Чому Україна не отримала 50 млрд доларів допомоги - огляд ЗМІ

Про Україну, яка не використовує фінансові можливості, Каліфорнію, яка опановує енергію сонця, про викопні віруси та про співачку, яка виступить на фіналі Ліги чемпіонів у Києві - в огляді іноземних видань:

Що стало каменем спотикання у співпраці України з МВФ

Як Каліфорнія переводить житлові будинки на сонячну енергію

Що відомо про співачку на ім'я "Кохання", яка виступить перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві 26 травня

Як 300 давніх скелетів допоможуть вченим зрозуміти еволюцію гепатиту В

Не беруть, що дають

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українська влада та МВФ не можуть знайти спільної мови через ціни на газ для населення та зволікання зі створенням Антикорупційного суду

Додаткова допомога з-за кордону могла б дати різкий поштовх розвитку української економіки, але уряд не скористався ледь не половиною із запропонованих грошей, пише Дарина Краснолуцька в статті для Bloomberg.

"Україні потрібна будь-яка фінансова допомога, яку вона може дістати", - вважає Ліліт Геворкян, головний економіст лондонської компанії IHS Market з питань Росії та СНД.

"Оздоровлення економіки дозволило українським лідерам послабити непопулярні реформи й зосередитися на виборах 2019 року, а не на продовженні заходів зі збалансування економіки й позбавлення впливу олігархів", - продовжує вона.

Як нагадує видання, відтермінування виділення грошей МВФ пов'язане з вимогами підвищення ціни на газ для населення, "яке б наповнило державну скарбницю, але б засмутило виборців", і зволіканням зі створенням антикорупційного суду.

"Такі питання - причина, чому пропозиції надати набагато більший пакет допомоги - 50 млрд доларів протягом 10 років - не отримали жодного продовження", - пише Краснолуцька.

Саме тому Литві, як головному ініціатору такої допомоги, буде важко переконати світ, що Україні потрібен "План Маршала" для України, додає вона.

Рівняння на Каліфорнію

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2020 року у Каліфорнії майже всі нові житлові будинки висотою до трьох поверхів мають бути обладнані сонячними батареями, починаючи з 2020 року

Влада Каліфорнії ухвалила рішення, за яким майже всі нові житлові будинки висотою до трьох поверхів мають бути обладнані сонячними батареями, починаючи з 2020 року, пише Wall Street Journal.

"Ухвалення цих умов є квантовим стрибком у загальнодержавних стандартах будівництва, - вважає каліфорнійський інженер Боб Реймер. - Можу закластися, що кожен із 49 штатів буде пильно стежити, як підуть справи".

Як очікується, це підвищить середню ціну будівництва у Каліфорнії на 9,5 тисяч доларів, де середня ціна будинку для однієї родини сягає 565 тисяч доларів. Ціни на нерухомість у штаті вважаються одними з найвищих в країні.

На думку ж економіста Северина Боренштейна, рішення не є правильним. Він вважає, що слід було надати перевагу більшим сонячним фермам, які є більш економними.

Наразі доля сонячної енергії в загальному виробництві енергії в США складає менше ніж 2%, але технології, пов'язані з відновлювальною енергією, дешевшають і стають дедалі більш популярними.

Кохання в стилі "dark pop" і футбол

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дуа Ліпа виступить перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА у Києві 26 травня

"Безнадійно романтична" натура та музична "сенсація" - так описує вебсайт британського журналу Elle 22-річну співачку косоварського походження Дуу Ліпу, яка виступить перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА у Києві 26 травня.

Не дивно, що незвичне ім'я Дуа, як її назвала бабуся, перекладається з албанської як "кохання".

"Я твердо вірю в кохання. Звинувачую в цьому батьків, оскільки в них насправді гарні стосунки, і тому, думаю, вони встановили планку високо для мене", - розповідає виконавиця, яка вже продала 16 млн копій власних синглів.

Як пише Elle, відтоді як співачка випустила дебютний альбом у 2017 році, вона заробила імідж "борця за кохання серед нового покоління жінок" через відверту прямолінійність пісень про стосунки й розбиті серця із відтінком стилю "dark pop", який вона описує як "танець крізь сльози".

Завдяки її теплому голосу, вона стала найбільш популярною виконавицею для онлайн-прослуховування у Британії, а також першою жінкою, номінованою на п'ять нагород Brit Awards за один рік, з яких вона здобула дві.

Завдяки синглу New Rules ("Нові правила") вона стала найпопулярнішою соло-виконавицею Британії. Востаннє нею ставала Адель із треком Hello у 2015 році.

Гепатит Кам'яного віку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зі скелета селянина, який жив 7 тисяч років тому у Німеччині, виокремили найстаріший вірусний ДНК

Дві команди вчених з університетів Копенгагена і німецького міста Єна незалежно одна від одної проаналізували рештки понад 300 давніх людських скелетів і виокремили ДНК найстаріших вірусів, які вражали людину, у 15 з них, пише New York Times.

Пізніше їм навіть вдалося відтворити їх в лабораторії. Всі вони виявилися штамами гепатиту В.

"Дослідження може допомогти зрозуміти еволюцію гепатиту B - чуми, яка вражає приблизно 257 млн людей у світі та сприяє епідемії раку печінки", - пише видання.

Досі найстаріший вірусний ДНК дістали з тіла віком 450 років. Цього разу найстарішим матеріалом виявилися кістки селянина, який жив сім тисяч років тому в Німеччині.

За словами німецького вченого Йогана Краузе, віруси доби Кам'яного віку найбільш подібні до штамів гепатиту B, які сьогодні можна знайти лише у шимпанзе і горил. Скоріше за все, вірус передався людям від мавп на ранній історії розвитку виду в Африці.

Тепер вчені шукатимуть гепатит B, а, можливо, й інші віруси, у викопних залишках неандертальців.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС