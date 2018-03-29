В Європі створять "військовий Шенген" для протидії Росії - ЗМІ

В огляді іноземної преси 29 березня:

ЄС працює над "військовим Шенгеном" аби полегшити пересування армії всередині союзу;

Європейські армії не готові до швидкої реакції на загрози з боку Росії;

Їжа з закладів швидкого харчування може бути причиною накопичення небезпечних речовин в людському організмі;

Ананаси змагаються за популярність з авокадо серед британських споживачів.

"Військовий Шенген"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єврокомісія хоче забезпечити повну "військову мобільність" на території країн ЄС

Усунення будь-яких бар'єрів для пересування солдат та військової техніки в межах Євросоюзу є одним з ключових пунктів співпраці між ЄС та НАТО, пише польська Gazeta Wyborcza.

Єврокомісія хоче, аби до середини цього року члени ЄС чітко окреслили вимоги до "військової мобільності" на своїй території.

А в 2019 році буде складено список інфраструктурних проектів, які фізично сприятимуть вільному пересуванню військ.

Зокрема, ЄС готовий буде профінансувати перебудову мостів та доріг, аби ними могли пересуватися танки та інша важка техніка, каже видання.

За словами газети, побудова "військового Шенгену" ламає багаторічне табу, яке тримало ЄС осторонь від військових питань.

Це результат почуття загрози з боку Росії, тиску США щодо збільшення оборонних інвестицій ЄС та викликів безпеки, які породжені нестабільністю в країнах Африки.

По закінченню Холодної війни, європейські країни відмовилися від прикордонного контролю руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили на спільному ринку, але занедбали питання, пов'язані з переміщенням армій в рамках військових навчань та, за найгіршого розвитку подій - на випадок війни, пише видання.

Фактично, військова техніка та зброя знаходяться поза засадами спільного ринку.

Але найбільшою проблемою залишається транспортна інфраструктура. "Зараз нашою метою є більш ефективне використання союзної транспортної інфраструктури з подвійною метою - цивільною, але більше беручи до уваги потреби військових", - заявила днями єврокомісар з питань транспорту Віолета Бульц.

За словами газети, єврокомісар намагалася уникнути популярного останнім часом терміну "військовий Шенген". Причиною, скоріш за все, є те, що реформа має охопити усі країни ЄС, частина з яких не належить до "цивільного" шенгенського простору.

Армії нешвидкого реагування

Копирайт изображения Getty Images Image caption У випадку військового конфлікту з Росією лише декілька тисяч військових з європейських армій будуть готові до миттєвої реакції

У випадку військового конфлікту з Росією, з мільйона солдатів, що несуть службу в європейських арміях, тільки декілька тисяч будуть готові до швидкого реагування, пише Wall Street Journal.

В цьому контексті, США хоче підвищити боєготовність в регіоні, аби принаймні 30 тисяч солдатів могли б дістатися гарячої точки протягом 30 днів, пише видання.

Підвищення боєготовності союзників зараз є пріоритетом для американського секретаря оборони Джеймса Меттіса. Нещодавно він заявив, що НАТО повинно збільшити швидкість прийняття рішень, покращити здатність переміщувати підрозділи, та забезпечити наявність підрозділів швидкого реагування.

В НАТО, здебільшого, погоджуються з таким підходом, та сподіваються, що необхідні рішення будуть прийняті ще до липневого саміту.

Видання зазначає, що за часів Холодної війни розрахунки США передбачали переміщення 10 американських дивізій - тобто близько 200 тисяч солдатів - до Європи протягом 10 днів.

Новий підхід, у свою чергу, фокусується на покращенні мобілізаційних можливостей в Європі, та з менш амбітним терміном в 30 днів.

"Ідея полягає в тому, аби бути готовим, аби ідентифікувати сили, де готовність має бути покращена, але розподілити це між країнами", - каже співавтор доповіді щодо здатності НАТО реагувати на загрози, Ганс Біннендійк.

Небезпечна їжа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вживання їжі з закладів швидкого харчування підвищує ризик накопичення в організмі небезпечних речовин

Відвідування закладів швидкого харчування та навіть звичайних ресторанів може підвищити ризик накопичення в організмі фталатів, небезпечних речовин, що мають негативний вплив на людські гормони, пише Guardian.

Американські вчені дослідили, що рівень фталатів в людському тілі після відвідування ресторанів на 35% перевищував цей показник у людей, що обідали вдома.

Дослідники пов'язують це з тим, що фталати широко використовують при виготовленні пластику, покращуючи його гнучкість та витривалість.

Також вони присутні в матеріалах, які використовують для покриття підлоги та в мийних засобах.

"Дослідження показує, що їжа приготована вдома навряд чи міститиме високий рівень фталатів - речовини, яку пов'язують з проблемами фертильності, ускладненнями під час вагітності та іншими проблемами здоров'я. Наші дослідження показують, що споживання їжі в закладах громадського харчування може бути важливим та раніше недооціненим джерелом зараження фталатами", - цитує видання доктора Амі Зоту з Університету Джорджа Вашингтона.

На думку вчених, метою майбутніх досліджень має бути вироблення шляхів ефективного усунення небезпечних речовин з їжі, що споживається поза домом, пише видання.

Ананас - нове авокадо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ананаси стають все більш популярними в британців

Магазини в Британії відзначають збільшення популярності ананасів, та повідомляють, що їхні продажі зростають швидше, ніж продажі авокадо, пише Daily Mail.

У 2017 році, британські споживачі віддали за авокадо 128 мільйонів фунтів. Попит на ананаси цього ж року зріс на 15%, а продажі піци по-гавайськи з ананасами зросли майже на третину.

Намагаючись порівняти переваги цих популярних фруктів, видання доходить висновку, що важко визначити переможця в цій парі.

Авокадо багаті на жири, що необхідні для правильного функціонування мозку, засвоювання вітамінів та здоров'я суглобів.

В ананасах же багато природного цукру, який легко засвоюється та не призводить проблем з вагою. Також там містяться ензими, що покращують травлення та пригнічують запальні процеси в організмі.

Видання, однак, вважає необхідним нагадати, що і авокадо, і ананаси, мають подолати великі відстані, перед тим, як потрапити на полиці європейських магазинів.

В середньому, авокадо має здолати 3,756 тис. миль, аби потрапити до кінцевого споживача. А це відбивається як на ціні продукту, так і на його "вуглецевому сліді", тобто загальному впливі на середовище.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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