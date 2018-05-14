Independent: Ломаченко - чарівник боксу, якому немає рівних

У понеділок 14 травня західних ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Чому Василь Ломаченко став новим боксерським "ідолом"

Які неприємності принесе Росії виступ шефа британської військової розвідки МІ5

Чому час матиме невблаганний вплив на правління Путіна

Ломаченко - "чарівник боксу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Боксерська магія" - так оцінюють останній бій Ломаченка в західних ЗМІ

"Чарівник боксу, якому немає рівних" - так спортивний оглядач Independent Стів Банс описує українського боксера Василя Ломаченка, який на цих вихідних здобув перемогу у поєдинку з Хорхе Лінаресом.

Українець вчергове блискуче виступив, показавши вражаючий результат, каже журналіст.

"Це була боксерська магія у чистій формі", - йдеться у статті.

Оглядач нагадує, що це був 12-ий професійний бій Ломаченка, і 11-ий підряд за титул чемпіона, і зараз він став чемпіоном у третій ваговій категорії.

Нікому раніше не вдавалося досягти такого результату - він має дві золоті Олімпійські медалі, і наразі загальна кількість поєдинків, у яких він брав участь, складає 415 - з них виграно 413.

"Як ви можете порівнювати його з (Мохаммедом) Алі чи (Шугар Рей) Леонардом? Він унікальний, я не можу порівнювати його з кимось", - цитує автор промоутера Боба Арума.

Ломаченко порушує старі правила. У його стилі простежується щось від зірок боксу з 20-30-их років, і водночас, він активно застосовує техніку нових ударів.

Цей поєдинок долучив його до плеяди боксерських "ідолів", пише оглядач Independent. Тож, залишається стежити за його подальшими кроками, що є абсолютним привілеєм, підсумовує автор.

Британія проти російського "туману брехні"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник британської військової розвідки МІ5 Ендрю Паркер може повідомити багато неприємних для Росії новин

Володимир Путін ризикує опинитися у ще більшій ізоляції та заробити статус "вигнанця" - про це голова британської військової розвідки МІ5 Ендрю Паркер має оголосити сьогодні під час виступу перед очільниками європейських спецслужб у Берліні, повідомляє Times.

Видання публікує основні тези доповіді директора британської служби за кордоном, в якій прозвучить найбільш різка критика з боку Лондона на адресу Росії та її "зухвалих порушень норм міжнародного права".

Вона стане першим публічним виступом очільника МІ5 за кордоном, підкреслює видання.

Очікують, що пан Паркер вперше відкрито звинуватить Кремль в отруєнні Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, і засудить російську кампанію з дезінформації, що має на меті послаблення західних демократій.

"Промова пана Паркера у Берліні перед очільниками європейських спецслужб може стати одним з найпотужніших публічних виступів проти російської держави", - пише газета, зазначаючи, що МІ5 виступає з критикою Росії через її "туман брехні".

Голова МІ5 попередить Москву про те, що "агресивні і шкідливі дії російських військових і розвідувальних служб" можуть призвести до ще більшої ізоляції на міжнародній арені. Посадовець також планує наголосити на необхідності партнерства Британії з Європою у сфері безпеки, попри "брекзит", зазначає Times.

У 2016 році, пан Паркер попереджав про загрозу з боку Росії щодо її дій у кіберпросторі, нагадує газета.

Час буде невблаганним щодо Путіна

Копирайт изображения EPA Image caption Попри репресії антиурядові протести в Росії продовжуються

Путін не такий всемогутній, яким здається, пише заступник редактора The Washington Post Джексон Дейл у своїй колонці.

Журналіст звертає увагу на десятитисячні антиурядові протести, що прокотилися країною після виборів, і зазначає, що не варто закривати на них очі навіть попри широку підтримку російського президента серед населення.

Автор пише, що серед опозиції, яка більш реально дивиться на стан речей у сучасній Росії, зростає невдоволення владою і бажання поваги до прав громадян.

Тож, у довгостроковій перспективі, демократичні зміни цілком реальні, вважає він.

Пан Дейл зазначає, що на місцевому рівні вплив опозиції більш відчутний, ніж на федеральному, і в основному, це завдяки участі молодого покоління у політичному житті.

"Нові рухи на місцевому рівні показують, що у разі, якщо пан Путін планує створити модель авторитарного режиму в Росії у 21-ому сторіччі, йому це не вдасться". - пише автор.

Попри те, що регіональні протестні рухи у Росії не отримують широкого резонансу, вони поступово ширяться Росією. І на зміни може піти багато часу, але над ним Володимир Путін контролю не має, підсумовує оглядач видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг