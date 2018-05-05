Культогляд: що стало "смертельною комбінацією" для ді-джея Avicii

В культогляді цього тижня:

Що призвело до смерті молодого та надзвичайно популярного ді-джея Avicii

Що думає королева Єлизавета про серіал "Корона"

Чому росіянку Юлію Самойлову на "Євробаченні" може очікувати "ворожий прийом"

Навіщо акторка Блейк Лайвлі "розфоловила" чоловіка Райана Рейнольдса в Instagram

"Смертельна комбінація" для ді-джея

Копирайт изображения Getty Images Image caption Смерть відомого шведського ді-джея Avicii привернула увагу до умов, в яких працюють відомі музиканти

Смерть відомого шведського ді-джея Avicii вкотре привернула увагу до емоційних та психічних розладів, які стають дедалі більш поширеними серед творчих людей, пише британська Independent.

Причину смерті артиста, відомого хітами Wake Me Up та Levels, публічно поки що не розголошують, однак його сім'я в офіційній заяві натякнула, що це могло бути самогубство.

До того ж, останні кілька років ді-джей, справжнє ім'я якого Тім Берглінг, скаржився на проблемі зі здоров'ям, спричинені алкоголізмом та виснажливими концертними турами, нагадує газета.

"У тогорішньому документальному фільмі "Avicii: True Stories" він постає як людина, яку переслідують стрес та тривога, та яку підштовхнули до прірви менеджери і концертні компанії, що неодноразово намагалися змусити його більше виступати", - зазначає видання.

А виступів і справді було чимало. До того, як припинити концертну діяльність у 2016, Берглінг виступав 813 раз за вісім років, підрахувала газета.

Артисти з таким графіком нерідко страждають через поганий сон, розлуку з друзями та родичами і постійний тиск, пов'язаний з виступами перед великою аудиторією. А доступність алкоголю та наркотиків у турах роблять ці фактори "смертельною комбінацією".

Британська благодійна організація Help Musicians розповіла про дослідження, більшість з учасників якого зізналися, що переживали депресію, панічні атаки та тривожність.

У цій ситуації рішення мають знайти усередині музичної індустрії - на думку організації, менеджери та фірми звукозапису мають припинити вимагати неможливого від музикантів, пише Independent.

Чи подобається "Корона" королеві?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналісти з'ясували, що королеві Єлизаветі II подобається серіал "Корона"

Серіал "Корона", який розповідає про життя британської королівської родини, викликав захоплення глядачів по всьому світу. Але чи сподобався він головній героїні - королеві Єлизаветі? За даними газети Daily Express, вона виявилася "великим прихильником" серіалу.

Це начебто підтвердила онука королеви, принцеса Євгенія, у приватній розмові, яку почула подруга Ванеси Кірбі - акторки, що виконує у "Короні" роль принцеси Маргарет.

Раніше джерела у Букінгемському палаці розповідали, що королева дізналася про серіал від свого сина принца Едварда та його дружини. Саме вони показали Єлизаветі II перші серії під час неформальної вечері у Віндзорі.

"На щастя, їй дуже сподобалось, хоча звісно їй здалося, що деякі події показані надто драматично", - цитує видання співрозмовника.

Чоловік Єлизавети принц Філіп, однак, інтересу до "Корони" не висловив.

До того ж, у Єлизавети II є й інші улюблені серіали, розповіла принцеса Євгенія. Серед них такі хіти як "Доктор Хто" та "Абатство Даунтон", пише Daily Express.

Самойлова готова до "ворожого прийому"

Копирайт изображения EUROVISION SONG CONTEST Image caption Юлію Самойлову може чекати прохолодний прийом на "Євробаченні" у Лісабоні

Російська співачка Юлія Самойлова заявила, що її кар'єра пішла угору після торішньої заборони на в'їзд в Україну для участі у конкурсі "Євробачення".

У розмові з британською Guardian вона розповіла, що у розпал скандалу отримувала так багато дзвінків від журналістів, що довелося навіть вимкнути телефон, а попит на її виступи за останній рік суттєво збільшився.

Цього року Самойлова представлятиме Росію на "Євробаченні", яке відбудеться у Лісабоні, з піснею I Won't Break ("Я не зламаюся").

"Хтось розцінить цю назву як ще один удар по Україні. Але Самойлова каже, що обрала пісню тому, що вона подібна до "музики, яку я сама слухаю" і тому що вона "мені пасує". Здається, вона щиро радіє своєму зоряному часу на "Євробаченні", - пише газета.

Втім, видання наголошує, що Самойлова цілком може отримати під час виступу "неприязний прийом" - або через Україну, або на знак протесту проти закону про "пропаганду гомосексуалізму" в Росії.

Чи готова до цього російська співачка? Каже, що хоче тільки "гарно виступити" та створити для себе "магічний момент", пише Guardian.

Піар-проект, який шокує

Копирайт изображения Лайвлі

Американська акторка Блейк Лайвлі, відома роллю у серіалі "Пліткарка", змусила понервувати своїх фанатів. Цього тижня вона видалила всі фотографії зі своєї сторінки в Instagram і навіть перестала відстежувати оновлення на сторінці знаменитого чоловіка, актора Райана Рейнольдса. Про це розповідає Daily Mirror.

Єдине, що акторка залишила в своєму профілі - таємничий напис "Що сталося з Емілі?"

Потім, однак, прихильники зрозуміли, що турбуватися не варто - це усього лише піар-проект перед прем'єрою нового фільму за участю Лайвлі. У фільмі, знятому за мотивами роману письменниці Дарсі Белл, акторка грає жінку на ім'я Емілі Нельсон, яка безслідно зникає зі свого міста.

Як зазначає видання, теорія фанатів виявилася правильною, і згодом на сторінці з'явилося відео з фрагментом фільму.

"Окрім того, Лайвлі тепер "фоловить" тільки жінок з ім'ям своєї героїні - Емілі Нельсон. Не дивує, що фанати з цим ім'ям були шоковані тим, що акторка несподівано почала стежити за їхніми сторінками", - констатує Daily Mirror.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC