Культогляд: мільйони доларів за еротичний портрет

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В огляді:

Скільки може коштувати "Оголена" Модільяні

Чому Мадонна не може зупинити продаж своєї білизни на аукціоні

Що відчуває Антоніо Бандерас, коли грає Пабло Пікассо

Кому встановили новий пам'ятник у Лондоні

Мільйони за ню

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Аукціонний дім "Сотбіс" виставив на продаж "Оголену" Амедео Модільяні, пише Daily Mail.

Унікальність цієї події полягає в тому, що жоден твір мистецтва в історії не мав стартову ціну в 150 мільйонів доларів.

Але цьому є пояснення: картина - одна з дев'яти "Оголених" Модільяні в приватній власності, і її продаж (аукціон відбудеться в Нью-Йорку в травні) стане подією без перебільшення історичною.

Представник "Сотбіс" каже, що портрет жінки, що лежить, є "безперечно і надзвичайно еротичним", але разом з тим її сексуальність - "впевнена і стримана".

Daily Mail нагадує, що найдорожча картина, що пішла з молотка, є "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі. Вона коштувала власнику захмарні 450 мільйонів.

А ще видання зауважує, що ринок предметів мистецтва та розкоші наразі орієнтується на багатіїв з Азії. Саме тому оголошення про продаж "Оголеної" робили в Гонконгу. Там же картину і продемонстрували потенційним покупцям.

Спідня білизна Мадонни

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Незабаром також відбудеться аукціон, на якому можна буде придбати особисті речі Мадонни, повідомляє Guardian.

Щоправда, сама співачка виступає категорично проти продажу, але вдіяти нічого не може - суд відхилив її протест.

Серед лотів - локон її волосся, спідня білизна і рукописний лист від її колишнього коханця, нині покійного репера Тупака Шакура, в якому той пояснює, чому вони не можуть бути разом.

Репер вважав, що стосунки з білою жінкою негативно вплинуть на його музичну кар'єру, адже він "принизив" би цим людей, які йому вірили. Водночас роман Мадонни з темношкірим люди сприйняли б як прояв її відкритості та ліберальності, написав Тупак, який трагічно загинув у 1996 році.

На продаж також виставлено лист Мадонни, в якому вона характеризує співачку Вітні Г'юстон та акторку Шерон Стоун як "жахливо посередніх".

Всі ці речі опинилися у власності Дарлен Лутц, яка колись була консультантом у поп-зірки. Пізніше вони посварилися.

Адвокат пані Лутц назвав рішення судді "абсолютною перемогою". Мадонна ж поки що утрималась від коментарів.

Двоє з Малаги

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антоніо Бандерас, на думку оглядача Independent, грає Пабло Пікассо талановито, пристрасно, і з завзяттям

Днями на каналі NatGeo показали першу серію антології "Геній", яка присвячена Пабло Пікассо.

Зйомки все ще тривають. Роль майстра у старості виконує Антоніо Бандерас - і робить це, на думку оглядача Independent, талановито, пристрасно, із завзяттям.

Для актора це важлива творча віха. Вони з Пікассо народилися в одному місті - іспанській Малазі. Бандерас пригадує, як у дитинстві мати показувала йому будинок митця кожного разу, як проходили повз.

До ролі він готувався дуже ретельно, адже йому випала честь, як він сам вважає, зобразити того, хто "доторкнувся до великого".

Бандерас розповідає, що дух Пікассо буквально вселяється в нього, коли він виходить на знімальний майданчик.

Актор настільки поріднився зі своїм героєм, що навіть виправдовує його інколи суперечливі вчинки та висловлювання, зазначає видання.

Коли ж у Бандераса запитали, чи вважає він цю роль своїм найбільшим здобутком, той заперечив: "Я все ще думаю, що ще не зробив те, за що мене пам'ятатимуть".

За права жінок

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Нещодавно на площі перед британським парламентом встановили перший пам'ятник жінці - суфражистці Міллісент Фоссетт, пише Daily Telegraph.

Видання зазначає, що її внесок в історію руху за виборче право жінок - недооцінений. Адже вона розпочала свою громадську діяльність ще в середині ХIХ сторіччя, задовго до Еммелін Панкгерст, яку вважають символом суфражизму.

Скульптура Фоссетт тримає плакат з написом "Хоробрість пробуджує хоробрістю усюди".

Зображення людей з плакатами є художньою візитівкою автора статуї - британської художниці Джіліан Веарінг. Вона здебільшого відома фотографіями пересічних людей, що тримають аркуші паперу, на яких пишуть те, що відчувають в момент зйомки.

Їх зовнішність та образ рідко відповідають написам. Так, фінансист лондонського Сіті виглядає впевнено, а жаліється: "Я у відчаї". А дівчина-красуня зізнається, що "ненавидить цей світ".

Втім, працюючи над скульптурою, мисткиня вирішила уникнути таких суперечностей. Її витвір вийшов "гідним і переконливим" зображенням видатної історичної постаті, підсумовує газета.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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