Культогляд: на Каннському фестивалі не можна робити селфі?

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Читайте у свіжому культогляді тижня:

Неписані правила протоколу на Каннському кінофестивалі

Який серіал ВВС покажуть в Росії

Улюблений літературний жанр британців

Як помер Елвіс Преслі

"Тиранія" і "снобізм" Каннського фестивалю

Менш, ніж за місяць, на Лазуровому узбережжі Франції вкотре збереться еліта світового кінематографа. Зірки кіно, режисери, представники ЗМІ - кожні по-своєму - готуються до однієї з найважливіших кіноподій року. Одним з етапів приготувань є вивчення неписаного протоколу заходу, які, на думку британської газети Daily Telegraph, межують із "тиранією" і "снобізмом". Газета склала власний "путівник до снобістських правил кінофестивалю".

Отже, учасники кінофоруму зобов'язані потиснути руки організаторам фестивалю щойно вони з'являються на сходах кінотеатру, де відбувається захід. Робити це можна лише після того, коли їх представлять особи, "наближені" до старожилів заходу.

Ніхто, ані зірки світового масштабу, ані не менш знані представники ЗМІ, не можуть годувати своїх малят груддю на заходах кінофестивалю. У минулі роки в Каннах були випадки, коли жінкам-журналістам було запропоновано звільнити Палац Фестивалів під час годування або залишити немовлят біля стійки реєстрації преси. Після низки протестів проти цієї вимоги організатори фестивалю радять матусям отримувати окрему прес-акредитацію для їхніх малюків. "Це, на жаль, не жарт", - зазначає Daily Telegraph.

Робити селфі також заборонено. На переконання директора Каннського фестивалю Тьєрі Фрімо, "ви ніде не виглядаєте так потворно, як на селфі". До того ж, намагання сфотографуватися створює затор на червоній доріжці.

Жінки-учасниці повинні взувати туфлі на високих підборах. Але поодинокі винятки таки трапляються. Після скандалу 2015 року, коли данську продюсерку із частково ампутованою ногою не пустили до Палацу Фестивалів, бо вона була взута у "балетки", у 2016 Джулія Робертс з'явилася на червоній доріжці босоніж.

Всі чоловіки, акредитовані на фестивалі, повинні бути вбрані у смокінги та краватки-метелики. Це стосується не лише представників кіноіндустрії, а й преси. Daily Telegraph розповідає, що компанія Uber і французький виробник аксесуарів Cinabre швидко навчилися заробляти на забудькуватих чоловіках. За лічені хвилини й 85 євро вони доставляють чорну краватку-метелик тим гостям, які не надто обізнані із правилами протоколу в Каннах.

На фестивалі існує так звана "кастова система" для засобів масової інформації, веде далі британська газета. Залежно від популярності ЗМІ або значущості його представника, журналістам видають акредитаційні картки чотирьох різних кольорів: жовті для критиків "без імені", сині для блогерів, які мають "пару тисяч послідовників у Twitter, рожеві - для "престижних" критиків і найбажаніші білі - для найбільш впливових журналістів, чиї імена стоять в одному ряду із кінозірками.

Цьогорічний 71-й Каннський кінофестиваль відкриється 8 травня. Журі конкурсу очолить австралійська акторка Кейт Бланшет.

Спочатку образилися, а потім купили

Російський розважальний канал "П'ятниця" покаже англо-американський телевізійний серіал спільного виробництва BBC і AMC "МакМафія". Це сталося попри заяви російського посольства в Лондоні про те, що ВВС розповсюджує стереотипи про Росію.

В основі сюжету - книга британського журналіста Майкла Гленна «МакМафія: Серйозно організована злочинність», що вийшла друком у 2008 році. Прем'єра серіалу в Британії відбулася 1 січня 2018 року.

В серіалі йдеться про сина колишнього боса російської мафії, який емігрував до Англії з Росії. Хоча Алекс Годман намагається дистанціюватися від минулого своїх батьків, воно все ж наздоганяє його. Алекс виявляється втягнутим у міжнародну злочинну мережу, де стикається не лише з російськими бандитами, а й з мексиканськими і пакистанськими наркоторгівцями, балканськими контрабандистами. Часу від часу у своїй діяльності Алекс послуговується допомогою посольства Росії у Лондоні, а російські спецслужби стають на бік його конкурентів.

Головну роль у серіалі виконав актор Джеймс Нортон. В ньому також залучені російські актори Олексій Серебряков, Данило Козловський, Лідія Федосеєва-Шукшина та інші.

Після виходу серіалу на британські телеекрани посольство Росії не забарилося із гнівними коментарями у соціальних мережах. Воно звинуватило ВВС у "поширенні кліше про Росію". А на підтвердження своєї позиції опублікувало інформацію про кількість в'язнів із Росії й інших країн у британських в'язницях. Згодом британська преса відзначала, що статистика, подана посольством, не збігається із інформацією правоохоронних органів Великої Британії.

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Кримінальне чтиво

Що полюбляють читати британці у час дозвілля? Як виявилося, не романтично-еротичні опуси на кшталт "П'ятдесяти відтінків сірого", і не наукову фантастику, а кримінальні трилери, повідомляє британська газета Daily Mail.

За інформацією, наданою книжковими магазинами, вперше у Великій Британії "кримінальне чтиво" визнане найулюбленішим літературним жанром нації. Йому віддають перевагу 36% тих, хто купують книжки, сагам про кохання - 10%, а науковій фантастиці - лише 6%.

У 2017 році в країні продали 18.7 мільйонів примірників детективів і кримінальних трилерів, що на 19% більше, ніж у 2015-му, зазначає Daily Mail. В десятці найпопулярніших творів художньої літератури, складеній за результатами продажів, шість розповідають про кримінальні злочини. У цьому списку є такі плодовиті письменники, як Лінда Ла Планте та Джеймс Паттерсон.

Аби знайти відповідь на питання, що так приваблює британців у розповідях про вбивства, пограбування та інші злочини, газета звернулася до письменника Девіда Балдаччі. Всесвітньо відомий автор трилерів пояснює це явище неспокійною ситуацією у світі.

"У часи, коли всі переживають стреси, коли здається, що зло перемагає добро, на перший план виходять твори про кримінал. Вони додають балансу нашому життю. У цих романах зло завжди покаране, хороші хлопці переважно перемагають, попередньо розв'язавши важку проблему. І все встає на свої місця. Принаймні на сторінках художніх творів", - вважає він.

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Загадка смерті Елвіса

У США вкотре зробили спробу розгадати загадку смерті короля рок-н-роллу Елвіса Преслі. У новій документальній стрічці "Пошуковик" колишня дружина співака Прісцилла Преслі стверджує, що співак наклав на себе руки, не впоравшись зі стресом через проблеми зі здоров'ям, спричинені переїданням і наркозалежністю, наслідком чого стало дошкульне падіння його популярності.

Як відомо, за офіційною версією Елвіс помер 1977 року у віці 42 років через серцевий напад. Його знайшли мертвим на підлозі у ванній кімнаті в маєтку "Грейсленд" у Мемфісі. Оскільки результати розтину співака не були оприлюднені, одразу виникло чимало різноманітних конспірологічних версій про причини його смерті. Багато затятих прихильників виконавця вважають, що він взагалі не вмирав, а просто вирішив "зав'язати" зі сценою і зникнути з поля зору мільйонів фанатів.

То ж через сорок років після трагічної події колишня дружина Елвіса вирішила донести світові свою версію того, як закінчилося його життя. "Ми розкриваємо, що насправді відбувалося за лаштунками", - заявила вона. На її переконання, ті, хто люблять Елвіса, "повинні знати, що сталося".

Колишня співака стверджує, що він потерпав від глибокої депресії й перебував у суїцидальному стані. Як доказ, вона показує листи Елвіса родичам і друзям. В одному з них, адресованому тур-менеджеру Джо Еспозіто, співак скаржиться: "Я хочу довгого відпочинку. Мені осточортіло моє життя". В іншому зверненні до друга Біллі Міллера, Елвіс визнає: "Якби не сила моїх молитов, гадаю, що життя моє давно б добігло кінця. В мене просто більше нема сили жити".

Втім, наречена Елвіса на момент його смерті, Джінжер Олден, яка й виявила його тіло у ванній кімнаті, заперечує можливість самогубства. "В усіх цих розмовах нема й краплі правди... Я звертаюсь до всіх фанатів, будь ласка, знайте, що Елвіс Преслі ніколи не вдався б і не вчиняв самогубства. Він був у хорошому гуморі, і буквально за кілька годин (до смерті - ред.) ми визначили дату нашого весілля. Він також готовий був повернутися на сцену, адже саме це він любив найбільше у світі", - написала вона у Facebook.

То що ж сталося в ніч на 16 серпня 1977 року у "Грейсленді"? Британська газета Daily Telegraph пише: "Обставини смерті Елвіса дійсно неочевидні. Хоча патологоанатоми виявили великі дози 14 різних наркотичних речовин у його тілі, їхні висновки про причини смерті ретельно переглядали кілька разів. І той факт, що спальня і ванна кімната короля рок-н-ролу були ретельно вимиті й вичищені його тіткою та обслугою до приїзду поліції, навряд чи допоміг встановити істину".

Видання робить висновок, що, як і багато інших зірок, які згасли занадто рано, фанати Елвіса не можуть змиритися з його смертю і промовити: "Упокойся з миром."

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС.