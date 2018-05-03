NYT: Україна бездіє в обмін на гроші та зброю від Трампа

Копирайт изображения Google Image caption New York Times припускає, що справи, в яких фігурує пан Манафорт, поклав "під сукно" Генпрокурор Юрій Луценко

В огляді західних ЗМІ від 3 квітня:

Чому Україна припинила розслідування справ Манафорта

Хто видав медичну довідку Дональду Трампу

Що думає президент Франції про дружину австралійського прем'єра

Чи "дасть жару" "Ліверпуль" у Києві

Чому королівське весілля називають "різношерстим зібранням"

Бездіяльність в обмін на фіндопомогу і зброю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа перед тим був близьким радником Януковича

Київ заблокував розслідування справ, пов'язаних із Полом Манафортом, колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа, а до цього радником екс-президента-втікача Віктора Януковича, пише американська New York Times.

На переконання автора статті, українські чиновники зупинили розслідування справи, де фігурує пан Манафорт, аби не образити нинішнього очільника Білого дому, що могло б призвести до втрати вкрай необхідної фінансової підтримки США та припинення постачання зброї.

New York Times нагадує, що в США проти пана Манафорта ведеться слідство за звинуваченням у відмиванні грошей у великих розмірах і фінансовому шахрайстві в роки співпраці із "Партією регіонів" Віктора Януковича.

Газета припускає, що чотири українські справи, в яких фігурує пан Манафорт, були покладені "під сукно" за вказівкою Генерального прокурора України Юрія Луценка.

"Ці справи є доволі чутливими для уряду, який дуже залежить від фінансової та військової допомоги Сполучених Штатів і добре усвідомлює огиду пана Трампа до розслідування спецпрокурора ФБР Мюллера щодо можливої змови між Росією і його кампанією", - пише New York Times.

Газета розповідає, що у Генпрокуратурі був виданий наказ щодо справ Манафорта, який забороняв керівникові департаменту спецрозслідування ГПУ Сергію Горбатюку видавати повістки для отримання свідчень та опитування свідків. "У нас немає повноважень продовжувати наше розслідування", - цитує видання пана Горбатюка.

New York Times пише, що Горбатюк звертався до офісу американського спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, який веде розслідування про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, з офіційною пропозицією про співпрацю, обмін доказами і висновками, але відповіді так і не отримав.

NYT зазначає також, що українська влада дала втекти до Росії колишньому представнику Манафорта в Києві Костянтину Килимнику, який є носієм важливої інформації.

Після публікації статті заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив у Facebook, що жодних "заборон" виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі.

Пан Єнін сподівається, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться.

Також він додав, що американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв'язку зі справою Манафорта не звертались.

Сам собі лікар

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Про нову халепу, в якій опинився президент США Дональд Трамп, пише британська Daily Mail.

Його колишній лікар Гарольд Борнштейн розповів, що не писав медичний висновок про стан здоров'я пана Трампа у 2015 році. Виявляється тоді ще кандидат у президенти сам надиктував йому текст довідки, яка стверджує, що здоров'я 70-річного кандидата було "вражаюче відмінним".

У довідці зазначалося: "Якщо пана Трампа оберуть, я зможу однозначно заявити, що він стане найздоровішою людиною з будь-коли обраних на посаду президента." Згідно із довідкою, кров'яний тиск пана Трампа був "вражаюче відмінним", а стан його серцево-судинної системи просто "відмінним", тоді як фізична сила і витривалість були описані як "надзвичайні".

У інтерв'ю одному з американських каналів колишній особистий лікар пана Трампа заявив: "Він продиктував увесь той лист. Я його не писав."

Daily Mail також нагадує, як коментував у Twitter стан свого здоров'я сам тодішній кандидат у президенти: "Мені пощастило, адже я був благословенний чудовими генами."

Труднощі перекладу

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Про пікантну ситуацію, в якій опинився президент Франції Еммануель Макрон, пише британська Guardian.

Під час спільної прес-конференції в Сіднеї із прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом французький лідер заявив: "Я хочу подякувати вам за теплий прийом. Дякую Вам і Вашій смачненькій дружині."

Guardian розповідає, що австралійські коментатори припустили, що то була просто обмовка і у той момент очільник Франції, мабуть, вже думав про обід. А от лінгвісти зазначили, що пан Макрон, який не є носієм англійської мови, використав слово, яке дуже подібне до французького "délicieux", що стосовно особи означає "чудовий".

Guardian зазначає, що "труднощі перекладу" й раніше створювали кумедні ситуації у спілкуванні сильних світу цього. Свого часу колишній президент Франції Ніколя Саркозі заявив Гіларі Клінтон англійською: "Мені дуже шкода за витрачений час". Французькою ж мовою ця фраза означала б "Мені шкода, що погода така погана", що й мав на увазі пан Саркозі.

У подібну халепу втрапив колись і колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер. Одного разу він намагався сказати "Я заздрю вам" своєму французькому колезі Ліонелю Жюспену. Але замість "Je vous envie" він промовив: "J'ai envie de vous", що означає "Я хочу тебе".

Програти, аби перемогти

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Поразка футбольного клубу "Ліверпуль" від італійської "Роми", яка все ж вивела англійський клуб у цьогорічний фінал Ліги Чемпіонів, стала однією з провідних тем британської преси.

"Червоні" йдуть на Київ" - статтю під таким заголовком вміщує Independent.

"Можна впевнено сказати - "Ліверпуль" дістався Києва у доволі унікальний спосіб, який притаманний лише йому. Це команда, яка може виграти із рахунком 5-2 і примусити вас відчувати гіркоту поразки, а потім програти із рахунком 4-2 і подарувати вам відчуття чудесної перемоги", - дивується видання.

"Герої Клоппа їдуть до Києва" - заголовок у Daily Mail. "Суперники "Ліверпуля", "Реал Мадрид", зроблять третю поспіль спробу завоювати європейський титул, що в сучасному світі вважається неймовірним. Але "Ліверпуль" має потенціал, аби завдати їм поразки. Він має потенціал завдати поразки будь-якому, проблема лише в тому, що більше нема в кого вигравати", - вважає газета.

"Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп застерігає "Реал Мадрид": "У фіналі ми дамо жару" - ці слова винесла у заголовок Guardian. "Потрапити у фінал - дуже добре. А от виграти - набагато краще. Ми будемо готуватися, але це все-таки "Реал Мадрид". Ніхто не має більше досвіду у цьому змаганні, аніж "Реал Мадрид". Мені здається, що 80 відсотків їхнього складу вже колись грали у такому фіналі… Вони мають такий досвід, а ми ні, але ми дамо їм жару", - цитує газета наставника ліверпульців.

Ветеринар, перукарка і Бекхеми

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Із наближенням весілля онука Королеви Єлизавети ІІ Принца Гаррі і акторки Меган Маркл інтерес до цієї події набирає обертів. Чи не щодня преса країни повідомляє нові подробиці церемонії, до якої 19 травня буде прикута увага світу.

Daily Telegraph розповідає, що 600 гостей молодят перетворять цьогорічне весілля на "найбільш різношерсте зібрання в історії королівських одружень".

За інформацією газети, у списку запрошених пані Маркл - індійська акторка Прайанка Чопра, стиліст Джессіка Малруні, дизайнерка Міша Нону та тенісистка Серена Вільямс.

Майбутня дружина Принца Гаррі не обійшла увагою власну перукарку і ветеринара своїх домашніх тварин, а також PR-директор бренду Ralph Lauren Вайолет фон Вестенхольц. Остання, подейкують, зіграла чи не найголовнішу роль в житті пані Маркл - адже саме вона начебто і познайомила Гаррі і Меган.

Ну, і, звичайно, яке ж королівське весілля без подружжя Бекхемів? Цікаво, чи приїдуть вони до церкви Святого Георгія разом або порізно, адже нещодавно пара вирішила "пожити окремо". А от інше подружжя, знане на весь світ, Амаль і Джордж Клуні, точно стануть живим втіленням щасливого сімейного життя.

Daily Telegraph зазначає, що наразі невідомо, чи з'явиться на весіллі Принц Луї. Третьому сину брата Принца Гаррі, Вільяма і Кейт Міддлтон на той момент виповниться лише місяць.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС