Україна на G7 та 12-річний хлопчик, який втік на Балі - огляд ЗМІ

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У понеділок, 23 квітня, західні ЗМІ пишуть про таке:

Україна на зустрічі G-7 у Торонто

"Мафія Путіна" загрожує Заходу

Чи відмовиться КНДР від ядерної зброї?

Як 12-річний хлопчик сам полетів на Балі

Україна і зустріч міністрів G-7

Копирайт изображения МЗС Image caption Павло Клімкін та міністри G7

Україна та дії Росії на українській території стали головною темою для обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ G-7 у Торонто, повідомляє Bloomberg.

Дипломати спілкувалися за бранчем у Христі Фріланд - канадського міністра українського походження. Пані Фріланд відкрито критикує політику російського президента Володимира Путіна, зазначає видання.

Цього разу на зустрічі вперше був присутній міністр закордонних справ України.

Канадське видання The Star зазначило, що Павло Клімкін попередив колег щодо загрози, яка надходить західним демократіям від Росії.

"Росія використовує Україну у якості полігону для своєї інформаційної війни проти західних демократій", - цитує The Star пана Клімкіна.

Міністр також назвав дії Росії частиною "більш масштабної війни проти демократичної трансатлантичної спільноти". Видання зазначає, що він залишився задоволеним результатами зустрічі з колегами і отримав підтвердження підтримки з боку США.

Путінська "мафія" - загроза для Заходу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін

Справжній ворог Заходу - не Росія з її населенням у 150 мільйонів, і не російський державний апарат зі штатом у три мільйони чиновників, а група зі 100 ключових бенефіціарів "путінського режиму".

Таку думку висловив колишній співвласник російської нафтової компанії ЮКОС (проіснувала з 1993 до 2007 років) і засновник фонду "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський.

The Wall Street Journal публікує статтю колишнього бізнесмена під назвою "Як зупинити мафію Володимира Путіна", в якій каже, що замість того, щоб намагатися покарати Росію як країну, Заходу варто шукати шляхів впливу на близьке оточення російського президента.

За словами пана Ходорковського, США та партнерам варто сконцентрувати увагу саме на наближених до Володимира Путіна особах, зокрема тих, які обіймають ключові посади у ФСБ та президентській адміністрації. Більшість з них почала кар'єру у кримінальних колах Санкт-Петербурга, зазначає він.

"Вони усвідомлюють те, що є бандою злочинців, на меті у якої крадіжка грошей та уникнення відповідальності за спроби утриматися при владі. Серед їхніх інструментів впливу: підкуп людей, шантаж, вбивства і фальшиві вибори", - каже пан Ходорковський.

Зараз вони мають можливість діяти по всьому світу, додає він.

"Зрештою, це мафія. Але мафія зі зв'язками у топових лобістських фірмах, з корумпованими політиками і юристами", - зазначає автор.

Насамкінець, Михайло Ходорковський радить Заходу для успішного результату у боротьбі з путінською "мафією" ідентифікувати всіх її членів, закрити їм доступ до ресурсів за кордоном і оприлюднити всі їхні злочини.

КНДР відмовиться від ядерної зброї?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім Чен Ин

Заява лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про згортання ядерної програми викликає запитання, пише The New York Times.

Справжні мотиви верховного лідера КНДР визначити складно, додає газета.

За словами деяких аналітиків, ним керує гостра потреба послабити тиск санкцій на економіку країни, тож в обмін він готовий тимчасово заморозити розробку ядерної зброї.

Інші ж кажуть, що він впевнений в тому, що ядерний арсенал, яким володіє його країна, допоможе відбудувати національну економіку.

Але як би там не було, якщо Кім Чен Ин дійсно має намір відродити економіку КНДР, для цього йому знадобиться підтримка міжнародних партнерів, зазначає видання.

"Головне питання полягає в тому, чи відмовиться він від ядерної зброї", - пише the New York Times.

Експерти звертають увагу на те, що у заяві північнокорейського лідера не було жодного слова про кроки, що будуть після того, як ядерні випробування припинять.

"Це ретельно вивірена та чітко окреслена заява. У ній йдеться лише про часткове припинення північнокорейської ядерної і ракетної програми, а не про роззброєння. Навіть враховуючи ці обмеження, Північна Корея може продовжувати суттєво нарощувати свій потенціал", - цитує газета члена Федерації американських науковців Адама Маунта.

З іншого боку, навіть такий крок можна вважати суттєвим прогресом у переговорах між КНДР і Заходом, кажуть аналітики.

На Балі без батьків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Балі

В Австралії 12-річницй хлопчик поцупив у батьків кредитну картку і сам полетів на Балі, повідомляє Guardian.

Після сварки з матір'ю, неповнолітній мешканець Сіднея зміг обдурити бабусю, переконавши її дати йому паспорт, самостійно забронював квитки на рейс і готель і без жодних перешкод сів на літак.

Хлопчик здійснив два авіаперельоти. На маршруті його тільки один раз попросили показати документ, що підтверджує, що йому виповнилося 12 років.

"Вони просто попросили показати учнівське посвідчення і паспорт, щоб переконатися, що мені виповнилося 12 і я навчаюсь у середній школі. Це було чудово, адже мені хотілося пригод", - цитує видання хлопця.

Після того, як у школі батькам повідомили про те, що їхній син не з'явився на уроках, мати відразу ж довідалася, що він на Балі і полетіла за ним.

За її словами, хлопчик не звик чути слово "ні".

"Шок, відраза, немає такої емоції, яка може передати те, що ми відчули, коли дізналися, що він полетів до іншої країни", - процитувала газета матір втікача.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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