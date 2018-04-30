Огляд ЗМІ: Донбас - це не заморожений конфлікт

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В огляді міжнародної преси у понеділок, 30 квітня:

Донбас поза увагою міжнародної спільноти

Російські Twitter-боти і вибори в Британії

Вижити в Сан-Франциско без грошей

Візок бананів - запорука кращого сну?

Донбас поза увагою міжнародної спільноти

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Україна зійшла з перших шпальт світових ЗМІ, хоча через збройний конфлікт на Донбасі продовжують гинути люди, пише журналіст іспанської газети El Mundo Ксавьє Колас.

Автор додає, що ситуація на сході не стабілізувалася, а мир для місцевих жителів і досі виглядає віддаленою перспективою.

У своїй статті журналіст звертає увагу на масштаби гуманітарної кризи у регіоні, яка залишилася поза увагою міжнародної спільноти через війну у Сирії.

"Сьогодні (Донбас - Ред.) це територія, на якій ті, хто не виїхав і залишився, не будують довгострокових планів на майбутнє", - пише пан Колас.

Він цитує жительку Краматорська Наталю, яка каже, що люди більше не думають про купівлю житла, ніхто не відкриває бізнес. Місцеві не знають, під чиїм контролем ця територія опиниться у майбутньому.

Громадський транспорт не функціонує, ціни на продукти харчування і побутові речі злетіли, а втручання держави у ситуацію ледь відчутне, додає автор.

На Донбасі і сьогодні продовжують гинути люди: згідно з інформацією ООН, тільки від мін та інших вибухових пристроїв, залишених на території військовими, загинули більш як 200 людей.

"Це не заморожений конфлікт", - цитує журналіст представника неурядової організації "People in Need" Тимура Саідмумінова.

Завершує свою статтю пан Колас словами жительки Донбасу Галини: "Єдине, чого ми хочемо, це тиші і миру."

Російські Twitter-боти і вибори в Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дев'ять з десяти повідомлень з російських профілів у соцмережах популяризували кампанію лейбористів і Корбіна

Російські Twitter-боти намагалися втрутитися у хід торішніх парламентських виборів у Великій Британії, популяризуючи лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, дізналася Times.

Згідно з інформацією видання, близько 6500 російських Twitter-акаунтів розповсюджували повідомлення у підтримку Корбіна за кілька тижнів до виборів. Їх отримали мільйони виборців, додає газета.

"Наше розслідування виявило неймовірну підтримку Корбіна і лейбористів, що надходила з російських профілів у соціальних мережах. Дев'ять з десяти повідомлень популяризували кампанію партії. Натомість, дев'ять з десяти твітів про консерваторів мали ворожий характер", - йдеться у статті.

Багато з цих акаунтів виявилися ботами - вони були зареєстровані під англійськими жіночими іменами виключно для "бомбардування громадськості заздалегідь підготовленими політичними меседжами".

За словами експертів, "фейкові акаунти", що були викриті Times, - лише "верхівка айсбергу".

У відповідь на розслідування Times, Лейбористська партія заявила, що російський уряд підтримував Консервативну партію під час минулих виборів. У Twitter запевнили, що компанія веде боротьбу з ботами, проте не обмежується окремими подіями на кшталт конкретних виборів.

Вижити в Сан-Франциско без грошей

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Сан-Франциско - місто з захмарними цінами і високими витратами на проживання, проте воно пропонує купу можливостей для тих, хто обмежений у бюджеті. Головне - знати, де ці можливості знайти.

The Wall Street Journal публікує статтю, в якій ділиться секретами місцевого підприємця щодо того, як прожити в одному з найдорожчих міст планети, не витрачаючи ні копійки.

За словами 26-рчіного власника блокчейн-стартапу Бена Ю, Сан-Франциско - "одне з найбільш дешевих місць для життя в Америці".

У місті багато молодих компаній зі значним венчурним капіталом, які потребують зростання. Тому вони пропонують своїм клієнтам безкоштовні зразки і знижки набагато більші за ті, що можна отримати, використовуючи купони у супермаркетах, пояснює Бен Ю.

Саме так він зміг відшкодувати майже всі витрати на купівлю новенького Mini Cooper, кілька місяців абсолютно безкоштовно харчуватися і літати чартерними рейсами.

Підприємець каже, що у Сан-Франциско у стартапи вкладають стільки венчурного капіталу, що вони можуть дозволити собі не чекати на поступове зростання доходів, а нарощувати попит щедрими знижками і пропозиціями. Деякі сервіси пропонують від 10 до 50 доларів на рахунок за реєстрацію і ще стільки ж за реєстрацію друга. Щодо перельотів, то деякі авіалінії пропонують безкоштовні перельоти клієнтам, які вже накопичили певну кількість миль.

За словами бізнесменів, політика великих знижок і бонусів за реєстрацію не надто вигідна бізнесу, оскільки ці клієнти не залишаються з компанією надовго, проте наразі в індустрії превалює політика "отримати клієнта за будь-яку ціну".

Візок бананів - запорука кращого сну?

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Хочете пам'ятати свої сновидіння після пробудження? Тоді варто дещо відкорегувати раціон.

Австралійські науковці радять збільшити вживання вітаміну B6 перед сном, що міститься у бананах, авокадо, нуті і тунці.

The Sun ділиться результатами експерименту, проведеного в одному з університетів Австрілаї, в рамках якого піддослідним протягом п'яти днів поспіль давали по 240 грамів вітаміну В6 перед сном. Стільки ж міститься у 558 бананах. В результаті, 64,1 % з учасників експерименту могли відтворити свої сновидіння з більшою точністю ніж ті, хто приймав плацебо.

"Мої сновидіння були більш реальними. Я не могла дочекатися, коли піди спати і побачу наступний", - цитує газета одну з учасниць досліду.

Вітамін B6 допомагає організму зберігати і використовувати енергію, яку він отримує з протеїну і вуглеводів, проте медики застерігають від вживання більше 200 грамів на добу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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