Білорусь шукає нових партнерів на тлі кризи з Росією - огляд ЗМІ

У четвер, 19 квітня, західні ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Як Білорусь шукає нові ринки збуту на тлі кризи у відносинах з Росією

Чому найбільше американське родовище сланцевої нафти переживає не найкращі часи

Традиційні методи вимірювання тиску неефективні?

Як зменшення споживання м'яса допомагає зберегти навколишнє середовище

Білорусь шукає нових партнерів

Копирайт изображения Getty Images Image caption У відносинах Росії та Білорусі накопичилося багато взаємних претензій

Польська газета Rzeczpospolita розповідає про кризу в білорусько-російських стосунках.

Видання зазначає, якщо тема Білорусі з'являється в російських ЗМІ, це означає, що в стосунках між двома державами щось знову пішло не так.

Цього разу російські видання гостро відреагували на інтерв'ю білоруського міністра закордонних справ Володимира Макея для Euronews.

Чиновник заявив, що "Білорусь не є частиною Росії", а "Мінськ проводить незалежну закордонну політику".

На думку польської газети, такими висловлюваннями білоруська влада намагається показати, що не стане по стороні Москви в гіпотетичному конфлікті з Заходом. І згадує, як російські ЗМІ люблять засуджувати Білорусь за те, що та досі не визнала Абхазію та Південну Осетію, відірвані від Грузії, та товаришує з "ворожою Україною".

За словами видання, зовнішню політику Білорусі визначає президент Олександр Лукашенко, а він останнім часом висловлюється про Росію не надто добре. Адже дві країни знову зіштовхнулися у торговельній суперечці щодо білоруських продуктів. В такий ситуації Мінськ шукатиме нових партнерів, для початку - торгових, вважає газета.

Занепад видобутку сланцевої нафти?

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Родовище, з якого фактично розпочався сланцевий бум в США, переживає не найкращі часи і має проблеми з подальшим розвитком, пише Wall Street Journal.

На думку видання, це може мати значні наслідки як для американської енергетики, так і для глобального ринку.

Видобуток сланцевої нафти в Пермському басейні у штаті Техас мав великий вплив на світовий баланс нафти останні роки, та наздоганяв за обсягами Ірак та Іран.

Але останнім часом родовище почало стикатися з проблемами розвитку, які ставлять під сумнів попередні позитивні прогнози - перевантаженими трубопроводи та браком матеріалів й працівників.

Видобуток ніколи не припинявся на цьому родовищі, що призвело до проблем з логістикою. Нафта почала накопичуватися, після чого виробники змушені були продавати її в США зі знижкою, а також розглядати нові методи транспортування через перевантаженість нафтопроводів.

Прогнозоване зростання видобутку в Пермському басейні становитиме "половину того, що має відбутися в цілому світі", каже Джон Гротон, один з топ-менеджерів компанії Thrivent Asset Management. Він попереджає про глобальні наслідки для ринку нафти, якщо ці плани зірвуться.

Забудьте про тонометр

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники з Університетського коледжу Лондона рекомендують терапевтам відійти від традиційної методики вимірювання тиску

Вчені довели, що загальноприйняті методи вимірювання тиску у людини не дають надійних результатів, пише Daily Mail..

Дослідники з Університетського коледжу Лондона наполегливо рекомендують терапевтам відійти від традиційної методики вимірювання тиску.

Як альтернативу вони пропонують вдягати пацієнтам портативний прилад, який ті мають носити протягом доби. Таки вимірювання є набагато ефективнішими та точнішими ніж традиційний тонометр з рукавом, що надувається.

Наймасштабніше дослідження в цій галузі показало, що портативні прилади на 50% точніше передбачують, чи може пацієнт померти через проблеми з серцем. Також виявлено, що у майже 20% пацієнтів, у яких традиційні методи вимірювання показували нормальний тиск, насправді він був підвищений.

Портативні прилади, або амбулаторні монітори тиску, коштують від 714 до 1428 доларів, та зазвичай, кожна британська лікарня має один такий прилад. Вони вимірюють тиск кожні 20-30 хвилин протягом доби, в той час як пацієнти займаються буденними речами.

На думку дослідників, результати такого моніторингу дають більш точну картину здоров'я людини. Але ціна та той факт, що до кожної клініки приписано приблизно 7000 пацієнтів роблять використання цього приладу в Британії недостатньо регулярним, вважають дослідники.

В Британії високий тиск називають "тихим вбивцею", адже його симптоми не завжди виявляють під час рутинних оглядів, але вони значно збільшують ризик серцевих нападів, хвороб нирок та деменції.

"Менше, але краще"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рух Eating Better прагне пояснити людям, як зменшення споживання м'яса може покращити екологічну ситуацію

Рух Eating Better розпочав нову кампанію, яка має на меті допомогти споживачам зрозуміти, як їхній вибір м'яса або молочних продуктів має вплив на навколишнє середовище. Про це пише Guardian.

Давно вважається, що зменшення споживання м'яса мало б позитивний ефект на навколишнє середовище. Але навіть те, яке м'ясо ми споживаємо має значення, пише видання.

Наприклад, купуючи баранину, споживач може бути впевнений, що тварина майже точно вільно випасалася на пасовищі, адже вівці не пристосовані до інтенсивного конвеєрного вирощування, каже видання.

Рух Eating Better вирішив спробувати підхід "менше, але краще" аби допомогти споживачам, які хочуть зменшити свій негативний вплив на середовище через свідомий вибір продуктів, якими вони харчуються.

Зокрема, було розроблено вісім базових принципів, дотримуючись яких споживач може сформувати чіткі паралелі між тим, як вміст кошика в супермаркеті впливає на екологію.

Наприклад, купуючи менші шматки м'яса в крамниці, можна зменшити кількість харчових відходів, і одночасно покращити здоров'я, адже лікарі не рекомендують їсти більше ніж 70 грамів червоного м'яса на день.

Зменшення споживання м'яса тварин, щодо яких застосовують інтенсивне конвеєрне вирощування, зменшує глобальне використання антибіотиків, які становлять загрозу для людства.

Огляд ЗМІ підготував Дмитро Зоценко

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