Як австралійці воюють на Донбасі - огляд ЗМІ

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1 травня західна преса пише про таке:

Чому в Австралії занепокоєні через участь своїх громадян в конфлікті на Донбасі

Чи вдасться росіянам протестами відстояти Telegram

Як Меган Маркл заохочує принца Гаррі правильно харчуватися

Австралійці на Донбасі

Австралійські журналісти ідентифікували щонайменше двох співвітчизників, які воювали на Донбасі проти сепаратистів. Як повідомляє сайт телерадіокомпанії ABC, один з них - націоналіст Ітан Тіллінг, який входив до складу грузинського національного легіону.

За словами Тіллінга, він довго цікавився можливістю повоювати за кордоном і спочатку хотів поїхати до Сирії, щоб приєднатися до курдів, які воюють з угрупованням "Ісламська держава". Але така поїздка, згідно з австралійськими законами, загрожувала б йому довічним ув'язненням. А от в Україні він міг воювати цілком легально, адже Австралія дозволяє своїм громадянам брати участь у військових конфліктах на стороні офіційної армії іншої країни на її території.

Втім, він розповідає, що побачене на Донбасі сильно відрізнялося від того, що він собі уявляв: окопи подібні до тих, що використовувалися під час Першої світової війни, постійний запах "сечі, фекалій та крові" та нескінченні артобстріли. До того ж, Тіллінг скаржився на якість їжі та поведінку своїх побратимів, які, за його словами, чимало пиячили.

І хоча екс-боєць наголошує, що не має відношення до жодних військових злочинів на Донбасі, експерти побоюються, що такі "бійці-ультранаціоналісти" зі своїм бойовим досвідом можуть становити загрозу безпеці Австралії після повернення на батьківщину.

Сам пан Тіллінг таку можливість відкидає. Він визнає, що до поїздки в Україну був "неонацистом", але зараз називає себе австралійським "патріотом та націоналістом", який не вчиняв жодних злочинів у країні, наголошує ABC.

Чи допоможуть протести?

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Мітинг у Москві проти заборони месенджера Telegram навряд чи змусить російську владу відмовитися від тиску на інтернет, і вже точно жодних поступок не варто очікувати до інавгурації Володимира Путіна, вважає британська Independent.

За словами газети, 12 тисяч протестувальників, які приєдналися до акції - не та цифра, яку можна порівнювати з найбільш масштабними російськими протестами у 2011 та 2012 роках. Але все ж таки це найбільша опозиційна демонстрація за останній час, визнають автори.

Як вважають організатори, акцію на підтримку вільного інтернету дозволили тільки заради того, щоб мати виправдання для відмови санкціонувати більш масштабний протест, запланований на 5 травня - усього за два дні до інавгурації.

"Останній раз коли протести проводилися напередодні інавгурації, для опозиції все закінчилося погано. Кадри з жорстоким розгоном мітингувальників на Болотній площі у травні 2012 року ознаменували завершення молодого протестного руху. У результаті сотні учасників були арештовані, і десятки отримали тривалі тюремні терміни", - констатує Independent.

Як Меган покращує Гаррі

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Помітили, що принц Гаррі втратив чимало зайвої ваги перед весіллям? Це стало можливим завдяки впливу його нареченої Меган Маркл, яка заохочує свого обранця відмовитися від улюбленого фаст-фуду на користь здорової їжі, розповідає Daily Mail.

До знайомства зі своєю майбутньою дружиною про корисні харчі Гаррі навіть не думав: за словами газети, принц полюбляв бургери та піцу, а також вживав чимало алкоголю та палив. Тепер він відмовився від цигарок, а також, як кажуть, звернувся по допомогу дієтолога, який рекомендує обмежити вживання цукру та молочних продуктів та віддати перевагу білковим стравам.

Щодо Меган, то її раціон складається переважно з веганських продуктів, пише видання. Зокрема, за словами джерел, на сніданок вона їсть мюслі зі шматком банану та сиропом агави або ж білковий омлет зі свіжою зеленню. Обіди в неї легкі: свіжі морепродукти та салат. А от вечеряє пара пастою.

"Втім джерела кажуть, що Гаррі дозволяють на день відійти від здорової дієти: пара начебто полюбляє після важкого дня розслабитися на дивані з мискою картоплі фрі", - зазначає Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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