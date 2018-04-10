Огляд ЗМІ: гонорар Пінчука Трампу та доля Facebook

В огляді:

Український аспект американського розслідування

Марк Цукерберг вибачається

Знову фейк у Facebook

Маленька кістка з великими наслідками

Дорогий виступ

Копирайт изображения Getty Images

Серед закордонних платежів, отриманих передвиборчим фондом Дональда Трампа, які наразі є об'єктом уваги спеціального розслідування в США, привертає увагу внесок розміром 150 тисяч доларів, пише New York Times.

Це був гонорар, виплачений Дональду Трампу у вересні 2015 року за 20-хвилинний відеовиступ на конференції "Ялтинська європейська стратегія" від фонду українського "сталевого магната" Віктора Пінчука.

"Пан Пінчук, який прагне більш тісних зв'язків між Україною і Заходом, зробив найбільший внесок, який отримав фонд (Трампа) у 2015 році від когось, окрім самого Трампа", - пише газета.

На думку Маркуса Оуенса, колишнього голови відділу Служби внутрішніх доходів по роботі з неоподатковуваними організаціями, цей платіж "цікавий, оскільки він був зроблений під час передвиборчої кампанії іноземцем і має вигляд спроби купити вплив".

Він додав, що сума платежу "незвична як для такого короткого виступу".

Фонд Віктора Пінчука зробив заяву, в якій йдеться, що внесок був "конкретною вимогою Фонду пана Трампа у вересні 2015 року, коли Республіканська партія мала багато кандидатів для висунення на посаду президента і не було жодних гарантій того, що він стане кандидатом від республіканців у 2016 році".

Газета нагадує, що зять пан Пінчук, якого американські сталевари звинувачували у незаконному демпінгу сталі на ринку США, привернув ще більше уваги до себе зв'язками з Гілларі Клінтон і її сімейним фондом, "якому він пожертвував 13 мільйонів доларів з 2006 року".

Цукерберг "на килимі"

Якщо раніше стосунками соціальної мережі Facebook з офіційними установами займалися заступники Марка Цукерберга, а він займався розробкою передових планів і технологій, сьогодні йому фактично вперше доведеться вийти на широкий загал і відповідати на непрості питання, пише The Washington Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марк Цукерберг прибув на зустріч з конгресменами, 9 квітня 2018 рік

Цього тижня він відповідатиме на питання Конгресу про використання приватних даних, зокрема, пов'язаною з Дональдом Трампом консультаційною фірмою Cambridge Analytica, а також щодо можливого використання його мережі для дезінформації та впливу на перебіг виборів в США з-за кордону.

"Від того, що він скаже протягом двох довгих слухань, залежить перспектива введення регулятивних рамок для Facebook та інших технічних гігантів, таких як Google та Twitter", - зауважує пише Washington Post.

За словами видання, у письмовій заяві напередодні слухань Цукерберг вибачився і визнав помилки компанії.

"Ми мали недостатньо широке уявлення про нашу відповідальність, і це стало величезною помилкою. Це була моя помилка, і мені шкода. Я почав Facebook, я ним керую і несу відповідальність за те, що ту відбувається", - цитує газета 33-річного мільярдера.

Білий слід темношкірого руху

Найбільша Facebook-сторінка на підтримку руху Black Lives Matter, який виступає за права афроамериканців США, виявилася незаконною схемою, пише The Hill з посиланням на CNN.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Рух Black Lives Matter, липень 2016 року

Адміністратори сторінки, до якої, як виявилося, має стосунок білий австралієць Ієн Макей, представник Національної профспілки працівників Австралії, зібрали пожертв на суму близько 100 тисяч доларів, принаймні частина яких була переведена до Австралії.

Сторінка мала значний вплив, оскільки налічувала близько 700 тисяч підписників, майже вдвічі більше, ніж офіційна сторінка руху Black Lives Matter.

Як пише The Hill, Facebook закрив сторінку лише через тиждень після того, як на неї поскаржилися ЗМІ.

За словами Патріс Калорс, співзасновниці руху, її група просила Facebook закрити сторінку ще декілька місяців тому, оскільки мала сумніви щодо її добропорядності.

The Hill нагадує, що раніше з'ясувалося, що російська "Агенція інтернет-досліджень", більш відома як "фабрика тролів", стояла за деякими популярними в Америці Facebook-групами, зокрема BlackMattersUS.

Шлях пращурів

Маленький шматочок кістки - ймовірно, середня фаланга середнього пальця руки - може стати черговим аргументом проти традиційної теорії про походження людини розумної з берегів Африки близько 60 тисяч років тому, пише Los Angeles Times.

"Розміром лише 3 см завдовжки й менш ніж 1 см завширшки він має потенціал переписати історію міграції з Африки наших пращурів", - йдеться в газеті.

Річ у тому, що кістку було знайдено в місцині Аль Вуста в аравійській пустелі Нефад за сотні кілометрів від берегової лінії. До того ж, урановий аналіз засвідчив, що їй від 85 тисяч до 90 тисяч років, тобто вона значно старіша за вікові рамки загальноприйнятої теорії.

Як нагадує видання, вчені й раніше знаходили артефакти, які ставили під сумнів час розповсюдження людей з Африки. Так, останнім часом буди знайдені ймовірні рештки зубів людини розумної в печерах Китаю, вік деяких з них становить від 130 тисяч до 70 тисяч років.

"Знахідка викопної кістки пальця для мене це як здійснення мрії, - каже археолог Майкл Петралія. - Це має велике значення щодо розуміння того, як і яким шляхом наш вид покинув Африку."

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.