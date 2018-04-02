Медведєва можуть посунути з посади прем’єра РФ - ЗМІ

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В огляді ЗМІ 2 квітня:

Чи вплине арешт російського олігарха на долю Дмитра Медведєва

Як український кіберальянс попереджає Захід про російську загрозу

Чому британські школярі страждають від психічних проблем

Лондон обігнав Нью-Йорк за кількістю вбивств

Хто планує замінити Медвєдєва

Копирайт изображения SUMMA GROUP Image caption Зіявудін Магомедов займає 63 місце у списку найбагатших російських бізнесменів за версією журналу Forbes

Financial Times пише про те, що арешт російського мільярдера Зіявудіна Магомедова та його брата є ознакою боротьби за владу в Кремлі, яка ставить під загрозу долю Дмитра Медведєва.

Видання цитує трьох людей, наближених до олігарха, які вважають, що той "опинився в епіцентрі" цих подій через дружбу з Аркадієм Дворковичем - російським віце-прем'єром, близьким до голови уряду Дмитра Медведєва.

"До арешту Магомедових найімовірнішим сценарієм було збереження посади прем'єр-міністра Дмитром Медведєвим. Зараз шанси такого розвитку подій суттєво знизились", - каже політолог Ігор Бунін.

За словами джерел газети, Магомедов нажив собі впливових ворогів через низку невдалих будівельних проектів, виконаних за державні гроші, зокрема, будівництво футбольного стадіону в Калінінграді, який "може сповзти в болото".

"Зія дійсно всіх втомив. Він будував дороги, і вони руйнувались. Він прокладав труби, а вони починали протікати", - каже джерело.

На думку деяких аналітиків, арешт Магомедова свідчить про те, що на посаду прем'єра претендує голова "Роснефті" Ігор Сечін.

Крім того, подейкують інсайдери, Сечін вже давно зазіхає на Новоросійський порт, яким володіє Магомедов.

"Сечін намагається вирішити питання Новоросійського порту раз і назавжди. Він вже давно хоче прибрати до рук цей актив, при цьому ще й отримає додатковий зиск, завдавши шкоду Медведєву", - цитує друга Магомедова Financial Times.

"Брудні російські трюки"

Копирайт изображения YURI KADOBNOV/ Getty Images Image caption Експерти схильні вважати справжніми перехвачені імейли помічника Путіна Владислова Суркова

Чергова частина імейлів російських високопосадовців, хакнутих Українським кіберальянсом, демонструє застосування "брудних російських трюків" в Україні, пише Times.

Експерти кажуть, що документи показують масштаб російської підривної кампанії в Україні 2014 року, зокрема, готовність Кремля "платити за хакерство, пропаганду та замовні протести".

На думку члена британського парламенту Боба Стіла, експерта з ведення бойових дій Росією, ознайомлення з цим масивом інформації допомагає зрозуміти, яка небезпека загрожує Британії та її союзникам, адже Росія "використовує ту саму зброю дезінформації, підкупу та спотворення для атак на Захід".

"Існують надзвичайно переконливі докази того, що інструменти та технології прихованого російського конфлікту використовуються проти Великої Британії, США та ЄС. Після отруєння Скрипаля для нас є важливим як ніколи зрозуміти ці методи", - каже пан Стіл.

Попри те, що Кремль заперечує автентичність так званих "імейлів Суркова", експерти схильні вважати справжніми як третю частину, так дві попередні частини витоків.

Зокрема пан Стіл та редакторка англомовного українського новинного веб-сайту Аля Шандра кажуть, що імейлі є "автентичними з великою долею ймовірності".

Погоджується з цим і британський науковець Пітер Квентін, який заявив Times, що "не існує підстав вважати, що ці витоки менш вірогідні, ніж попередні частини".

Вчителі б'ють на сполох

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Independent пише про те, що британські школярі демонструють "ознаки психічних проблем" починаючи вже з 4 років.

Видання посилається на дослідження, в якому взяли участь понад 1300 вчителів.

На їхню думку, сімейні проблеми (86%), тиск, викликаний іспитами (66%) та соцмережі (64%) є головними причинами таких психічних проблем, як завдання собі шкоди, розлади харчової поведінки та синдром нав'язливих станів.

Особливо непокоїть вчителів те, що 14% дітей з подібними проблемами перебувають у віковій групі 4-7 років.

Втім, кажуть в профспілці робітників освіти, такі тенденції несуть загрозу й для вчителів.

"Тиск на вчителів та директорів шкіл є величезним та несе загрозу їхньому психічному та фізичному здоров'ю та добробуту", - каже голова профспілки Кріс Кітс, яка зазначає, що поліпшенню ситуацію не сприяють зменшення фінансування вчителів та залучення фахівців ззовні.

Своєю чергою, Міністерство освіти визнає існування проблеми та обіцяє докласти зусиль задля її розв'язання.

"Ми вже пообіцяли витратити 1.7 млрд фунтів на поліпшення послуг, пов'язаних із психічним здоров'ям дітей та молоді", - цитує речника міністерства Independent.

Лондон небезпечніший за Нью-Йорк?

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Evening Standard пише про те, що вперше в історії рівень вбивств у Лондоні перевищив показники Нью-Йорка.

За інформацією видання, Лондон вперше "обігнав" свого заокеанського конкурента в лютому, коли в британській столиці було вбито 15 людей, 9 з яких були молодшими за 30 років.

В березні тенденція продовжилась - 22 людини загинули в Лондоні і 21 в Нью-Йорку.

Видання зазначає, що населення обох міст складає приблизно 8.5 млн людей.

Цікавим є й той факт, що починаючи з 1990-х років кількість вбивств у Нью-Йорку скоротилася на 87%, водночас лише за останні три роки кількість трагічних випадків зросла на майже 40%.

"Те, що лякає в Лондоні, так це випадковий характер цих злочинів", - каже представник благодійної організації Джейкоб Уіттінгем.

Evening Standard нагадує, що голова британської поліції вважає соцмережі частково відповідальними за зростання вбивств у країні.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС