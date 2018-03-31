Культогляд: коли Меган Маркл з'явиться на кіноекрані востаннє?

Цього тижня у культогляді:

Що втратить Голлівуд від завершення кар'єри Меган Маркл

Як Вілл Сміт ходив на побачення з роботом Софією

Metropolitan Opera готується до прем'єри опери для малюків

Як критики оцінили новий фільм-антиутопію Веса Андерсона про собак

"Останній уклін" Меган Маркл

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього місяця британські глядачі матимуть останній шанс побачити Меган Маркл на екрані

Що втратить Голлівуд після того, як Меган Маркл залишить кіно? Таке питання ставить британська Daily Telegraph.

За словами видання, британські глядачі цього місяця матимуть останній шанс побачити акторку на екрані перед весіллям з принцом Гаррі - друга половина сьомого сезону серіалу Suits стане доступною на сервісі Netflix.

Це буде остання поява Маркл у проекті, якій зробив її відомою, адже після заручин вона оголосила про завершення акторської кар'єри.

Цей "фінальний поклін" видання порівнює із роллю Грейс Келлі у фільмі "Вище суспільство", яка стала для майбутньої герцогині Монако останньою.

Зрештою, Маркл небагато втратить через відмову від кіно, вважає газета, адже окрім Suits в її резюме хіба що ролі у "занудних" фільмах каналу Hallmark та епізодичні появи у серіалах. Натомість вона фокусувалася на своєму блозі The Tig та гуманітарній роботі.

"Важко знайти час для зйомки комедії, коли дістаєш реальну можливість боротися за важливі речі", - додає Daily Telegraph.

"Катастрофічне" побачення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віллу Сміту не вдалося привабити дівчину зі штучним інтелектом

Вілл Сміт сходив на побачення з роботом Софією, і завершилося воно повним фіаско. Актор так і не спромігся привабити дівчину зі штучним інтелектом, яка настільки схожа на людину, що їй навіть надали минулого року громадянство Саудівської Аравії.

Про це розповідає Daily Mail з посиланням на відео зустрічі на Кайманових островах, яке сам Сміт виклав на свій YouTube-канал.

Побачення не завдалося із самого початку: Софія відхилила пропозицію актора випити келих вина, а коли той спробував пожартувати, назвала гумор проявом "нераціональної людської поведінки".

Втім, Сміта це не зупинило. Він вирішив спитати, яку музику полюбляють роботи і висунув припущення, що улюбленим жанром має бути хеві-метал.

У відповідь Софія проінформувала Сміта, що створена не з металу, а "силікону, пластику та карбону" і взагалі-то полюбляє електрону музику та хіп-хоп 1980-х. А його пісні, як заявила робот, "не для неї".

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Коли ж Сміт зрозумів, що флірт не вдається, то спробував поцілувати Софію, чого вона зробити не дозволила. Натомість запропонувала залишитися друзями. Втім, особливо страждати Сміт навряд чи буде, адже вже 21 рік перебуває у щасливому шлюбі із Джадою Пінкетт Сміт, нагадує Daily Mail.

Опера у повзунках

Копирайт изображения Getty Images Image caption Metropolitan Opera незабаром представить оперу, написану спеціально для малюків.

Metropolitan Opera у Нью-Йорку встановлює столи для сповивання та облаштовує стоянки для дитячих колясок. Як розповідає New York Times, так у знаменитому театрі готуються до припливу наймолодших глядачів у своїй історії. Їм на початку травня представлять оперу "Бамбіно", яку написали та поставили спеціально для малюків від 6 до 18 місяців.

"Глядачів заохочуватимуть повзати по залу та спілкуватися зі співаками, якщо їм так заманеться. Дрес-код буде розслаблений, тож чимало глядачів, скоріше за все, вберуться у повзунки", - жартує газета.

Загалом оперу представлять десять разів. Квитки надаватимуть безкоштовно за умови попередньої реєстрації. "Бамбіно" триває 40 хвилин - вона написана для двох співаків та двох музикантів.

"Оперу представлять 25 малюкам, які розмістяться на руках своїх піклувальників на лавках з подушками біля сцени", - зазначає видання.

Прем'єра опери для малюків мала великий успіх у Великій Британії минулого року, а перед Нью-Йорком її представлять у Парижі, повідомляє New York Times.

Собаки у вигнанні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знаменитості, серед яких Лев Шрайбер та Тільда Свінтон, вже відвідали спеціальний показ "Острову собак" разом зі своїми улюбленцями

Фільм-антиутопія про собак? Таке незвичне поєднання стало реальним завдяки новій анімаційній картині Веса Андерсона, пише Independent.

"Дія відбувається у недалекому майбутньому. Собачий грип спустошив популяцію собак та спричинив гоніння проти псів. Авторитарний мер футуристичного Нагасакі на ім'я Кобаяші вигнав бідолашних песиків на "острів сміття", де вони намагаються вижити у складних умовах", - розповідає газета сюжет стрічки.

Газета називає фільм таким, що захоплює та дивакуватим, хвалить за їдкий гумор, а також порівнює атмосферу фільму, створену завдяки "гіпнотичному" саундтреку, з картинами Акіри Куросави. Але головне - стрічка піднімає важливі теми, серед яких етнічні чистки, фашизм та корупція.

"Режисер знає, як зіграти на емоціях у сценах із новонародженим цуценям, якого треба годувати з пляшечки, або із загартованим дворнягою, який дізнається, що має брата. Очевидно, що Андерсон любить собак, і його фільм точно привабить всіх, хто розділяє цю любов", - резюмує Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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