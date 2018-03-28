Огляд ЗМІ: які козири у Заходу проти Росії

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Теми огляду західної преси 28 березня:

Які козирі залишилися у Заходу у дипломатичному скандалі з Москвою

Британія розпочне "війну контрпропаганди" проти Росії

В чому переваги пізнього народжування

Як музика робить дітей розумнішими

Символічно, але важливо

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Рішення вислати російських дипломатів із низки європейських країн - це символічний, але вкрай важливий крок. Перш за все тому, що він став сигналом про єдність серед європейців, вважає британська Guardian.

За словами газети, попри те, що окремі країни відмовилися брати участь у процесі, а деякі погодилися вислати лише по одному дипломату, масштаб події виявився більшим, ніч очікувалося. Тим більше, що Москва довгі роки намагалася посіяти розлад серед європейських держав.

Втім, газета визнає, що ці заходи не залишаться без наслідків.

"Вони можуть тільки зміцнити підтримку всередині країни заяв пана Путіна про те, що Росія перебуває у кільці ворогів. Здається, в Росії мало хто вірить, що винна саме Москва. До того ж, там значно більше занепокоєні жахливою пожежею у Сибіру", - зазначає видання.

На думку газети, "дзеркальною відповіддю" цього разу, можливо, й не обійдеться, бо пан Путін "розуміє силу асиметричної реакції".

Втім, у Заходу теж ще є козирі, і зокрема це можливість взятися за активи російських олігархів.

"Буде дуже важко зберегти єдність у таких умовах. Але коли немає ідеальних варіантів, заходи, які прийняли цього тижня, стають важливим сигналом", - резюмує Guardian.

Контрудар Лондона

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Велика Британія розпочне "війну контрпропаганди" проти Росії у рамках масштабного проекту з покращення безпеки у країні, який анонсувала прем'єр-міністр Тереза Мей, пише Daily Telegraph.

Як сподіваються у країні, такі заходи допоможуть Лондону впоратися з "російською агресією", а також із загрозою тероризму з боку ісламістів, зазначає газета.

Зокрема пані Мей дала завдання службам розвідки використовувати соціальні мережі, щоб запобігти поширенню "дезінформації". Приводом для цього стали намагання Кремля розповсюдити мережею власні пояснення отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, зазначає газета.

"Росія добре вміє пропагувати історії, які підтверджують її версію подій. Як розповіли посадовці, вже вдалося ідентифікувати більш як 20 різних пояснень отруєння у Солсбері, якими намагалися ввести в оману експертів", - пише видання.

Як розповідає газета, з посиланням на власні джерела, у новій доктрині йдеться не тільки про поліцію та органи безпеки.

"Із загрозою від таких країн як Росія та Північна Корея вже не можна впоратися суто "традиційними" заходами з боку військових чи органів безпеки, тож кожний департамент, у тому числі Агентство з питань навколишнього середовища та податково-митна служба, має зіграти важливу роль", - констатує Daily Telegraph.

Народжувати після 40 корисно?

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Британські жінки все частіше народжують дітей після 40 років. Згідно зі статистичними даними, це єдина вікова група, у якій рівень народжуваності зростає, пише The Times.

Загалом же ситуація у країні, зокрема в Англії та Уельсі, склалася непроста. Кількість вагітностей там зараз на найнижчому рівні з 2005 року.

Чому ж жінки відкладають народження дітей? Все це заради кар'єри, пояснює видання, адже не всі жінки можуть дозволити собі взяти перерву у роботі без втрат для свого професійного розвитку. І хоча вагітність після 40 років несе певні ризики і для матері, і для дитини, The Times вважає такий тренд позитивною новиною.

На думку газети, це означає, що жінки роблять більш свідомий вибір, можуть більше часу приділити кар'єрі та досягти більш значних успіхів. А це корисно як для самих жінок, так і для суспільства у цілому.

"Суспільство у результаті стає багатшим. У сімей з'являється більше вільних грошей. У менеджерів ширший вибір робітників, яким можна запропонувати підвищення. У батьків більший життєвий досвід. А у дітей з'являється ширший вибір прикладів для наслідування", - підсумовує The Times.

Діти розумнішають від уроків музики

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Хочете, щоб діти зростали розумними? Навчайте їх музиці. Такого висновку дійшли голландські вчені, пише британська Daily Mail.

Виявилося, що таке навчання покращує пам'ять та розширює словниковий запас. До того ж, уроки музики вчать дітей краще контролювати свою поведінку.

"Ніхто з них не стане професійним музикантом із самого початку, але навчання грі на музичному інструменті та дисципліна, яка для цього потрібна, можуть покращити роботу мозку", - цитує видання одного з авторів дослідження, доктора Артура Яшке.

До того ж, для досягнення таких результатів зовсім не потрібно мати особливі схильності до музики, адже навчання допомагає навіть дітям без музичного слуху, з'ясували вчені. Вид занять - приватні чи групові у рамках звичайної шкільної програми - також не має значення, додає Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC