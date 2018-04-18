Огляд ЗМІ: в Росії перемогла "партія війни"?

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В огляді:

Чому конфронтація Росії та Заходу триватиме.

Чи можна позбутися скреготу зубами.

Британська королева втратила "відданого компаньйона".

Найбільш хіпстерське місто у світі.

"Партія війни" перемагає в Кремлі

Копирайт изображения AFP Image caption Стурбованість висловлюють чимало російських бізнесменів, але Володимир Путін навряд чи зважатиме на їхню позицію, пише New York Times

New York Times пише про те, що конфронтація Росії з заходом ставатиме дедалі гіршою, адже в протистоянні російських політичних еліт перемогла "партія війни".

"В елітах є люди, які хочуть, щоб конфронтація припинилась. Це люди, які хочуть витрачати чи заробляти гроші за кордоном. Але партія війни, люди, які отримують гроші всередині країни та живуть тут, зараз домінує", - каже політолог Юлій Нісневич.

На думку видання, президент Володимир Путін і його найближчі радники переконані, що їхня політика виправдана.

"Вони переконали важливу частину еліти і значну частину росіян у тому, що країна процвітає", - пише видання, додаючи, що насправді економічні санкції дедалі більше підривають російську економіку.

Стурбованість висловлюють чимало російських бізнесменів, втім, пише газета, Путін навряд чи зважатиме на їхню позицію.

"В результаті держава перебирає на себе контроль над дедалі більшою частиною економіки, намагаючись захистити робочі місця та галузі промисловості від впливу санкцій, що наближує Росію до радянської моделі", - зауважує New York Times.

Видання додає, що "партія війни цінує геополітичні цілі набагато більше, ніж економічний розвиток країни".

Як позбутися бруксизму

Все більше жінок страждають від скреготу зубами вночі, пише Daily Mail. За офіційними даними, лише в Британії від бруксизму страждають 6 млн людей, переважно жінки у віці від 25 до 44 років. Лікарі попереджають, що ця проблема може призвести до "великої шкоди" здоров'ю.

Оскільки уві сні люди себе не контролюють, то тиск щелепи, найсильнішого м'яза в тілі, може зростати в 10-15 раз. Тому не дивно, що в першу чергу страждають зуби, які швидше стираються, а іноді не витримують навантаження та тріскаються чи ламаються.

Крім того, негативного впливу зазнають шия, плечі та спина, а в найгірших випадках це призводить до запаморочення, втрати слуху та погіршенні зовнішності.

"Якщо багато скреготіти, то зміни можуть відбутися в обличчі, адже м'язи збільшуються від перенавантаження. Це як накачування біцепсів вагами. Все закінчується більшою кількістю м'язової маси на обличчі та в щелепі", - цитує дантиста Ученну Окойє видання.

Лікарі кажуть, що головною причиною бруксизму є стрес, від якого людина намагається позбавитись через скрегіт. Згодом це стає звичкою, від якої важко захиститись і майже неможливо позбутись.

Існують різні способи запобігання та лікування, як от виготовлення спеціальних захисних кап чи ін'єкції батоксу, покликані розслабити м'язи, але повного одужання вони не гарантують.

"Ми намагались вилікувати пацієнтів від зубного скреготу, але зрозуміли, що не можемо", - каже пані Окойє. Причиною є те, що бруксизм є таким самим несвідомим, як і дихання.

Тому лікарі радять носити захисні капи та робити все для того, щоб розслабитись.

"Всі хочуть цікавого, складного лікування. Але насправді це є справою стрес-менеджменту: варто усвідомити, наскільки важливо розслаблятись", - цитує пані Окойє Daily Mail.

"Відданий компаньйон королеви"

Daily Mirror пише, що королева Єлизавета II "пригнічена" смертю свого останнього пса породи коргі.

За словами джерел видання, у пса було "ракове захворювання" і його приспали у Віндзорському замку.

"Повідомляють, що королева не хотіла, щоб її компаньйон, якому було майже 15 років, страждав", - пише видання, додаючи, що подія "завдала важкого удару" монарху.

"Вона сумувала за кожним зі своїх коргі протягом усіх цих років, але найбільше засмутилась смертю Віллоу. Можливо тому, що Віллоу був останньою ланкою між нею та її батьками", - цитує видання своє джерело.

Річ у тім, веде далі видання, що померлий пес був представником 14 покоління, яке пішло від Сюзан, що подарували тоді ще принцесі Єлизаветі на 18-річчя.

"Очікується, що Віллоу поховають на території замку. Планується встановити в майбутньому надгробок за написом "відданий компаньйон королеви", - пише Daily Mirror.

Брайтону немає рівних

Англійський Брайтон визнано "найбільш хіпстерським" містом у світі, пише Evening Standard.

Видання посилається на дослідження лондонської транспортної компанії, яке брало до уваги "головні ознаки справжнього хіпстерства" - кількість веганських ресторанів і кафе, кав'ярень, студій татуювання, класичних бутиків і музичних крамниць на 100 тис. мешканців у 446 містах 20 країн.

В результаті Брайтону не було рівних, адже це курортне місто фінішувало в першій четвірці відразу у трьох категоріях.

З невеличким відривом на другому місці опинився американський Портленд. Цікаво, що в першій двадцятці опинились відразу 17 міст США.

Єдиними, хто склав компанію Брайтону з Європи, стали Лісабон (5 місце) та Гельсінкі (9 місце).

Що ж стосується британських міст, то до хіпстерського рейтингу також потрапили Манчестер (27 місце), Единбург (32 місце) та Белфаст (40 місце), пише Evening Standard.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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