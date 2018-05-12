Культогляд: чому Євробачення популярне серед ЛГБТ?

Копирайт изображения Getty Images

У культогляді цього тижня:

Чому "Євробачення" популярне серед ЛГБТ-спільноти?

Який паризький музей можна відвідати без одягу?

Чому жука назвали на честь Леонардо Ді Капріо?

Чим здивує нова експозиція в музеї Вікторії та Альберта?

Нетрадиційне "Євробачення"

Цей тиждень проходить під прапорами "Євробачення" - яскравого, карнавального, часом надмірного музичного свята. Аудиторія конкурсу - величезна і сягає 200 мільйонів телеглядачів. Але мало хто захоплюється цим пісенним змаганням так само пристрасно, як гей-спільнота, пише Independent.

Копирайт изображения Reuters Image caption Український представник MELOVIN вийшов до фіналу "Євробачення"

Адже здебільшого саме представники ЛГБТ - на відміну від більшості фанів, які ставляться до "Євробачення", наче до святкування Різдва, - стежать за усіма національними відборами, активно обговорюють пов'язані з конкурсом новини на інтернет-форумах та відвідують тематичні вечірки протягом року, а не лише в тиждень проведення фестивалю.

Гей-культура "вшита в історію "Євробачення" так само міцно, як блискітки" на костюмах його учасників, зазначає оглядач видання.

І цікавиться, чому так сталося, у травесті-діви Кончіти Вурст - конкурсантки з Австрії, яка перемогла на цьому конкурсі кілька років тому.

На її думку, геї люблять "Євробачення" за те, що можуть бути самими собою, почуватися у своїй стихії - як і виконавці на сцені.

"Це обмежена територія інклюзивності та поваги", - каже австрієць.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Виступ фінської співачки Саари Аалто на півфіналі "Євробачення"

А от цьогорічна представниця Фінляндії Саара Аальто, яка не приховує, що є лесбійкою, пригадує, як ще підлітком дивилася "Євробачення" і відчувала, що у залі багато її однодумців.

Фінка, до речі, заспіває у сьогоднішньому фіналі, як і виконавець з Ірландії, у виступі якого хлопці-танцюристи зображують закохану пару, нагадує Independent.

Мистецтво голяка

У Токійському музеї Парижа днями сталася непересічна подія - вперше в історії цю поважну установу дозволили відвідати нудистам, розповідає Daily Mail.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Розмальована стіна Токійського музею в Парижі

Можливістю оцінити експозицію сучасного мистецтва голяка скористалися 160 поціновувачів, і квитки було розпродано менш ніж за дві доби.

Для місцевої спільноти натуристів (а у Франції вона - чимала) похід в музей в чому мати народила став справжнім "проривом", зауважує таблоїд.

"Наш стиль життя - бути оголеними. Культура - частина нашого життя, і це особлива нагода", - заявила речниця паризької асоціації нудистів Джульєн Клод-Пенегрі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Нудисти прийшли на виставку в Токійський музей, Париж, 5 травня 2018 року

"Сьогодні відбувається зміна ментальності. Натуристи руйнують старі перепони, табу та обструктивні світогляди", - додала вона.

В подальших планах спільноти - тур нічними клубами Парижа в природному для них стані.

Daily Mail додає, що вже принаймні двічі музеї дозволяли відвідини роздягненим візитерам - в Австрії та Австралії.

Жук Леонардо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Леонардо Ді Капріо на саміті ООН з кліматичних змін, Нью-Йорк, 23 вересня 2014 року

Grouvellinus leonardodicaprioi - саме так, з багатьма літерами та важко для вимови, вчені охрестили новий вид водяного жука, який нещодавно виявили у віддаленому куточку Малайзії.

Але якщо вчитатися в цю латинську абракадабру, то стане очевидним, що в ній використано ім'я Леонардо Ді Капріо, на честь якого комаха і отримала свою наукову назву, повідомляє газета USA Today.

Зробили це, аби вшанувати актора, який відомий не лише своїми кінематографічними образами, а й багаторічним активізмом у сфері захисту довкілля.

"Крихітний та чорний, цей новий жук навряд чи отримає Оскар за харизму, але кожна істота має значення, коли мова йде про збереження біорозмаїття," - сказав ентомолог Іва Нжунжич.

Видання нагадує, що комахам часто дають імена знаменитостей: є і метелик Дональд Трамп, і муха Арнольд Шварценеггер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канадський вчений відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь Дональда Трампа

Інші ж англомовні видання, які повідомили цю саму новину, написали, що Ді Капріо був настільки зворушений, що на його честь назвали жука, що виставив його зображення як головне фото на своїй сторінці в Facebook.

В об'єктиві Маккартні

Лондонський музей Вікторії та Альберта цього року планує суттєво збільшити виставкову площу - в трьох відреставрованих галереях буде відкрито постійну фотоекспозицію.

Неабиякий інтерес публіки, прогнозує Guardian, викличуть світлини авторства першої дружини легендарного Пола Маккартні Лінди.

Копирайт изображения Getty Images

За життя, ще до того, як вийшла за "бітла" заміж, вона була професійним фотографом і навіть стала першою жінкою в світі, чиє фото - музиканта Еріка Клептона - з'явилося на обкладинці журналу Rolling Stone.

На десятках світлин, подарованих музею, - зірки першого ешелону: від Джимі Гендрікса до Міка Джаггера. Є також багато приватних настроєвих зображень повсякденного життя їхньої з Полом родини.

Куратор музею Мартін Барнз, якому випала честь відібрати фото з сімейного архіву Маккартні, розповів, що намагався абстрагуватися від статусу Лінди та виокремити справді оригінальні кадри.

Він зізнався, що у неї був хист побачити в об'єктиві "не зрежисовану" мить.

Втім, кістяк нової експозиції складе величезна колекція королівської фотографічної спільноти. Виставка, поза сумнівом, буде розмаїта, варта того, щоб її відвідати, - в кращих традиціях цього дивовижного музею.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.