Washington Post: нинішня Україна "лякає" Путіна

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Як Росія втручатиметься в українські вибори, як покращуватиме стосунки із Заходом, що хоче Мюллер запитати у Трампа та про сексуальність Facebook у нашому традиційному огляді.

Чому Україна "лякає" Путіна?

Відносини Росії й Заходу: чи буде покращення?

Хто поставить 49 запитань Трампу

Мережа для найпривабливіших

Чому Україна "лякає" Путіна?

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Росія зробить усе можливе, щоб підірвати українську демократію під час виборів наступного року, вважає колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

У колонці для Washington Post він пише, що "фронт ідеологічної війни між путінізмом і демократією залишається в Україні".

Макфол стверджує, що провів тиждень у Києві і розуміє, "чому нинішня Україна лякає Путіна". В Україні обговорюються законопроекти, працюють антикорупційні активісти, жоден олігарх не контролює всі медіа й відбуваються палкі дебати про темп і якість реформ, пише колишній посол і додає, що всього цього в Росії немає.

"Є ще одна цікава річ: ніхто не знає, хто переможе (на виборах наступного року в Україні - Ред). Саме так і має бути в демократичних країнах і саме цього не трапилося на президентських виборах у Росії минулого року", - пише Макфол.

На його думку, "така демократична активність на самому кордоні з Росією загрожує Путіну і його моделі врядування". Через це Кремль вдасться до рішучих кроків під час виборів в Україні, вважає екс-посол.

Серед потенційних дій він називає підтримку певних кандидатів, провокування розколу в суспільстві й підсилення сумнівів щодо насправді вільного волевиявлення. Дехто може поставити під сумнів результати виборів, що може закінчитися вуличними акціями й насильством, вважає Макфол.

"Путін хоче використати вибори, щоб роздмухати хаос, безлад і сумніви щодо демократії. США та наші демократичні союзники мають домагатися прямо протилежного, а саме мирних, легітимних, вільних та чесних виборів. Ми не можемо просто сидіти на березі й сподіватися, що так станеться", - пише автор колонки.

Він закликав Захід фінансувати проекти, спрямовані на боротьбу з дезінформацією в українських медіа, а також чітко заявити, що в разі втручання Росії в українські вибори проти неї будуть застосовані санкції. Крім того, Заходу варто недвозначно заявити, що він не підтримує жодного кандидата в президенти, а лише сам виборчий процес, підкреслює Макфол.

Відносини Росії й Заходу: чи буде покращення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кудріна вважають єдиним російським посадовцем високого рівня, якому довіряє Захід

Володимир Путін розмірковує над покращенням відносин з Заходом заради пожвавлення економіки, і підтвердженням цьому може стати призначення колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна на високий пост в адміністрації президента, пише Financial Times.

Газета називає Кудріна одним з найдавніших політичних соратників російського президента і зауважує, що його можлива нова посада може бути сприйнята на Заході як сигнал про можливість компромісу.

Кудрін вважає, що Росія має припинити конфронтацію з ЄС та США й провести глибокі реформи. Серед них - підвищення пенсійного віку й реорганізація судової системи.

"Якщо Кудрін увійде в адміністрацію чи уряд, це буде свідчити про те, що вони домовилися про певні зміни курсу, тому що без змін у зовнішній політиці реформи в Росії просто неможливі", - цитує Financial Times аналітика Євгена Гонтмахера.

Він вважає, що Кудрін - єдиний з російських посадовців високого рівня, з яким Захід розмовлятиме і якому певною мірою довіряє.

Financial Times, однак, зауважує, що навіть із Кудріним у російської влади можуть виникнути проблеми з реформами, адже на новий політичний цикл впливатимуть негативні фактори на кшталт економічної стагнації, міжнародної ізоляції та "необхідності зберегти режим після 2024 року".

Хто поставить 49 запитань Трампу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп схильністю говорити неправду, пише New York Times

New York Times зосереджується на розслідуванні Роберта Мюллера щодо можливої ролі Росії у виборах у США і 49 запитаннях, які той сподівається поставити Дональду Трампу.

У редакційній статті газета пише, що після ознайомлення з запитаннями стає зрозуміло, чому адвокат Трампа не радив йому погоджуватись на розмову з Мюллером.

"Федеральні слідчі не люблять, коли їм брешуть, а Трамп відомий схильністю говорити неправду", - пише газета.

Якщо президент США погодиться розмовляти з Мюллером, його запитуватимуть про досить базові речі на кшталт "що він знав, коли він дізнався і чим вмотивовані деякі з його найбільш шокуючих і незбагненних дій протягом останнього року", пише New York Times.

На думку видання, питання від Мюллера мають певний заспокійливий ефект, адже свідчать про те, що "попри весь хаос і переполох, спричинений цією адміністрацією, держслужбовці в правоохоронних органах продовжують робити свою роботу".

Газета підкреслює, що розслідування Мюллера може здаватися повільним, але це пов'язано з обережністю. Головною метою розслідування є знаходження правди, наголошує New York Times.

"Незалежно від того, яку інформацію він має, Мюллер, як і будь-який досвідчений прокурор, не ставить питання, якщо тільки не знає відповіді на них", - додає видання.

Мережа для найпривабливіших

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Коментуючи заяву засновника Facebook Марка Цукерберга про запуск нового сервісу онлайн-знайомств, редактор Guardian Метью Кантор не без іронії пише, що цей мобільний додаток "нарешті робить вторгнення в приватне життя сексуальним".

"Я, наприклад, вже не можу дочекатися нового сервісу Facebook. Куди ж іще спрямувати потужне знаряддя для спостереження, як не на наше особисте життя?" запитує автор колонки.

Він пише, що відмінність Facebook-сервісу від схожих додатків полягатиме в тому, що соцмережа має неймовірний обсяг інформації про всі аспекти життя користувачів.

Кантор згадує, що колись Цукерберг створив проект, що нібито дозволяв студентам Гарварда ставити рейтинги один одному за шкалою привабливості на основі фотографій. Новий же сервіс може дозволити усім "найпривабливішим людям на Facebook, якщо такі ще залишились" знайти таких самих привабливих людей, із гумором припускає він. "А решту з нас - тролів і гномів - залишать перемішуватися між собою", - додає Кантор.

Крім того, він звертає увагу на те, що колись давно Цукерберг жартома розмірковував над тим, щоб дати людям можливість обирати більш привабливих не лише серед двох людей, але й серед людини й тварини з ферми.

Кантор пише, що за декілька років, після ще одного кроку в еволюції Facebook, "ми всі можемо опинитися у щасливому шлюбі з російськими ботами".

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC