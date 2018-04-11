Британська поліція оголосила війну дарквебу - ЗМІ

11 квітня британські ЗМІ висвітлюють такі теми:

Який удар уряд Британії завдасть по дарквебу

Що радянський хімік з проекту "Фоліант" розповів про розробку "Новачка" та режим "кремлівських вбивць"

Чому Терезу Мей не запросили на весілля принца Гаррі та Меган

Як британські учні опинилися на межі нервового зриву

Британська поліція візьметься за дарквеб

Копирайт изображения Dominic Lipinski/PA Wire Image caption В Британії МВС візьметься за злодіїв з дарквебу

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд оголосила війну "темній стороні інтернету" - так званому дарквебу, - де процвітають наркоторгівля, зброя, шахрайство з кредитними картками, дитяча порнографія та інша протизаконна діяльність, повідомляє газета Guardian.

На це завдання уряд країни вже виділив близько 12,7 млн доларів.

"Це темне і небезпечне місце, де анонімність заохочує людей порушувати закон у найжахливіший спосіб. Це платформа для небезпечного криміналу та жахливих зловживань. Від списку товарів і послуг, які там можна придбати, нудить", - так пояснила очільниця британської поліції необхідність покласти край дарквебу.

"Навіть мій рідний батько став жертвою шахрайства. І я знаю з власного досвіду, як важливо надавати підтримку тим, хто став жертвою мимоволі. А тепер, коли це відбувається онлайн, це трапляється із набагато більшою кількістю людей", - цитує Guardian пані Радд.

Газета нагадує, що ще в 2016 році уряд Великої Британії виділив майже два мільярди фунтів стерлінгів на боротьбу із кіберзлочинністю. З них 50 мільйонів мають піти на придушення дарквебу і оснащення поліцейських засобами для запобігання кримінальним діям в інтернеті.

Визначити країну походження "Новачка" практично неможливо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній радянський хімік Володимир Углєв розказав про проект "Фоліант", в рамках якого розроблявся "Новачок"

"Радянський науковець підтримав Велику Британію у справі про отруєння Скрипаля" - статтю під таким заголовком опублікувала Financial Times.

Газета взяла коментар в колишнього хіміка Володимира Углєва. Видання називає його "ключовим членом радянської дослідницької групи, що розробила нервово-паралітичну речовину", якою отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля,

У суперечці з Москвою пан Углєв став на бік британського уряду.

Вчений переконаний, що пан Скрипаль та його дочка Юлія стали жертвами застосування речовини, яку він розробив у 1975 році. Водночас він попередив, що довести, де саме розроблена ця хімічна зброя, практично неможливо.

Пан Углєв розповів Financial Times, що працював над програмою, яка за Радянського Союзу називалася "Фоліант", з 70-х до 90-х років.

Вчені, залучені до цієї програми створили групу нервово-паралітичних засобів, які згодом стали називати "Новачок". "Я не сумніваюсь, що був використаний продукт А-234", - заявив він газеті, посилаючись на радянську кодову назву хімічної речовини.

Колишній хімік додав, що вперше ця сполука була синтезована у 1975 році в лабораторії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології в російському містечку Шихани.

Він вважає, що ніхто, ані російські, ані британські експерти, ані вчені Організації із заборони хімічної зброї ніколи не зможуть на 100 % довести, де саме виробили речовину, якою отруїли Скрипалів.

"Як професійний хімік, я прекрасно розумію, що ми ніколи не отримаємо 100-відсоткових доказів вини вбивць з Кремля і Лубянки", - цитує його Financial Times.

У коментарі для газети вчений-пенсіонер висловив і своє ставлення до політики російського президента Володимира Путіна. "Як громадянин Росії, я не сприймаю великодержавного шовінізму, який роздмухує режим кремлівсько-лубянських крадіїв і вбивць. Саме тому я цілком розумію і підтримую політику британського уряду стосовно Росії", - цитує пана Углєва Financial Times.

Як важко бути учнем в Британії

Копирайт изображения PA Wire

Британські вчителі б'ють на сполох - бажання досягти успіхів в навчанні та успішно скласти всі іспити все частіше призводить до нервових зривів серед школярів, пише Independent.

Педагоги висловлюють занепокоєння через те, що їхні учні завдають собі шкоди і вдаються до суїцидальної поведінки через стрес під час екзаменів.

Видання наводить дані опитування, проведеного Національною освітньою профспілкою, яке показало, наскільки серйозною є проблема.

56% опитаних вчителів заявили, що серед їхніх учнів є такі, хто вдавалися або хотіли завдати собі фізичної шкоди. 27% підтвердили, що в них були учні, які через проблеми із психічним здоров'ям хотіли вчинити самогубство.

На питання, що призводить до розладів психіки в учнів, 81% вчителів-респондентів назвали тестування та іспити, а 67% - тиск та вимоги показати високі результати у навчанні.

Один із членів профспілки, вчитель з Західного Сасексу розповів Independent: "У мене є кілька учнів, які показують високі результати успішності, проте через сильний стрес вони не в змозі всидіти на уроці та концентруватися на предметі. У мене є один учень, який намагався вчинити самогубство, та ще кілька, які потерпають від різних проблем з психічним здоров'ям".

Independent цитує представника Департаменту Освіти, який зазначив: "Для того, щоб учні були успішними, суворі іспити є необхідними. Однак вони не повинні викликати серйозну тривогу. Ми допомагаємо школам виявляти проблеми психічного здоров'я серед учнів та правильно реагувати на них, пропонуючи навчання з надання першої медичної допомоги для вчителів у кожній середній школі".

Весілля без політики

Копирайт изображения PA Image caption Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відсвяткувати весілля без політиків

Що ближче день весілля внука англійської королеви, принца Гаррі та акторки Меган Маркл, то більше уваги до найменших деталей цієї події.

Газета Daily Mail переймається питанням, хто отримає запрошення на весілля року, а хто ні.

За інформацією видання, серед гостей точно не буде прем'єра Британії Терези Мей. На превеликий подив газети, не скуштують весільного торта також й лідери опозиції, і навіть голови держав й урядів країн Співдружності, "які можуть сприйняти це як прояв неповаги".

Та ще більшою несподіванкою для Daily Mail стала інформація, що 19 травня до Лондона не приїде і подружжя Обам, які, як відомо, давно товаришують із принцем Гаррі. Газета припускає, що Обами самі відмовилися від запрошення, аби не створювати незручну ситуацію на тлі небажання внука королеви запрошувати на весілля чинного президента США Дональда Трампа.

Daily Mail також цитує заяву Кенсінгтонського Палацу, де йдеться про 600 гостей, запрошених королівською родиною.

У документі наголошується, що королева Єлизавета II підтримала рішення внука і його нареченої не запрошувати політиків і іноземних діячів на приватний захід. "Королівська родина проконсультувалася з цього приводу з урядом Її Величності", - йдеться в заяві.

"Хоча таке весілля і є всенародною подією, Гаррі не є прямим спадкоємцем престолу. У 2011 році його старший брат Вільям просто не міг не запросити десятки політиків і представників Співдружності на своє весілля", - зазначає Daily Mail.

Газета нагадує, що наразі Гаррі є п'ятим у списку спадкоємців престолу. Але після народження третьої дитини Принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яке очікується цього місяця, він посунеться на шосту позицію.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!