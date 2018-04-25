Британські підлітки не розуміють годинників - огляд ЗМІ

25 квітня британські ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Чому новонароджений син принца Вільяма та Кейт Міддлтон буде важливим інвестором британської економіки

Як у Британії боротимуться з ожирінням серед дітей

Чому британські підлітки не вміють визначати час за традиційним годинником

Які неприємності спіткали Грегорі Крейга, який у 2012 році підготував скандальний звіт щодо ув'язнення Юлії Тимошенко

Діти не розуміють годинників

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Британські підлітки не вміють визначати час за традиційними годинниками, а все тому, що з самого дитинства користуються смартфонами.

Як пише Daily Mail, доходить до того, що школам доводиться встановлювати цифрові годинники в екзаменаційних класах, щоб учні могли зорієнтуватися у часі під час випускних тестів.

Що ж сталося? Згідно зі шкільною програмою, дітей навчають визначати час у віці п'яти або шести років, зазначає газета. Але учні дуже швидко втрачають цю навичку, адже не мають практики.

"Айфони купують дітям раніше, ніж перший наручний годинник", - цитує видання одного з вчителів початкової школи у Лондоні.

Але проблема актуальна не тільки для дітей та підлітків. Три року тому опитування, проведене компанією-виробником наручних годинників, показало, що 14% дорослих також не вміють визначати час за аналоговими годинниками.

Більшість опитаних заявила, що використовує наручний годинник хіба що як гарний аксесуар, додає Daily Mail.

Золотий малюк

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Новонароджений малюк герцога та герцогині Кембриджських може принести британській економіці 50 млн фунтів або майже 70 млн доларів лише у перший рік життя, підрахувала Daily Telegraph.

Особливо пощастить виробникам одягу та дитячих товарів, які обиратимуть батьки маленького принца. Ці бренди отримають "безпрецедентне висвітлення у світових ЗМІ та негайне зростання продажів", - зазначає газета.

Саме це сталося після народження старших дітей королівської пари - принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Наприклад, представники бренду дитячих ковдр, в яких спадкоємця британського трону уперше представили публіці на сходах лікарні Святої Марії у 2013 році, заявили, що кількість замовлень у дні після народження зросла у сім разів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малюк герцога та герцогині Кембриджських може приносити британській економіці десятки мільйонів доларів щороку

"Вважається, що принц Джордж та принцеса Шарлотта приносять британській економіці відповідно 75 мільйонів та 100 мільйонів фунтів щороку, адже вони мимоволі рекламують бренди щоразу, як відвідують сімейне зібрання чи весілля або позують для офіційних портретів", - наголошує Daily Telegraph.

Ні фаст-фуду та цукру!

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У Великій Британії готують безпрецедентні заходи боротьби з ожирінням серед дітей. Як розповідає The Times, відповідну ініціативу підтримують і в уряді, і в опозиції, тож проблем з ратифікацією нових правил не очікують.

Йдеться про обмеження реклами фастфуду, заборону знаменитостям рекламувати продукти з великим вмістом цукру та жирів, а також скасування знижок на кшталт "купи один продукт та отримай другий безкоштовно", коли йдеться про нездорову їжу.

Раніше у Британії вже ввели податок на солодкі напої. Опозиція та активісти на чолі з відомим шеф-кухарем Джеймі Олівером вимагають, щоб ці заходи поширили і на фаст-фуд.

Загалом же ситуацію з ожирінням вони назвали "одним із найбільших викликів для здоров'я країни".

"Третина дітей занадто товсті вже на час випуску з початкової школи, а для дітей з бідних сімей ризик ожиріння вдвічі більший", - констатує The Times.

Токсичний звіт

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2012 році Грегорі Крейг підготував звіт щодо кримінального переслідування Юлії Тимошенко, який розкритикували в Держдепартаменті США

Відомий американський адвокат Грегорі Крейг, який працював над скандальним звітом щодо кримінального переслідування Юлії Тимошенко, залишив юридичну фірму Skadden, розповідає Financial Times.

Раніше робота пана Крейга на екс-президента Віктора Януковича потрапила до уваги спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливі зв'язки між колишнім керівником виборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом та Росією.

За словами видання, саме Манафорт залучив Skadden до роботи в Україні, коли лобіював інтереси Януковича.

Звіт щодо ув'язнення пані Тимошенко, який у 2012 році підготувала група адвокатів Skadden на чолі з паном Крейгом, викликав чимало критики на Заході. У документі було вказано, що екс-прем'єрка не змогла довести, що її ув'язнення було політично мотивованим.

Держдепартамент США, який виступав проти кримінального переслідування пані Тимошенко, заявив тоді, що звіт є "неповним" та "не надає повної картини".

Як зазначає газета, Skadden отримала за цю роботу 4 млн доларів, які надійшли від неназваного українського олігарха через контрольований паном Манафортом рахунок у кіпрському банку.

На початку квітня юриста Алекса ван дер Цваана, який теж працював над звітом про Юлію Тимошенко, засудили до 30 днів у тюрми за брехню прокурорам щодо зв'язків з колишнім помічником Трампа Ріком Гейтсом, нагадує Financial Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC