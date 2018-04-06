Теми огляду британської преси:

Чому сексуальне насильство на Донбасі залишається непокараним

Як Пол Манафорт намагався посилити позиції Віктора Януковича

Що треба зробити Росії, щоб переконати світ у своїй невинуватості в отруєнні Скрипаля

Чому собак ніколи не треба пестити по животу

Безкарні злочини

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Жертви сексуального насильства на сході України не можуть домогтися покарання для своїх кривдників, пише сайт Politico.

За словами автора статті Джека Лоша, "забутий конфлікт на порозі Європи" залишив по собі не тільки тисячі загиблих та поранених, але й "невидимі шрами" жінок та чоловіків, які зазнали сексуального насильства - як у невизнаних "республіках", так і на території, яку контролюють українські військові.

Колишній бранець Володимир Семистяга, який провів 55 днів у полоні бойовиків, розповів сайту, що чув, як двох дівчат-підлітків "кожного вечора протягом двох чи трьох тижнів" ґвалтували охоронці. І таких прикладів автор наводить чимало. Йдеться про зґвалтування, застосування електрошоку на статеві органи та погрози сексуального насильства проти родичів полонених.

Як попереджають активісти, навіть ті, кому вдалося врятуватися, не домоглися правосуддя. Проблема, серед іншого, полягає у недосконалих українських законах, згідно з якими докази зґвалтування необхідно надати протягом 72 годин після злочину, що майже неможливо зробити в умовах військового конфлікту.

"Активісти закликають міжнародну спільноту та сторони конфлікту вирішити цю проблему. Вони кажуть, що Україна, Росія та сепаратисти мають надати безперешкодний доступ незалежним спостерігачам, розслідувати всі звинувачення у тортурах та покарати винних у сексуальному насильстві", - пише видання.

Якщо цього не буде зроблено, імідж України на Заході суттєво погіршиться, попереджає Politico.

"Масштабна кампанія Манафорта"

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Британська Guardian в ексклюзивному матеріалі розповідає про масштабну інформаційну кампанію, яку запустив американський лобіст та політтехнолог Пол Манафорт, щоб посилити позиції екс-президента Віктора Януковича та дискредитувати його головну опонентку Юлію Тимошенко з 2011 по 2013 рр.

Манафорта, який пізніше очолив виборчий штаб Дональда Трампа, нині звинувачують у масштабних фінансових зловживаннях, в тому числі й через його роботу в Україні.

Як пише Guardian, у рамках проекту планувалося "очорнити" Тимошенко за допомогою статей у Wikipedia, запустити окремий сайт з упередженими матеріалами про екс-прем'єрку, а також спонукати європейських блогерів поширювати про неї негативні твіти та пости.

До того ж, у Відні мали створити фальшивий аналітичний центр для розповсюдження інформації на підтримку Януковича.

Також газета підозрює, що саме Манафорт та його команда стояли за появою статті на американському сайті Breitbart, у якій держсекретаря Гілларі Клінтон критикували за підтримку Тимошенко.

У проект, за даними газети, були залучені також заступник Манафорта Рік Гейтс, колишній кореспондент Financial Times та Wall Street Journal Алан Фрідман та ще один соратник Манафорта Костянтин Килимник.

Пан Фрідман підтвердив Guardian, що його компанія у той час працювала в Україні над масштабним PR-проектом з метою просунути план українського уряду зблизитися з ЄС. Втім, він наполягає, що у цій роботі не було нічого секретного, а всі доходи він задекларував згідно з законом.

Пол Манафорт усі звинувачення про те себе заперечує і заявляє, що буде доводити свою невинуватість.

Припинити "пропаганду"

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Росія має припинити "пропаганду" та дозволити міжнародним експертам оглянути свої хімічні лабораторії, звичайно, якщо Москва хоче переконати світ, що не несе відповідальності за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, вважає The Times.

Зокрема Росія має погодитися на інспекцію військової науково-дослідної бази у місті Шихани у Саратовській області. Саме там, за даними газети, могла бути виготовлена речовина, якою намагалися отруїти Скрипаля та його дочку.

"Кремль вимагає доказів, виставляє себе жертвою західної пропаганди, але робить все можливе, щоб заплутати сліди, що ведуть до можливих виконавців", - коментує видання.

На його думку, Британії теж треба продовжувати розслідування, але м'яч на полі Москви. Вона має пояснити, що сталося з речовиною "новачок" та чи справді Росія припинила розробку хімічної зброї.

"Все це потребує спільних розвідувальних зусиль з партнерами по НАТО. Поєднання хімічної зброї та інформаційної війни, що мають на меті посіяти сумніви та розбрат в альянсі, токсичне на усіх рівнях", - резюмує The Times.

Хибні стереотипи про собак

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Ваш собака ліг на спину, підняв лапи догори, а ви вирішили, що саме час попестити його по животу? Це неправильне рішення, кажуть у Британії. Насправді песики дуже не люблять такого виду ласки і терплять їх тільки тому, що це дарує задоволення господарю.

Про таке несподіване відкриття пише Daily Mail з посиланням на Джилл Маккей, експерта з ветеринарії в Університеті Единбургу. За її словами, коли собака лягає на спину - це лише сигнал довіри.

"Коли собака робить це з людиною, якій довіряє, і ця людина втручається в його особистий простір і торкається м'якого відкритого животика, це може стривожити пса", - пояснює пані Маккей.

Є й інші ситуації, коли господарі неправильно інтерпретують дії собак, додає газета.

Коли пес гавкає на іншу людину, наприклад, поштаря, найкраще, що може зробити господар - просто не звертати уваги.

"Найкраща порада - проігнорувати собаку та навіть не дивитися на нього. Собаки люблять нас та хочуть нашої уваги, тож це хороший спосіб показати їм, що вони поводяться погано", - цитує Daily Mail пані Маккей.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC