Культогляд: Бібер пізнає Бога, Адель вінчає молодят

Цього тижня у культогляді про таке:

Віра Джастіна Бібера

"Політична" скульптура у центрі Лондона

Навіщо Адель стала священицею?

Таємниці Діти фон Тіз

Поп-зірка та Христос

На Великдень, який в більшості західних країн святкували минулої неділі, канадський поп-співак Джастін Бібер виступив з нехарактерною заявою, розповідає Daily Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images

У соцмережі Instagram, де у 24-річного виконавця майже сто мільйонів підписників, він проголосив: "Великдень - це не лише великодній заєць, але й нагадування, що мій Ісус помер на хресті за мої гріхи, а потім воскрес з мертвих, перемігши смерть".

Видання зазначає, що цей, на перший погляд, незвичний пост, скоріш за все, не був першоквітневим жартом, адже останнім часом Бібер неодноразово писав про своє ставлення до Бога.

Співак, який через свою скандальну в минулому поведінку здобув репутацію поганого хлопця, почав не так давно відвідувати церковні богослужіння.

І коли минулого літа він скасував частину концертів свого світового турне, агенти пояснили, що це - через бажання "знову присвятити своє життя Христу".

Близькі до Бібера люди кажуть, що він щирий у своїй вірі і наразі підбирає новий музичний матеріал, який би став демонстрацією його релігійного запалу.

Бик з бляшанок

На Трафальгарській площі в центрі Лондона багато туристичних принад. Однією з них є так званий четвертий постамент, на якому кожні два роки з'являється нова сучасна скульптура.

Ідея виникла наприкінці дев'яностих, коли зведений ще у середині позаминулого століття п'єдестал стояв порожнім, бо на статую королю Вільгельму IV так і не змогли знайти гроші.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Зруйнована статуя крилатого бика, Мосул, Ірак.

В кінці березня там виставили витвір американського митця іракського походження Майкла Ракоуіца, пише Independent.

Його скульптура, що називається "Невидимий ворог не повинен існувати", є копією статуї ассирійського міфологічного крилатого бика - тієї, що була знищена бойовиками "ІД" у лютому 2015 року.

Фігуру зроблено з шести тисяч консервних бляшанок для сиропу з фініків. Як відомо, цей фрукт був однією з головних статей іракського експорту до того, як дві війни зруйнували цю галузь в країні.

Independent вважає, що "Невидимий ворог" є "найбільш політичною" зі скульптур, які останнім часом прикрашали "четвертий постамент".

Ідея є "своєчасною декларацією непокори глобальному терору з боку міста, котре в останні роки пережило кілька спустошливих атак, але залишилось нескореним".

"Священиця" Адель

А от британська співачка Адель взагалі пройшла обряд висвячення в духовний сан, аби мати змогу особисто повінчати своїх близьких друзів-геїв - відомого телеведучого Алана Карра та його багаторічного партнера, повідомляє Daily Mirror.

Копирайт изображения Getty Images

Церемонія відбулася у її американському маєтку ще в січні, але деталі стали відомі лише нещодавно.

Як розповів сам Карр, тільки-но Адель дізналася, що він планує весілля, одразу ж запропонувала взяти усі клопоти з підготовки на себе.

Вона звозила молодят на концерт Селін Діон до Лас-Вегаса, а під час святкування виконала для закоханих пісню, під яку ті станцювали свій перший танок у новому статусі.

Сам Карр не жалкує компліментів для співачки - називає її "найдобрішою", "найсолодшою" та "найщедрішою".

Адель, яка підтвердила новину про те, що отримала сан для проведення вінчання, лише жартома написала в Twitter: "Ви ж мене знаєте - мені аби знайти привід святково одягтися".

"Три улюбленці" Діти

У бліц-інтерв'ю газеті Guardian "королева бурлеску" Діта фон Тіз поділилася багатьма особистими секретами.

Копирайт изображения Getty Images

Вона розповіла, що до стриптизу була "тихою та вкрай сором'язливою дівчинкою".

Поштовхом у кар'єрі була сімейна драма - ще коли навчалася у школі, батько вигнав її з дому. Після цього вона почала займатися своїм своєрідним ремеслом.

Одне з найбільших захоплень Діти фон Тіз на той час була купівля спідньої білизни, в якій і виходила на сцену.

Втім, жінка, справжнє ім'я якої Хізер, каже, що більше любить продавати, аніж купувати. Наприклад, в інтернеті можна придбати капелюшки, які колись вона носила.

Якщо ж мова про шопінг, то це має бути щось суттєве - скажімо, авто.

Останнє її придбання - вінтажний кабріолет "Вудвіль". А ще однією особливою покупкою стали опудала лебедів, які прикрашають її помешкання у Лос-Анджелесі.

Коли її запитали про найболючіші особисті втрати, відповідала, що смерті Джорджа Майкла, Прінса та Еймі Вайнхаус вразили її найбільше, бо з кожним була близька.

"Як так могло статися, що пішли мої три улюбленці?" - запитала танцівниця.

Про свій шлюб зі скандальним Мерліном Менсоном не жалкує - "це було правильне рішення".

А от на питання про те, коли планує завершити кар'єру, відповіла неоднозначно: "Можливо, у 50".

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС