накази президента Володимира Путіна та завдавати удари у Британії".

Зокрема, вони збирають розвіддані про об'єкти інфраструктури та можуть "вивести з ладу" життєво важливі системи у Сполученому королівстві.

"Можна зробити чимало шкоди і за допомогою кібердіяльності, але людина у полі може виявитися безцінною. Ймовірно, їх не так вже й багато і вони є стратегічно найціннішими кадрами російської розвідки, яких залучатимуть у разі особливої потреби", - цитує Daily Mirror своє джерело у британських спецслужбах.

Співрозмовник додає, що такі агенти "здатні наробити величезну шкоди, поки їх затримають".

Видання стверджує, що "нелегали" є "страховим полісом Росії" у випадку, "якщо не буде знайдено інший спосіб виконання наказів Путіна".

"Найсерйознішим використанням агентів під прикриттям було б замовне вбивство чи, що набагато гірше, прокладання маршрутів та підготовка місць для висадки російського спецназу", - попереджає Daily Mirror.

Як врятувати дітей від криміналу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проблема втягення підлітків у кримінал за останні роки погіршилася у Великій Британії

Independent пише про те, що тисячі британських тінейджерів потрапили до "сучасного рабства", де їх сексуально експлуатують чи змушують виконувати функції наркокур'єрів.

За даними британської Національної агенції по боротьбі зі злочинністю, минулого року кількість випадків таких злочинів, про які дізнались правоохоронці, склала 5145, що на 35% більше, ніж 2016 року.

Правоохоронці зафіксували 2352 випадки, коли кримінальні банди змушували працювати на себе дітей, 1744 випадки сексуальної експлуатації та 488 випадків побутового рабства.

За словами чиновника Національної агенції по боротьбі зі злочинністю Ліама Вернона, ці показники "шокують".

"Реальність є такою, що у Сполученому Королівстві не існує жодного регіону, який би не зазнав впливу цього явища. Кількість випадків шокує, і за нашими оцінками далеко не всі випадки реєструються", - каже пан Вернон.

За словами міністра з питань запобігання злочинам Вікторії Аткінс, уряд знає про проблему та посилив співробітництво з іноземними колегами.

Крім того, у Британії започаткували механізм звернення за допомогою, який вже допоміг врятувати багато дітей.

"Ми знаємо, що потрібно зробити ще більше, і ми працюємо над покращенням системи виявлення постраждалих та підтримки для них, аби вони могли подолати такі ситуації й почати відновлювати своє життя", - цитує пані Аткінсон Independent.

Індикатори подружньої зради

Копирайт изображения Getty Images Image caption Є кілька ознак, які можуть означати, що у партнера почався адюльтер

Sun пише про ознаки, які допоможуть жінці зрозуміти, чи її чоловік "стрибає в гречку".

"Неважливо наскільки міцним ви вважаєте ваші стосунки, існує ймовірність, що прийде день, коли ваш партнер відчує спокусу", - попереджає жінок експерт Емі Іверсон.

За її словами, всі стосунки відрізняються одне від одного, але існують певні "індикатори", які допоможуть "шостому відчуттю" жінки зрозуміти, що "щось не так".

Рецепт пані Іверсон полягає в тому, щоб ставити собі шість питань.

Перше - яким є виховання партнера? Якщо в його родині були розлучення чи занадто суворі правила, він більше схильний до невірності.

Друге - про що говорить його поведінка? Якщо він полюбляє дивитись порно чи надсилати SMS інтимного характеру, це може бути ознакою невірності.

Третє питання - що відбувається в його житті зараз? Експерт переконана, що звільнення з роботи чи підвищення, або ж навіть смерть родичів є сильним афродизіаком.

Четверте - чи відбулися якісь помітні зміни у його поведінці? Треба бути особливо пильною, якщо чоловік почав більше уваги приділяти зовнішності, а також його більше часу проводить у соцмережах.

"На початковій стадії роману у вас є шанс його зловити, адже він перебуватиме у стані ейфорії та не так майстерно приховуватиме свої емоції", - каже експерт.

П'яте питання - чи змінились ваші стосунки? Пані Аткінс стверджує, що чоловік, який планує зраду, намагається знайти виправдання, тому може стати більш критичним і роздратованим.

І, нарешті, останнє питання - що змінилось у вас? На думку експерта, однією з причин для адюльтеру може стати відсутність достатньої уваги з вашого боку, коли чоловік почувається "занедбаним та не коханим".

"Запитайте себе: чи достатньо я звертаю уваги на свого партнера? Чи весь вільний час йде на дітей, чи я просто більше не інвестую в наші стосунки? Будь-що, що змушує його почуватись менш важливим, ніж колись, може збільшувати ймовірність зради з його боку", - цитує пані Аткінс Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.

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