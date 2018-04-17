Росія мобілізувала своїх інтернет-тролів - огляд ЗМІ

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У вівторок західна преса розмірковує про нову кіберактивність тролів, у якій звинувачують Кремль та як "заманити" молодих людей до армії:

Активізація інтернет-тролів

Кібератаки Кремля

Російський "парад брехні"

Молодь для бельгійської армії

Активізація інтернет-тролів

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Росія мобілізувала своїх інтернет-тролів, які звинувачували в отруєнні Скрипалів британську МІ-5, Гілларі Клінтон та Ізраїль - для розвитку конспірологічних теорій про авіаудари по Сирії, повідомляє Times.

У березні видання розповідало про те, як щонайменше п'ять акаунтів прокремлівських тролів, що начебто належали жителям західних країн, розповсюджували "відверту пропаганду".

Її об'єктами стали тисячі людей.

14 квітня Пентагон повідомив, що безпосередньо перед авіаударами США, Британії та Франції по Сирії активність тролів зросла на 2000%.

За словами експертів, багато з цих акаунтів вже використовували в інформаційній кампанії щодо справи Скрипалів.

Фахівці звертають увагу на те, що останнім часом посилюється розповсюдження інформації, яка вигідна Росії.

Таким чином Москва намагається поширити "альтернативні факти", підсумовує видання.

Кібератаки Кремля

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Велика Британія і США звинуватили Росію у спробах кібератак по всьому світу, повідомляє Financial Times.

Вашингтон і Лондон виступили зі спільним попередженням, у якому йдеться про те, що у понеділок, 17 квітня, Росія спробувала зламати критично важливі об'єкти західної інтернет-інфраструктури.

За словами представника Міністерства нацбезпеки США Дженет Манфра, у Білому домі переконані, що за атаками стоїть Кремль.

Хакери використовували інтернет-маршрутизатори для того, щоб отримати контроль над мережевим обладнанням, зазначили у відомстві.

"Під ударом опинилися мільйони одиниць обладнання по всьому світу", - цитує газета голову британського Національного центру кібербезпеки Сіарана Мартіна.

У Лондоні та Вашингтоні вважають, що Москва хотіла отримати доступ до мереж з метою шпіонажу, крадіжки інтелектуальної власності та інших злочинних дій.

Російський "парад брехні"

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"Парадом брехні", "дивними поясненнями" і спробами відволікти увагу світової спільноти від пошуку істини відповіла Росія на два нещодавніх випадки застосування хімічної зброї, стверджує Washington Post.

Йдеться про спробу отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії, а також імовірне застосування хімічної зброї проти цивільних у Сирії.

Розслідування британських правоохоронних органів встановило, що у першому випадку було застосовано нервовий агент класу "Новачок", який було розроблено у Радянському Союзі. Проте, доказів того, хто саме стоїть за отруєнням не знайшли.

Москва відреагувала на новини звинуваченнями, які іноді були просто смішними, вважає американське видання.

Одні російські політики припустили, що отруту розробили в Україні, інші вказали на країни Балтії.

А депутат Держдуми РФ Олексій Пушков взагалі поставив під сумнів факт отруєння.

Щодо Сирії, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хімічна атака була постановкою.

Все це вказує на наміри Росії внести "безлад" у світовий порядок, підсумовує Washington Post.

Молодь для бельгійської армії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бельгійським солдатам хочуть дозволити ночувати вдома

Бельгія планує змінити армійські правила, аби залучити до своїх лав міленіалів, повідомляє New York Times.

Збройним силам країни бракує молодого покоління - середній вік бійців зараз становить 44 роки, що майже на десять років більше, ніж у Франції чи Німеччині.

У спробах зробити армію більш привабливою для молоді посадовці вирішили надати новобранцям можливість ночувати вдома. А залишати військову частину на вихідні у Бельгії дозволено і зараз.

"Суспільство постійно розвивається, так само, як і мрії та очікування молодих людей, тож і армія не має відставати", - цитує газета представника Збройних сил Бельгії Алекса Клесена.

Військові ж експерти ідею розкритикували, вказуючи на те, що подібні ініціативи негативно позначаться на бойовому дусі і злагодженні солдатів.

"Дозволиш бійцям їздити додому серед тижня, а далі їм захочеться мобільної домівки на фронті", - цитує видання голову організації ветеранів Денні Лемса.

Якщо Брюссель зрештою піде на такий крок, Бельгія стане першою країною на Заході, що запровадила традицію ночівлі солдатів вдома.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг