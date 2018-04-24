Чому Кейт така красива після пологів - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кейт Міддлтон після пологів, 23 квітня 2018 рік

Іноземна преса 24 квітня пише про таке:

Атака в Торонто і реакція на неї канадців

Хто стоїть за запрошенням Клімкіна на зустріч G7?

Швидка Кейт: як вона це робить?

Холод краще для схуднення за спеку

Гордість попри трагедію

Попри трагічність події, реакція місцевої влади, поліції та громади на жахливий інцидент в Торонто, де фургон, навмисно скерований в натовп вбив щонайменше десятьох людей, є приводом для гордощів, йдеться у редакторській статті у канадській газеті The Sun.

Копирайт изображения Reuters Image caption Внаслідок наїзду фургону на пішоходів у Торонто загинули десять людей, ще 15 отримали поранення

Як зауважує видання, у своїх заявах і політики, і поліція зосереджувалися на фактах і втрималися від спекулювання щодо причин трагедії.

"Вони не підживлювали страхи й не скористалися із ситуації, аби заробити дешеві політичні бали", - стверджує газета.

Аналогічним чином, місцева громада здебільшого втрималася від миттєвого призначення винуватців, проявів агресії або паніки через можливу терористичну складову цієї атаки.

За словами видання, представники влади не вдалися до перебільшених заходів безпеки, які б тільки поглибили ситуацію і створили б враження більшої загрози.

Те, що водія фургона не вбили під час затримання, також є позитивним моментом, на думку газети.

"Живого водія будуть судити, і він пояснить свої жахливі вчинки, що важливо для суспільства", - пише The Sun.

"Ми не можемо запобігти насильству в нашому середовищі. Завжди існуватимуть особи, які будуть визвірятися з особистих або політичних міркувань і забирати невинні життя. Але те, як ми колективно реагуємо на атаки, залежить від нас", - резюмує видання.

Україна на порядку денному

Те, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін був присутній на зустрічі головних дипломатів країн-членів "великої сімки", і те, що їхня перша робоча зустріч була присвячена російському втручанню у справи України, невипадково, пише Washington Post.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Христя Фріланд

Єднальним елементом і людиною, яка винесла це питання на "передній план", є міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, онука українських іммігрантів, "єдиний міністр закордонних справ світу, яка говорить з українськими колегами їхньою ж мовою".

"Для Фріланд Україна - доказ №1 російського втручання (у справи інших країн. - Ред.) і арена, де вирішується головне, на її думку, питання сьогодення - демократія проти авторитаризму", - пише Washington Post.

Мати проукраїнські погляди в Канаді політично доцільно, зауважує газета, оскільки 1,3 мільйона канадців (приблизно 3% її населення) мають українське коріння, багато з яких слідкує за подіями в країні.

"Україна також відповідає світоглядним поглядам Фріланд - подібно до канарки у вугільній шахті, вона намагається захистити ліберальну демократію в той час, як на неї чинять атаки у всьому світі", - пише Washington Post.

Таємниця герцогині

Жінки усього світу дивуються і заздрять: як герцогині Кембриджській Кейт вдається вранці народити, а вже раннього вечора чарівно посміхатися у вишуканому вбранні й на підборах і повертатися додому з лікарні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджська народила 23 квітня, того ж дня її виписали з лікарні

Як стверджує USA Today з посиланням на експертів, справа у "гарному здоров'ї, гарній дієті, відсутності ускладнень під час пологів і невеличкій армії друзів, помічників і родичів напохваті".

Акушер-гінеколог Шеріл Росс, зокрема, заперечує популярну серед жінок теорію, що легкі пологи є "компенсацією" за жахливий ранковий токсикоз, який переслідував Кейт на ранніх стадіях вагітності.

Як нагадує видання, як і зі старшими дітьми Джорджем і Шарлоттою, пологи були швидкими (близько п'яти годин цього разу) і не мали ускладнень.

Втім, є інші фактори. Зокрема, за словами газети, королівська родина добре усвідомлює, що присутність її членів у лікарні впливає на її нормальну роботу і заважає іншим жінкам спокійно народжувати через гамір під вікнами.

До того ж, у Британії взагалі заведено виписувати породіллю в середньому через 36 годин після пологів, пояснює видання.

Чарівний бежевий

Вчені з токійського університету стверджують, що тривале перебування у прохолоді примушує тіло краще регулювати рівень цукру в крові і підвищує метаболізм, пише Daily Mail.

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Як показали попередні дослідження, людина має два основні типи жиру: коричневий, який допомагає виробляти тепло і не пов'язаний із ризиками для здоров'я, і білий, який інсулює внутрішні органи.

Історично, білий жир допомагав людям вижити у холоді й використовувався як джерело енергії, коли їжі не вистачало. З часом люди почали накопичувати білий жир навіть попри ситість.

Японські дослідники відкрили новий тип жиру - бежевий, який є результатом тривалого охолодження, що примушує білі жирові клітини працювати як ефективні коричневі клітини під час процесу під назвою термогенез.

Тому, якщо ви прагнете позбутися зайвої ваги, між класом йоги і плаванням у прохолодній воді, слід обрати другий варіант, вважають токійські вчені.

Тепер вони шукають способи ввімкнути таку адаптацію вручну без охолодження тіла з тим, аби 80 мільйонів дорослих людей в США, які страждають на ожиріння, та ті, хто не може займатися спортом, могли б спалювати жир більш легко, пише видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС