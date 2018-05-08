Корупція в Україні страшніша за російські танки - огляд ЗМІ

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Теми огляду західної преси 8 травня:

Чому корупція в Україні страшніша за російські танки

Що означає рішення США призупинити деякі торговельні преференції для України

Які труднощі чекатимуть лідера вірменських протестів в уряді

Як наречена, якій відкусив руку крокодил, отримала омріяне весілля

Корупція страшніша за танки

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За рік до президентських виборів весь "крихкий прогрес", якого досягла Україна після 2014 року, може зійти нанівець - але не через Росію, а через корупцію всередині країни, попереджає видання Daily Beast.

На думку автора, попри надання Києву протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", адміністрації Дональда Трампа варто пам'ятати, що "Путін може перемогти і без танків".

"Наша військова та фінансова підтримка українського суверенітету буде марною, якщо українські лідери, які використовують війну як привід зняти з себе відповідальність, уповільнять реформи", - вважає видання.

Серед прикладів автор називає атаки на Національне антикорупційне бюро (НАБУ), яке не може довести до логічного завершення кримінальні справи проти корупціонерів через відсутність спеціалізованого суду, а також тиск на громадянське суспільство, який перед виборами, скоріш за все, тільки посилиться.

На тлі цих подій Україна потребує від західних країн "довіри, підтримки та часу", каже виданню депутат Олексій Рябчин.

Але на думку автора статті, Києву також потрібна "жорстка любов" - на кшталт тієї, яку надавав колишній віце-президент Джо Байден, коли вимагав конкретних кроків в обмін на допомогу.

США призупиняють преференції для Києва

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США призупинили дію торговельних преференцій для частини українських товарів, розповідає Forbes.

За словами автора статті Кеннета Рапози, йдеться про 155 видів продукції, в тому числі про деякі електроприлади та продукти харчування. Попри це, Україна і надалі може продавати у США близько 3,500 товарів без мита.

Міністерство економрозвитку України повідомило 5 травня, що працює над вирішенням цієї проблеми, але, на думку пана Рапози, Вашингтон все одно залишається важливим економічним партнером для Києва, зокрема у питанні будівництва газопроводу "Північний потік 2", яким Росія хоче поставляти газ низці європейських країн в обхід України.

"Виключення 155 продуктів зі списку торговельних преференцій - це досить невелика ціна за гільйотину над головами компаній Shell, Wintershall, OMV та Basf через їхню роботу з росіянами", - зауважує автор.

А от Європа у цьому конфлікті поки що так і не стала на бік України, наголошує пан Рапоза. За його словами, Німеччина залишається "ключовим гравцем" у проекті "Північного потоку". Франція також "ігнорує англо-американську ініціативу ізолювати Росію", додає автор.

З Пашиняном "можливо все"

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Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян, якого сьогодні можуть обрати прем'єр-міністром, має змогу стати людиною, яка "відродить" країну після багатьох років стагнації, пише Financial Times.

"Вони втратили владу, тому що не бачили очевидного. Тепер вони не можуть не бачити реальність", - заявив Пашинян в інтерв'ю газеті, коментуючи дії своїх опонентів, зокрема екс-прем'єра Сержа Саргсяна.

Газета розповідає, що на протести опозиціонера надихнули в тому числі Ганді та Мандела, а серед інших опонентів уряду він виявився найбільш схильним до компромісів, що тільки збільшило його підтримку серед вірмен.

Якщо він все ж таки прийде до влади, Пашинян стикнеться з необхідністю розробити стратегію економічного розвитку та розібратися із зовнішньою політикою - зокрема, у питанні стосунків з Росією. Але, як кажуть експерти, свою країну він вже змінив.

"В якийсь момент наступить похмілля. Але зараз проблеми вже іншого рівня. Два місяці тому тенденція була у напрямку закручування гайок. Але тепер можливо все. Це вже зовсім інша парадигма", - цитує Financial Times політолога Мікаеля Золяна.

Крокодил не завадив весіллю

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Наречена, якій на шляху до весілля відкусив руку крокодил, все ж таки змогла побратися з коханим - усього через кілька днів після нападу. Про цю драматичну історію розповідає Daily Mail.

За даними газети, тварина накинулася на 25-річну жінку, коли та зі своїм нареченим сплавлялася по річні Замбезі у напрямку водоспаду Вікторія, де й мала відбутися церемонія.

Чоловік надав коханій першу допомогу і попри значну крововтрату її вдалося врятувати. І хоча більшу частину правої руки вона все ж таки втратила, дівчині явно пощастило - за минулий рік від нападів крокодилів у Зімбабве загинула 21 людина.

До того ж, як розповідає газета, вона все ж таки отримала весілля своєї мрії, хоч і в каплиці лікарні.

"Це дивовижна історія, і вона доводить їхнє кохання. Напад крокодила нічого не змінив. Їхні почуття та кохання навіть сильніші, ніж раніше", - цитує Daily Mail одного з гостей церемонії.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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