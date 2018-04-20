КНДР створила дитячу "кіберармію" - ЗМІ

Західні ЗМІ 20 квітня висвітлють такі теми:

Як працюють північнокорейські хакерські школи

Якого масштабу набули атаки "ботів" Кремля у західних країнах

Як нові західні санкції вплинули на російську еліту

Чи варто дослухатися до порад про продуктивність від Ілона Маска

З одинадцяти років - в "кіберармію"

Копирайт изображения Getty Images Image caption В КНДР учнів зі здібностями відбирають та переводять до спеціалізованих шкіл, де вчать створювати комп'ютерні віруси вже у віці 11 років

"Кіберармія" Північної Кореї, яку ніколи не вважали серйозною загрозою, непомітно перетворюється на одну з "найбільш складних і небезпечних хакерських машин" у світі, пише The Wall Sreet Journal.

Видання присвячує статтю прогресу північнокорейських ІТ-фахівців і зазначає, що протягом останнього часу вони суттєво вдосконалили свої навички, зокрема у хакерських атаках.

"Протягом останніх 18 місяців сліди країни почали фігурувати у дедалі більшій кількості кібератак", - пише газета.

Так, згідно з даними The Wall Street Journal, північнокорейських хакерів підозрюють у нещодавній атаці на турецьку банківську систему, а також на інформаційні мережі перед початком зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї.

Протягом років експерти у галузі кібербезпеки оцінювали можливості Пхеньяна завдати шкоди, як досить обмежені.

"Схоже, що ці дні лишилися позаду, тепер Пхеньян демонструє високий рівень оригінальності у своїх методах написання кодів і технологіях, які змушують дослідників дивуватися", - йдеться у статті.

За словами розвідників з Південної Кореї, її сусідка готує хакерів як спортсменів до Олімпійських Ігор. Учнів зі здібностями відбирають та переводять до спеціалізованих шкіл, де вчать створювати комп'ютерні віруси вже у віці 11 років. Вони отримують певні преференції від уряду у вигляді власних квартир у Пхеньяні та звільнення від обов'язкової військової служби.

Більшість хакерів володіють бездоганною англійською, що дозволяє їм створювати код так, щоб виглядало ніби його написали в іншій країні, додають фахівці. The Wall Street Journal пише, що зараз "кібер-армія" Північної Кореї налічує близько семи тисяч хакерів, частина з яких працює за кордоном.

Пхеньян звинувачення у причетності до хакерських атак спростовує.

Кремлівські "боти" перейшли в наступ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хакерську групу Fancy Bear повязують з російськими силовиками

Кремлівські "боти" залишили 45 тисяч дописів, поширюючи "анти-західну пропаганду" у соціальних мережах, з моменту імовірної хімічної атаки у Сирії, заявив британський уряд.

The Daily Telegraph цитує урядовців, які кажуть що це відбувалося у рамках "брудної війни з дезінформації", яку веде Москва.

Протягом останніх двох тижнів було помічено зростання кількості таких дописів на 4000% з акаунтів у Twitter, які пов'язують з Москвою. Деякі з них, під виглядом західних, генерували по 200 повідомлень щодня.

Газета цитує прем'єра Великої Британії Терезу Мей, яка каже, що Росія застосувала свої можливості в ІТ-галузі "як частину більш обширних спроб підірвати засади міжнародної системи".

Санкції і російська еліта

США продемонстрували свою виняткову роль у світовій економіці, запровадивши нові санкції проти Росії.

Жодна країна не здатна завдати такої шкоди своєму противнику, вважає колишній посол Великої Британії у Білорусі і голова економічного відділу посольства Великої Британії у Москві Найджел Гаулд-Дейвіс.

Копирайт изображения AFP Image caption Життя російської еліти може стати некомфортним через санкції, пише Independent

The Independent публікує коментар дипломата, в якому він каже, що широкі економічні обмеження, які впровадив Вашингтон 6 квітня можуть стати переломним моментом у протистоянні між Заходом та Росією.

Пан Гаулд-Дейвіс зазначає, що останні американські санкції доволі жорсткі, і створюють ще більшу невизначеність, адже невідомо, хто буде у списку наступний.

"Росія стоїть на порозі нового системного ризику: тепер при оцінці перспектив враховувати очікування щодо нових американських санкцій так само важливо, як і ціну на нафту", - каже дипломат.

Насамкінець, пан Гаулд-Дейвіс зазначає, що тепер слово за Європою.

"Якщо Європа наслідує приклад США, тоді життя глобальної російської еліти (головної мережі, що представляє владу у Кремлі) дійсно стане вкрай некомфортним", - підсумовує автор.

Поради щодо продуктивності праці від Маска

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Позбутися професійного жаргону, скоротити наради, ігнорувати офісну ієрархію, керуватися здоровим глуздом, а не правилами - такі поради для підвищення продуктивності дає своїм підлеглим бізнесмен Ілон Маск.

Напередодні лист винахідника та бізнесмена з настановами для співробітників компанії Tesla потрапив до мережі.

Times публікує коментар журналіста та письменника Едварда Лукаса, в якому він пропонує свою інтерпретацію цих порад і ділиться власним досвідом звільнення від "божевілля офісного життя".

Пан Лукас пропрацював в офісі 35 років, а після того, як вирішив піти, розробив власні правила робочого етикету. Серед однієї з переваг роботи поза офісом він виділяє відсутність необхідності відвідувати наради, більшість з яких, за його словами була марнуванням часу. Колеги просто сиділи і гортали стрічку новин у смартфонах.

З цього правила виникло наступне - ніяких телефонів під час обідньої перерви. Згодом, журналіст напрацював звичку не перевіряти телефон, якщо у кімнаті присутній ще хтось.

"В результаті, я став більше контактувати з довколишнім світом", - каже пан Лукас.

Ще однією перевагою, що резонує з однією з порад пана Маска, він називає відсутність необхідності думати про корпоративну ієрархію. Наразі, питання посад та досвіду колег лишилися для нього в минулому.

Насамкінець, журналіст каже, що робота поза офісом заощаджує не тільки ваш час і гроші, а і забезпечує душевний спокій.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг