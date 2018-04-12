Огляд ЗМІ: що буде із соцмережами?

Копирайт изображения Getty Images

Труднощі у регулюванні соціальних мереж.

Перегони з часом, щоб здобути докази хімічної атаки в Сирії.

Не всі в Польщі погоджуються з рапортом про "вибух" в літаку президента.

Сповільнення океанських течій змінює клімат на планеті.

Соціальні мережі - політична проблема

Свідчення засновника Facebook Марка Цукерберга перед американськими парламентарями розкривають питання, як соціальні мережі стали важливою політичною темою, пише Washington Post.

Члени Республіканської та Демократичної партії вже неодноразово висловлювались щодо необхідності впровадження більш жорстких методів регуляції ринку нових технологій.

Цього разу, здається, навіть Цукерберг та інші провідні представники галузі змирилися з тим, що певні зміни таки будуть.

Але навіть найбільші прихильники контролю техіндустрії залишаються скептично налаштованими щодо спроможності федерального уряду запровадити ефективне законодавство з цього питання.

Копирайт изображения Getty Images

"Навіть з чинним двопартійним консенсусом щодо існування важливої проблеми, яка потребує законодавчого рішення, буде вкрай важко ухвалити будь-який закон в теперішній ситуації", - каже Джин Кіммельман, голова групи з захисту прав споживачів, натякаючи на численні внутрішні кризи, які розривають Вашингтон.

Інші кажуть, що помірні кроки в регулюванні соцмереж могли б дати підґрунтя для подальших дій.

Але це б означало, що США відставатиме в цьому питанні на фоні європейських країн, де радикальне переписування законів щодо приватності в мережі змушує таких гігантів, як Facebook, адаптуватися до нових реалій.

А це не може не впливати на користувачів у США, додає видання.

"Час спливає, і на Конгрес будуть тиснути, аби він почав діяти", - каже Джефф Честер з Центру цифрової демократії.

Контрабанда доказів

Після повідомлень про атаку з використанням хімічних сполук на сирійське місто Дума, західні експерти намагаються надати докази того, що застосування забороненої зброї насправді відбулося, пише Guardian.

З моменту атаки, фахівці розвідки вивчають детальні супутникові зображення, радіоперехоплення та дані з радарів, аби спробувати відтворити ті події.

А в сусідній Йорданії інші спеціалісти чекають на зразки біоматеріалу, які взяли від загиблих та тих, хто вижив в атаці.

Копирайт изображения AFP Image caption ВООЗ: від хіматаки в Сирії могли постраждати 500 людей

За словами видання, контрабандні стежки між Дамаском та Йорданією є досить "добре протоптаними", а в непроникному йорданському кордоні інколи раптом виникають тимчасові "проходи" саме тоді, коли вони потрібні.

Зараз саме такий час, каже газета. Адже отримання біологічних зразків, а в ідеалі тіл загиблих, стало для американських фахівців найвищим пріоритетом.

Мета - визначити, чи хімічна сполука, яка вбила цих людей, містила щось ще, окрім хлору.

"Це можна визначити за зразками крові та сечі протягом тижня, може трошки довше", - каже експерт, який збирав докази у попередніх атаках з застосуванням зарину в Сирії.

"Але безпосередньо на місці застосування, нервово-паралітичні сполуки розкладаються дуже швидко. Щоб місія зі збирання фактів спрацювала ефективно, вона має дістатися на місце негайно", - каже він.

Що кажуть в Польщі про доповідь по загибелі Качинського

Так званий технічний звіт польської державної комісії з розслідування катастрофи президентського літака в 2010 році не дає розуміння, що ж насправді сталося з літаком, каже Марек Козубаль в матеріалі для Rzeczpospolita.

Автор наголошує, що з одного боку комісія наполягає на тому, що "російські диспетчери ... надавали хибну інформацію екіпажу літака під час заходу на посадку", а з іншого боку стверджує, що літак "був зруйнований в повітрі в результаті вибуху".

Копирайт изображения AFP Image caption Пам'ятні заходи на місці падіння літака поблизу Смоленська

В свою чергу, голова комісії та колишній міністр оборони Польщі, Антоні Мацеревіч, наголосив, що офіційна позиція польського уряду щодо катастрофи буде відома тільки коли "схвалять остаточну, фінальну версію звіту комісії", що може тривати ще довго.

Автор зазначає, що даний звіт був неоднозначно сприйнятий в Польщі, та вважає, що міністерство оборони, та навіть правляча партія "Право і Справедливість", намагаються відсторонитися від висновків комісії. Він додає, що державне телебачення дуже стримано висвітлювало звіт комісії.

У свою чергу, журналіст Войцех Чухновський в емоційній статті для видання Gazeta Wyborcza відкрито назвав Мацеревіча брехуном, та заявив, що той буде відповідати за "брехню та шкоду завдану польському народові".

Варто додати, що комісія Мацеревіча оголосила недійсним розслідування, яке вів попередній склад комісії. Попередню комісію сформувала партія "Громадянська Платформа", яка зараз є опозиційною.

Звіт попередньої комісії заперечував факт вибуху на борту літака перед падінням.

Океанські течії зупиняються

Циркуляція води в Атлантичному океані є найнижчою за останні 1600 років, а це означає, що на Європу, Америку та Африку чекає "погодний хаос", пише Daily Mail.

За словами вчених, інтенсивність водної циркуляції в Атлантиці іде на спад із середини ХIX-го сторіччя. Подальше послаблення циркуляції може призвести до зміни погодних умов та різкого зростання рівня світового океану.

Копирайт изображения Getty Images

Вчені встановили, що наприкінці Малого льодовикового періоду, який тривав протягом 1400-1850, збільшення середньої температури призвело до інтенсивного танення арктичного льоду. В свою чергу, прісна вода, що звільнилася, порушила атлантичну термоциркуляцію.

"Наші дослідження показують, що циркуляція в Атлантичному океані уповільнилась на 15-20% за останні 150 років", - каже провідний дослідник, доктор Девід Торналлі.

Моделювання показало, що циркуляція більше сповільнювалася після 1950 року, що вчені пов'язують з глобальним потеплінням, каже видання.

На думку вчених, аби запобігти катастрофічним наслідкам від порушення циркуляції в світовому океані, необхідно терміново зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС