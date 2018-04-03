Як Україна та Росія цитували "фейкового" полковника США - ЗМІ

Фейки у боротьбі проти дезінформації, прагнення Путіна зустрітися з Трампом, позов ПриватБанку через націоналізацію та динозаври острова Скай - в огляді іноземних видань від 3 квітня:

Bellingcat викрила фейкового підполковника

Як Путін "проситься" у Білий дім

Приватбанк позивається проти PricewaterhouseCoopers

У Шотландії знайшли сліди лап динозаврів

Чи був підполковник?

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Міжнародна розслідувальна спільнота Bellingcat опублікувала на своєму вебсайті дослідження журналіста Олексія Кузьменка, який зацікавився популярним американським Facebook-блогером "Девідом Джубергом (David Jewberg)".

Він вважався провідним аналітиком Пентагону з питань Росії та широко цитувався українськими й російськими ЗМІ.

"Підполковник американської армії Джуберг" мав широку присутність у соціальних мережах і був особливо популярним серед росіян, опозиційно налаштованих до Кремля, а також українців, "які шукали підтвердження, що Америка і її військові твердо стоять на їхньому боці у конфлікті з Росією й її маріонетками".

Як зауважує Кузьменко, Джуберг також став "корисним" для російських ЗМІ, які активно використовували його повідомлення на підтвердження начебто агресивної політики США щодо Росії.

Втім, як з'ясував журналіст, Джуберг виявився видуманою особистістю, за якою, скоріше все, стоїть американський фінансист з широкими зв'язками Дан Рапопорт, хоча той це і заперечує.

Рапопорт привернув увагу американської преси на початку 2017 року, коли виявилося, що Іванка Трамп і Джаред Кушнер перебралися до його колишнього будинку.

"Створення фейкового представника Пентагона, який виступає проти Кремля, навряд чи можна назвати продуктивним методом боротьби з дезінформацією", - зауважує Кузьменко.

Росії кортить

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Росія намагається всіляко домовитися про зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Росіяни наголошують на запрошенні, яке Трамп нещодавно нібито зробив кремлівському вождю, аби "розмити враження, що розлючена реакція Захисту на отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Британії призвела до повної міжнародної ізоляції Росії", пише New York Times.

Оскільки розмова двох президентів мала місце до масової висилки російських дипломатів у відповідь на справу Скрипаля, газета зауважує, що залишається невідомим, наскільки реальні плани щодо організації зустрічі.

Ба більше, обидві сторони досі обмежувалися або нечіткими коментарями, або взагалі заперечували такі плани.

"Ідея особистої зустрічі двох президентів після того, як кожен з них вислав 60 дипломатів і закрив консульства, підкреслює нестійкий характер сучасних російсько-американських відносин.

Трамп зберігає особисті дружні відносини з Путіним навіть тоді, коли відносини між їхніми країнами наблизилися до стану холодної війни", - пише видання.

Путін востаннє відвідав Білий Дім у 2005 році, де його приймав президент Джордж Буш.

"Репутаційний удар"

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Приватбанк подав позов до кіпрського суду на суму 3 млрд доларів проти кіпрського та українського офісів PricewaterhouseCoopers (PWC).

Їм закидають "серйозні та значні порушення", які, на погляд банку, були зроблені аудиторською групою, що зробило можливим бухгалтерські махінації й призвело до його націоналізації у 2016 році, пише Financial Times.

"Українська спроба забезпечити покриття значних збитків є черговим репутаційним ударом для "Великої четвірки" аудиторських фірм, яка вже змусила регуляторів ринку посилити дисципліну шляхом перевірок і великих штрафів", - пише видання.

Українське відділення PWC, до якого зокрема позивається Приватбанк, стверджує, що не отримувало офіційного позову, і "не вважає, що є підстави для такого процесу".

Втім, "якщо потрібно, ми будемо активно захищати нашу позицію", додає PWC.

Як нагадує FT, у липні 2017 Національний банк України забрав у PWC право проведення аудиту місцевих банків начебто через "недопрацювання у виявленні шахрайства".

Розслідування, проведене консультаційною фірмою Kroll, виявило факти "координованого шахрайства в особливо великих розмірах" у Приватбанку протягом останніх 10 років.

PWC наполягав на відповідності перевірок міжнародним стандартам.

Відбитки м'ясоїдів

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На "відкритому всім вітрам" острові Скай на заході Шотландії вчені знайшли нові докази того, що це місце колись було домом для динозаврів, пише Guardian.

Близько 50 відбитків лап динозаврів, які розгулювали тоді ще субтропічним островом всередині Юрського періоду, були знайдені на півночі Скай. Деякі з відбитків були розміром із автомобільну шину.

На острові й раніше знаходили докази присутності там величезних, довгошиїх динозаврів, які харчувалися рослинами, але нова знахідка наводить на думку, що вони мусили ділити територію із м'ясоїдами, ймовірно тероподами.

"Кожна нова знахідка присутності динозаврів викликає в нас захоплення, особливо, коли це відбувається в Шотландії.

Тому що даних дуже мало і тому що це динозаври середини Юрського періоду, а також тому, що у світі дуже мало скам'янілостей динозаврів такого віку," розповідає палеонтолог Стівен Брусат.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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