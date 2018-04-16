Трамп планував більш потужний удар у Сирії - огляд ЗМІ

Копирайт изображения CBS

В огляді преси у понеділок, 16 квітня:

Три сценарії атаки на Сирію.

Авіаудари по Сирії - не вихід?

Британія готується до російської кібератаки

Рецепт щастя від пана Возняка.

Три сценарії атаки на Сирію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести у США під час авіаударів по Сирії

Дональд Трамп планував удар по російській ППО у Сирії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, що знайомі з процесом ухвалення рішення щодо операції 14 квітня.

Президент США наполягав на більш потужній атаці. Проте голова Пентагону Джим Меттіс переконав його погодитися на менш радикальний варіант, зазначає видання.

"Трамп прислухався до застережень голови Пентагону і відмовився від ідеї більш потужної атаки на Сирію, до якої він схилявся, через імовірне застосування смертельного газу проти цивільних", - йдеться у статті.

Пан Меттіс запропонував на розгляд Білому дому три сценарії військової операції.

Згідно з першим, найбільш консервативним, США мали завдати удару по невеликій ділянці території, де розміщені об'єкти, що, імовірно, пов'язані з розробкою сирійської хімічної зброї.

Другий сценарій передбачав розширення території ураження з ударами по сирійських режимних об'єктах та командних пунктах сирійської армії.

І згідно з третім, найбільш радикальним планом, американські військові могли завдати удару по російській ППО на території Сирії, щоб підірвати позиції урядових військ та знищити їхню військову техніку.

Попри те, що пан Трамп наполягав на останньому варіанті, очільник Пентагону застеріг, що він може спровокувати "небезпечну відповідь" з боку Росії, пише The Wall Street Journal.

Посадовці у Білому домі та Пентагоні цю інформацію не прокоментували.

Авіаудари по Сирії - не вихід?

Копирайт изображения Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images

Авіаудари по Сирії з боку США, Великої Британії та Франції не відкриють шлях до вирішення конфлікту у довгостроковій перспективі, вважає Financial Times.

У своїй редакційній статті газета пише, що Вашингтон мав право на військову операцію, проте йому "конче необхідний належний план" дій. До того ж, наразі складно передбачити чи достатньо кількох авіаударів по імовірних складах з хімічною зброєю аби зупинити Башара Асада у його діях, додає видання.

Financial Times схвалює рішення Вашингтону дочекатися підтримки союзників, адже важливо, щоб "пан Асад і країни, що підтримують диктатуру, усвідомлювали, що все ще існує спільнота держав готових перешкоджати воєнним злочинам".

Видання також акцентує увагу на тому, що Дональд Трамп зголосився на варіант військової операції, що мінімізувала ризик жертв і відповідної реакції з боку Росії та Ірану.

Проте, міжнародна спільнота має дати більш скоординовану відповідь, вважає газета.

"Наразі, США і союзники ще не досягли жодного результату, який би давав надію на кінець страждань для мільйонів сирійців, через які вони пройшли. Запуск ракет - не може бути альтернативою стратегії", - пише Financial Times.

Насамкінець, видання каже, що потрібно переконати Володимира Путіна змінити пана Асада на посаді, бо тільки це дасть шанс на відновлення миру у Сирії.

Британія готується до російської кібератаки

Копирайт изображения Getty Images

Британська розвідка попереджає про кібератаки з боку Росії у відповідь на участь в авіаударах по військовим об'єктам у Сирії, повідомляє Daily Telegraph.

Видання додає, що Москва може також почати розповсюджувати компромат на британських політиків, оприлюднюючи подробиці їхнього приватного життя. Газета підкреслює, що Росія часто вдається до такої схеми, використовуючи інформацію, яку збирають її агенти, для шантажу посадовців по всьому світі.

Підозрюють, що під найбільшою загрозою може опинитися національна система охорони здоров'я Британії. Торік вона вже постраждала від шкідливого програмного забезпечення і тоді експерти попереджали, що майбутніх атак не уникнути, якщо не посилювати систему захисту.

Попередження про імовірні кібератаки отримали і на об'єктах енергетичної інфраструктури. У січні Міністр Оборони Гевін Вільямсон вже попереджав про можливу атаку з боку Росії. Тоді, в інтерв'ю Daily Telegraph він сказав, що Москва може спробувати вивести з ладу підводні кабелі і трубопроводи, що постачають електроенергію до трьох мільйонів будинків по всій країні.

Рецепт щастя від пана Возняка

Копирайт изображения Getty Images

Спів-засновник Apple Стів Возняк каже, що винайшов власну формулу щастя у 20 років. Виглядає вона так: більше посміхатись, менше хнюпитись.

Своїм секретом щасливого життя підприємець поділився з учасниками Nordic Business Forum у Стокгольмі, повідомляє Daily Mail.

"Свою філософію я розробив коли мені було десь 20 років…Як жити?...Як стати хорошою людиною? Якщо я матиму статки, яхти і всі ці речі, коли помру, чи буду я таким же щасливим, як у ті моменти, коли сміюся?" - цитує газета пана Возняка.

За словами бізнесмена, шукаючи відповіді на ці запитання, він усвідомив, що головним у житті має бути бажання бути щасливим.

Він зізнався, що ніколи не ставив гроші ключовою метою, а комп'ютерами займався тому, що йому це подобалося.

Пан Возняк також порекомендував не витрачати часу на суперечки і скарги, адже зрештою, це тільки псує настрій.

"Не сперечайтеся! Ви не виграєте, а тільки підете засмученим. Єдина людина у цьому житті, яку ви маєте переконати, це ви самі", - каже підприємець.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг