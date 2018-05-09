ЗМІ: Як гроші допомагають одружитися?

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Іноземна преса пише 9 травня про:

"Найдурніше рішення" Трампа

Як на острові в Атлантиці позбавились гризунів

Чи справді секрет подружнього щастя в грошах

Як пережити авіакатастрофу

Трамп ізолює США?

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У своєму коментарі для New York Times Сьюзан Райс, колишня радниця Барака Обами з питань безпеки, називає заяву Дональдом Трампом про вихід з ядерної угоди з Іраном "найдурнішим рішенням" за всю каденцію чинного президента.

На думку автора, такий хід Білого Дому не поверне Іран за стіл переговорів та не змусить його змінити політику на Близькому Сході.

"Але це зробить іранську ядерну програму неконтрольованою, а непостійну Америку - ізольованою від союзників та набагато менш безпечною", - переконана авторка.

Вона стверджує, що своїм рішення Дональд Трамп розв'язує Тегерану руки для отримання ядерної зброї, а також суттєво погіршує стосунки Європою, що матиме серйозні політичні та економічні наслідки.

Крім того, вважає пані Райс, Трамп підриває роль США як глобального лідера та може потенційно призвести до війни на Близькому Сході: "У світлі анулювання Америкою своїх зобов'язань, Росія та Китай посилять свої позиції в регіоні нашим коштом. Ізраїль може поквапитись розпочати конфлікт з Іраном, роблячи ставку на те, що зможе затягнути в нього США".

"За будь-якого сценарію, Америка буде менш безпечною. В найгіршому випадку, перед нами може постати вибір між війною та мовчазною згодою з тим, що Іран матиме ядерну зброю", - підсумовує пані Райс на сторінках New York Times.

Гризуни програють війну

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На острові Південна Георгія, що неподалік Антарктиці, спромоглися позбавитися всіх гризунів після 250 років відчайдушної боротьби, пише Guardian.

З ХVIII століття, коли острів був відкритий британцями, щури та миші почали прибувати разом із кораблями та стали справжнім лихом для місцевих птахів, які звикли відкладати яйця просто на землі.

Під загрозою опинилась і популяція пінгвінів.

Втім, лише 10 років тому розпочався проект по боротьбі з гризунами вартістю в 10 млн фунтів.

Сотні мільйонів тонн отруйної приманки залишали по всьому острові.

"Іноді, коли науковці вважали, що вже позбулися щурів на певній території, вони поверталися з іншої частини острова, й роботу було потрібно починати з нуля", - пише видання.

Зрештою багаторічна робота науковців принесла свої плоди, і після ретельного дослідження острову площею в 350 тис. гектарів вони оголосили про перемогу.

"Під час останнього дослідження не було виявлено жодного гризуна. За нашою інформацією, вперше за 250 років острів вільний від гризунів", - каже керівник проекту Майк Річардсон.

Guardian додає, що успіх науковців на Південній Джорджії може надихнути активістів започаткувати проекти боротьби з інвазійними тваринами в інших куточках планети.

Теорію "весільної планки" доведено?

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Independent пише про те, що секрет подружнього щастя може полягати у кількості грошей, які пара заробляє.

"Пари, які непогано заробляють, мають не лише хороші шанси одружитися. Якщо вони заробляють приблизно однаково, то мають більший шанс залишатися разом тривалий час", - пише видання з посиланням на новітнє дослідження.

Його автор Патрік Ішізука заявляє, що довів теорію "весільної планки", за якою пари охочіше укладають шлюб після досягнення певного рівня доходу та багатства.

"Вони хочуть мати будинок, автівку та достатньо заощаджень на велике весілля. І вони хочуть мати стабільну роботу та доходи", - пояснює дослідник.

Водночас він стверджує, що пари з низьким доходом мають більше шансів розірвати стосунки ще до весілля.

Крім того, пан Ішізука переконаний - тривалому подружньому щастю сприяють і більш-менш рівні доходи партнерів.

"Здається, що рівність підтримує стабільність. Рівність в економічних внесках чоловіків і жінок може зберігати ці пари", - цитує дослідника Independent.

Виконуйте інструкції

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Sun пише про дії, які допоможуть вижити в авіакатастрофі.

За словами капітана Boeing 787 Дейва Інча, якщо літак починає падати, у першу чергу необхідно витягнути гострі предмети з кишень, зняти краватку чи шарф, а також черевики на високих підборах.

Крім того, потрібно чітко знати, де знаходяться виходи в літаку.

Але найголовніше - уважно слухати та виконувати інструкції бортпровідників.

"Якщо всі перебувають на одній хвилі та розуміють, що він них очікують, то вони спільно працюватимуть задля порятунку кожного", - каже пілот.

Він радить мати з собою шмат тканини, бажано вологої, задля дихання під час задимлення, а також не надувати аварійний жилет в салоні, адже це може заважати при швидкому виході з літака у випадку приземлення на воду.

Також пан Інч категорично не радить знімати момент катастрофи на відео.

"Якщо виживеш із цим відео, буде круто. Але якщо помреш через те, що більше цікавився фільмуванням ніж виконував інструкції, буде не так круто", - цитує пілота Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.