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26 квітня західні ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Українські мігранти задоволені умовами роботи в Польщі та хочуть залишитись на довше.

Не відмовляйтесь від хліба, але споживайте помірковано, кажуть вчені.

Філіппіни зачиняють для туристів надзвичайно популярний острів Боракай.

Задоволені українці в Польщі

Image caption У Польщі провели опитування серед українських мігрантів і виявилося, що значна частина з них хоче залишитися в країні назавжди

Шість з десяти українських мігрантів, які працюють в Польщі, хотіли б залишитися тут на довше, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Згідно з результатами опитування майже 400 українців, які живуть в Польщі принаймні кілька місяців, велика частина з них хотіла б залишитись тут жити назавжди.

Найбільше українці цінують рівень життя в Польщі, а також доступність різноманітних послуг.

Заступник голови дослідницької організації ARC Rynek i Opinia, Адам Чарнецький, каже, що 74% опитаних українців позитивно оцінили ставлення поляків до них.

"Результати опитування показують, що повідомлення про вороже ставлення до українців в Польщі є перебільшеними", - каже пан Чарнецький.

Державна статистика вказує на те, що збільшується частка українців, що знаходять роботу в Польщі легально. Якщо в 2016 році нелегально працював кожен п'ятий українець, зараз так працює лише кожен восьмий.

Журналісти наголошують, що Польщі варто і далі працювати над покращенням умов для трудових мігрантів з України, адже країна відчуває брак робочої сили через міграцію поляків далі на Захід, та додає, що якщо Польща не скористається з цієї поради, українці також оминатимуть її та шукатимуть роботу західніше.

Не відмовляйтесь від хліба

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Здорова дієта не обов'язково означає відмову від споживання хліба, пише Daily Mail.

Багато років хліб вважався "персоною нон грата" в здоровій дієті, але зараз вчені дещо змінили свої погляди.

Запорука здорового споживання хлібу - в розмаїтті, вважає видання.

Можливо, надмірне споживання білого хліба і не є занадто здоровим, але кілька скибок цільнозернового хлібу є чудовим джерелом вітамінів В та Е, заліза, магнію та цинку.

Також такий хліб є чудовим джерелом клітковини, яка є необхідною для травлення, а також знижує ризик серцевих захворювань та раку кишечнику.

Видання зауважує, що в Британії багато хто споживає значно менше рекомендованої денної дози клітковини в 30 грамів.

Згідно з порадами дієтологів, для "здорового" споживання хлібу, необхідно не робити з нього основу кожного прийняття їжі, а обмежити споживання до кількох скибок на день, надаючи перевагу хлібу гарної якості.

Основний принцип - поміркованість, наголошує видання.

"Забагато будь-чого ніколи не приведе до добра. І як в багатьох випадках, поміркованість та розмаїття є запорукою здоров'я та гарної дієти", - підсумовує газета.

Острів на прибиранні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вже завтра пляжі на острові Боракай будуть повністю пустими

Сьогодні останні туристи мають покинути популярний філіппінський острів Боракай, який закривається для відвідувачів для генерального прибирання, пише Wall Street Journal.

Влада направила 600 правоохоронців для патрулювання острова, аби переконатися, що заборону відвідування не порушать.

Щороку, острів відвідує близько 2 мільйонів туристів, що спричиняє хаотичну забудову та перевантаження каналізації, каже уряд.

Безконтрольне зливання каналізаційних вод в море руйнує екосистему та робить купання небезпечним.

Точно невідомо, скільки туристів залишалося на острові до останнього дня, але наплив туристів сюди стабільно скорочувався після оголошення уряду про майбутнє закриття території.

За словами видання, не тільки Філіппіни закривають острови для відвідувачів через надмірне екологічне навантаження. Минулого місяця, Таїланд оголосив, що закриє для відвідувачів на чотири місяці частину острова Пхі-Пхі-Лє, де знімався фільм "Пляж" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

На Боракаї, влада планує оновити знищену каналізаційну систему, знести нелегальні споруди збудовані занадто близько до пляжів, та прибрати сміття накопичене за десятиліття неконтрольованого туризму.

Місцеві спілки підприємців з завзяттям взялися до прибирання, каже видання, в надії скоротити час заборони на відвідування острова. Адже очікується, що дохід близько 36 тисяч людей зменшиться на час блокади.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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