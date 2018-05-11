Огляд ЗМІ: як вплине програш Росії на фінал Євробачення?

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11 травня іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Перша поразка Росії у півфіналі Євробачення

Реклама від Кремля у Facebook

Кому вигідне згортання іранської ядерної угоди?

Як заробляють гроші на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Євробачення і "добірка аутсайдерів"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Російська співачка Юлія Самойлова не пройшла у фінал Євробачення

Якщо під час першого півфіналу Євробачення-2018 можна було почути безліч хороших пісень, другий півфінал іноді нагадував "добірку аутсайдерів", пише Guardian.

"Небагато композицій заявили про себе як про потенційних переможців, натомість було повно дивних витребеньок, шокуючих поворотів подій і смішних моментів", - йдеться у статті.

Завершив шоу "дикий" виступ представника України MELOVINа - просто під ним на сцені запалали сходи.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Український співак MELOVIN пройшов до фіналу Євробачення

Коментуючи виступ конкурсантки з Росії Юлії Самойлової, газета зазначила, що він мав стати "тріумфальним поверненням".

Та результати голосування стали "шоком" - Росія не потрапила до фіналу. Таке сталося вперше - ніколи раніше Росія не зазнавала поразки у півфіналі.

Та якою б не була причина, вона однозначно позначиться на фіналі.

З року в рік багато країн віддають Москві найвищий бал, та цього року вони такої змоги не матимуть, тож наразі можна тільки здогадуватися кому дістануться ці бали, пише Guardian.

Реклама від Кремля у Facebook

Комітет з розвідки нижньої палати Конгресу США опублікував понад 3500 рекламних оголошень з Facebook, які могли бути використані Росією для дестабілізації політичної ситуації у США, повідомляє The Washington Post.

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Газета пише, що у період американських президентських виборів 2016 року російські агенти оплачували рекламу, яка стосується широкого спектру питань - від міграції до контролю над обігом зброї.

Рекламні оголошення, розміщені у 2015-2017 роках, демонструють як прокремлівські сили намагалися розхитати політичну, культурну і соціальну ситуацію у країні.

Використовуючи інструмент таргетування аудиторії Facebook, вони розповсюджували дезінформацію серед вузького кола користувачів - від чорношкірих до представників ЛГБТ-спільноти, пише видання.

"Таким чином, російська онлайн-армія досягла щонайменше 146 мільйонів людей у Facebook та Instagram за допомогою реклами та інших постів. Іноді, російські тролі намагалися підбурити протести, як от під час спроби налаштувати фанатів і критиків Бейонсе з Нью-Йорку один проти одного", - йдеться у статті.

Раніше повідомляли, що російські агенти створили понад 50 тисяч ботів у Twitter, а під час перегонів 2016 року понад 1,7 мільйонів людей стали жертвами "російської пропаганди".

Перспективи іранської ядерної угоди

Згортання Іранської ядерної угоди нікому не вигідне, пише The Economist. А рішення президента США Дональда Трампа про вихід країни з перемовин може призвести до війни, додає видання.

Очільник Білого дому дотримався передвиборчої обіцянки, та його заяви про розширення санкцій проти Тегерану і наміри покарати кожну компанію, що веде бізнес у цій країні, стали неочікуваними.

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Пан Трамп переконаний, що посилення економічного тиску на Іран обмежить можливості країни "фінансувати війну в Іраку, Сирії і Лівані", а також змусить її повернутися за стіл переговорів, як це сталося у випадку з Північною Кореєю.

Та перш за все, американський президент розраховує на те, що санкції підірвуть позиції "режиму", і зрештою, повалять його, зазначає видання. Проте, на Кубі, наприклад, Фіделю Кастро вдавалося утримуватися у владі протягом десятиліть, навіть попри економічні обмеження.

"Ця газета підтримала б крах іранської доктрини войовничості і самого режиму, проте бажання, що ґрунтується на припущеннях, має мало спільного з політикою", - йдеться у статті.

Замість того, щоб погоджуватися на пропозиції пана Трампа, партнерам по угоді слід будь-що триматися попереднього плану дій, зазначає The Economist.

На меті має бути намір довести американському президенту і його прихильникам, що міжнародних правил слід дотримуватися, а також стримати Іран від перезапуску своєї ядерної програми.

У разі, якщо справа дійде до війни, США і союзникам знадобиться кілька років, щоб знищити ядерний потенціал Ірану, підсумовує видання. Питання полягає в тому, яке виправдання вони знайдуть своїм авіаударам.

Бізнес на королівському весіллі

Британські роздрібні торгівці з нетерпінням чекають на день весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Найбільш підприємливі вже виставили на продаж лімітовані серії товарів, брендовані іменами пари, повідомляє The SUN.

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Так, тепер, на полицях британських крамниць можна знайти особливе печиво, пиво, чіпси, і навіть сосиски або з іменами Меган та Гаррі, чи у святковій весільній упаковці.

Економісти вже підрахували, що тепла погода у поєднанні з урочистостями поповнять кармани власників готелів, пабів і крамниць у день весілля, що відбудеться у Віндзорі 19 травня.

Очікують, що подія принесе бюджету Британії близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг