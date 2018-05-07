Як живе Меланія і чим Путін схожий на Сталіна - огляд ЗМІ

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У понеділок, 7 травня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Путін наближається до Сталіна

Як живе Меланія у Білому домі

Чому міленіали відкладають секс

Фізична активність проти раку

Путін наближається до Сталіна

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Президент Росії Володимир Путін наближається до Йосипа Сталіна за терміном перебування у владі, пише The Daily Telegraph.

Видання присвячує свою редакційну статтю інавгурації російського лідера, після якої він стане президентом Росії вчетверте.

Путін очолює країну вже 18 років, хоча одного разу йому довелося поступитися Дмитру Медвєдєву і обійняти посаду прем'єр-міністра.

Але навіть тоді ні в кого не виникало сумнівів щодо того, хто насправді стоїть біля керма, зазначає газета.

"Пан Путін повернувся на посаду у березні після виборів, які стали пародією на демократію, ідеї якої він декларує", - йдеться у статті.

Газета зазначає, що після вбивства лідера опозиції Бориса Нємцова у 2015 році і заборони Олексію Навальному брати участь у виборах, про альтернативних кандидатів говорити не доводиться. А на цих вихідних останнього, разом з сотнями інших активістів, заарештували за участь у протестах проти чинної влади.

Насамкінець, The Daily Telegraph пише, що ці демонстрації скоріше відображають обурення опозиції, ніж всезагальне невдоволення перебуванням пана Путіна на посаді.

"Можливо, результати виборів і були сфальсифіковані, та він має підтримку населення, і саме тому, що в ньому бачать людину, яка здатна відродити національну гордість і дати відсіч ворогам Росії. Проте, якби він не був у владі, останніх у неї могло б бути набагато менше", - підсумовує газета.

"Непросте" життя Меланії у Білому домі

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Різні пріоритети і розпорядки дня, окремі спальні і перельоти, "незалежність" і повага до особистого простору - такі реалії життя першого подружжя США розкриває The Washington Post.

Газета ділиться подробицями "непростого" життя Меланії Трамп у Білому домі. Прокидається перша леді США у своїй власній спальні пізніше за чоловіка, день якого розпочинається о 5-30 з перегляду новин по телебаченню, і збирає 12-річного сина до школи, пише видання. За словами речниці пані Трамп Стефані Грішем, перша леді багато часу приділяє дітям.

Стосунки у політичних шлюбах традиційно складніші за звичайні, та той факт, що подружжя Трампів, здається, не докладає зусиль до того, щоб виступати "єдиним фронтом" вражає.

"Ви не побачите фото пари з повсякденного життя, на яких президент насолоджується миттю з дружиною", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що подружжя досить часто подорожує окремо. The Washington Post цитує кількох людей знайомих з графіками Трампів, і пише, що під час перебування у їхній резиденції у Мар-о-Лаго, президент зазвичай грає у гольф, вечеряє з політиками чи бізнесменами, проте перша леді у цих заходах участі не приймає. Дехто з нинішніх і колишніх помічників подружжя каже, що вони навіть у Білому домі не їдять разом.

"За словами деяких працівників Білого дому, Меланія фактично звела стіну між Східним крилом, у якому вона облаштовує свій кабінет і насолоджується зростанням власної популярності, і Західним, в якому знаходяться кабінети її чоловіка і падчерки Іванки Трамп", - пише газета.

Коментувати статтю перша леді США відмовилася, та у попередніх розмовах з виданням зазначала, що вони з чоловіком "дуже незалежні" і "дають одне одному простір".

Чому міленіали відкладають секс

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Покоління міленіалів пізніше за своїх батьків вступає у статеві відносини, повідомляє Times з посиланням на результати дослідження співробітників британського департаменту освіти.

Причина - страх зближення і тиск соціальних мереж.

Нині, кожен восьмий представник цього покоління у віці 26 років ніколи не мав інтимних стосунків, кажуть дослідники.

Видання цитує психотерапевта Сюзанну Абсе, яка каже, що сьогодні молоді люди дуже часто стикаються з порнографією і контентом, що має відверто-сексуальних характер.

"Міленіали зростали у культурі гіперсексуальності, що породила страх зближення. Для чоловіків - це страх приниження, а ще страх того, що тебе можуть викрити в одній з груп у Facebook", - каже вона.

Фізична активність проти раку

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Якби фізичну активність можна було прописати у пігулках, лікарі включили б їх до рецептів всіх пацієнтів хворих на рак, пише The Guardian з посиланням на австралійських вчених.

Провідні фахівці Спільноти онкологів Австралії запустили кампанію з просування важливості фізичних навантажень у боротьбі з раком.

За словами однієї з засновниць кампанії доктора Прю Кормі, дослідники отримали "беззаперечні" докази необхідності врахування цього фактору.

"Фізичні вправи - найкращі ліки, які хворі на рак можуть застосувати на додачу до стандартних. І це тому, що ми знаємо, що фізично активні люди відчувають менше побічних ефектів від лікування, не настільки страждають від запаморочень, розладів психіки та погіршення якості життя, що викликані хворобою", - каже пані Кормі.

Окрім цього, для таких пацієнтів ризик рецидиву набагато нижчий, ніж у тих, хто вправами не займається.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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