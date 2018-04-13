Огляд ЗМІ: нова книга про Трампа та люди, що п'ють ліки для тварин

У п'ятницю 13-го квітня британські ЗМІ пишуть про таке:

Хто порівняв Трампа із очільником мафії

Британська розвідка береться за російських кіберзлочинців

Чому венесуельці лікуються пігулками для тварин

Як тривале сидіння за робочим столом впливає на голову

Екс-директор ФБР завдає удар у відповідь

На президента США Дональда Трампа чекає новий неприємний сюрприз, повідомляє Independent. Наступного тижня на полицях книгарень світу з'явиться книга колишнього директора ФБР Джеймса Комі про його нетривале спілкування з очільником Білого дому.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Наступного тижня вийде нова книга про Дональда Трампа

Як відомо, несподіване звільнення пана Комі з посади у травні 2017 року стало тоді чи не найбільшим потрясінням для американського політикуму. Після цього спеціальним прокурором для здійснення нагляду за розслідуванням втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році призначили Роберта Мюлєра.

У книзі під назвою "Вища лояльність" пан Комі порівнює Дональда Трампа з "очільником мафії", який керується лише "власним его" і вимагає беззаперечної "особистої вірності" від підлеглих. Колишній глава ФБР пише, що спілкування з паном Трампом навіювало йому спогади про часи, коли він в якості прокурора вів боротьбу із мафією в США.

Чимало уваги у мемуарах приділено так званому "російському досьє на Трампа", переданому американським правоохоронцям британським екс-розвідником Крістофером Стілом. Пан Комі стверджує, що президент був "одержимий" тією частиною досьє, де йшлося про російських проституток, які влаштували так званий "золотий дощ" у московському готельному номері, де проживав пан Трамп, а до нього подружжя Обам.

Пан Ком пише, як президент намагався переконати його, що це неправда і що він панічно боїться мікробів, а відтак стверджував: "Я б ніколи не дозволив людям мочитися один на одного в моїй присутності. Ніколи".

В мемуарах є чимало інших випадів у бік Дональда Трампа, які точно дратуватимуть президента. Скажімо, колишній директор ФБР не добирає слів, коли пише про зовнішність нинішнього голови Білого дому. Пан Комі пише, що на зріст він нижчий, ніж здається, носить "занадто довга краватка", а з-під очей ніколи не зникають "яскраві білі півмісяці", які з'являються через засмагання в спеціальних окулярах в солярії.

Independent зазначає, що спогади екс-очільника ФБР, напевно, ретельно вивчать юристи пана Трампа, для того, аби позиватися до критика президента США.

Британські розвідники проти хакерів Кремля

Директор одного із найбільш закритих британських розвідувальних агентств GCHQ, заявив, що його відомство завдаватиме нищівних ударів по кіберармії Кремля так само, як воно боролося із бойовиками так званої "Ісламської держави", пише Daily Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британія посилює боротьбу з російськими хакерами

За словами Джеремі Флемінга, його розвідники можуть знищити кіберзброю росіян тими ж методами, що й "пропагандистську машину ІДІЛ". У полі зору GCHQ будуть не лише ті, хто явно пов'язаний із керівництвом Росії, а й ті, хто видає себе за приватних активістів.

"Російський уряд широко використовує свої можливості у кіберпросторі. Він не грає за однаковими правилами", - цитує пана Флемінга Daily Telegraph.

"Вони розмивають кордони між кримінальною та державною діяльністю... Щоб бути на крок попереду, щоб відповідати темпам технологічних змін, ми інвестуємо кошти в розгортання нашого власного комплекту кіберінструментів. Він поєднує наступальні та захисні кіберможливості, які зроблять нанесення ударів по Великій Британії набагато важчим. Ми будемо краще організованими, щоб давати відсіч, коли треба, і зможемо завдавати ударів, коли це буде необхідним", - каже він.

Люди, що приймають ліки для тварин

На тлі тотального зубожіння і нестачі предметів першої необхідності у Венесуелі мешканці цієї латиноамериканської країни, яка досі будує соціалізм, змушені лікуватися медикаментами для тварин, пише Times.

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"Надзвичайний дефіцит лікарських препаратів спонукає венесуельців до використання антибіотиків для собак і знеболювальних засобів для котів, оскільки в аптеках відсутні необхідні ліки", - зазначає газета.

Пацієнти звертаються по ліки до ветеринарів і зоомагазинів на тлі падіння економіки і нестачі коштів в уряду Ніколаса Мадуро, аби закупити необхідні медикаменти, розповідає Times. Такий стан речей ще раз висвітлив масштаби венесуельської економічної кризи, що вже призвела до відчутної нестачі харчів та предметів першої необхідності.

Венесуельці, які ще мають якісь заощадження, змушені купувати ліки по завищених цінах на чорному ринку, або звертатися до родичів за кордоном. "Але для переважної більшості альтернативою все частіше є використання препаратів, призначених для тварин", - веде далі Times.

Особливий попит мають пігулки для тварин від алергії та гепатиту. Лікарські препарати для домашніх тварин не імпортуються через канали, які жорстко регулюються урядом, а відтак є більш доступними, пояснює Times.

Фармацевтична федерація Венесуели вважає, що 85 відсотків ліків першої необхідності є недоступними в країні. Венесуела настільки збідніла, що деякі зарубіжні фармацевтичні компанії запропонували ]й альтернативні способи оплати за життєво важливі ліки, як от золото, діаманти або кольтан - рідкісна руда, що використовується для виробництва мобільних телефонів.

Газета додає, що у травні в Венесуелі відбудуться президентські вибори і пан Мадуро може вкотре їх виграти.

Не сидіть довго за столом

Сидіння за столом протягом дня або увечері на дивані може призвести до зменшення мозку та збільшення ризику розвитку хвороби Альцгеймера, повідомляє Daily Mail, посилаючись на результати досліджень американських вчених.

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Вони виявили, що в людей, які ведуть активний спосіб життя, частина мозку, що відповідає за формування пам'яті, є більшою, ніж в тих, хто рухається мало.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі обстежили 35 людей у віці від 45 до 75 років, звертаючи увагу на те, скільки часу на день вони проводили за робочим столом. Сканування їхнього головного мозку показало, що чим довше часу люди проводять сидячи, тим тоншою є їхня частина мозку, що бере участь у формуванні нових спогадів.

Вчені наголошують, що навіть дуже високий рівень фізичної активності після годин сидіння на одному місці не применшує негативного впливу малорухомості. Вони вважають, що сидіння протягом тривалого періоду призводить до зменшення надходження крові до мозку.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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